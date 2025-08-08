Купянск. Новости СВО сегодня. Ситуация на 08.08.25. Карта и сводка СВО. На Купянском направлении июль выдался насыщенным и напряжённым. Российские войска, действуя методично и последовательно, вели наступление сразу на нескольких участках фронта, создавая давление на противника и выдавливая его с ключевых рубежей. Главным ударом стал прорыв в сторону Кондрашовки и Радьковки — эти населённые пункты являются важными воротами к подступам Купянска, и их освобождение позволит закрепиться для дальнейшего удара по городу.

Купянск. Новости СВО. Обстановка на 08.08.25. Карта и сводка СВО.

На северном фланге наши подразделения сумели окончательно ликвидировать опасное «вклинение» противника в районе Каменки. Лес Заливной, долгое время остававшийся серой зоной, был полностью зачищен. В районе Красного Первого, у меловых гор, наши бойцы взяли под контроль ключевые позиции, отодвинув украинские подразделения от берега Оскола. Этот манёвр не только выровнял линию фронта, но и освободил дополнительные силы для развития наступления.

Южнее события развивались не менее стремительно. Уже к 24 июля штурмовые подразделения выбили противника из центральной части Кондрашовки, а вскоре ворвались и в Радьковку. Разведывательные группы, пользуясь успехом, продвинулись вплотную к северным окраинам Купянска, заходя в пригороды и занимая выгодные позиции. Параллельно российские силы закрепились в лесном массиве южнее Тищенковки, создавая дополнительную угрозу для флангов противника.

На южном фланге к концу месяца удалось зачистить северные окраины Колесниковки и выбить украинские силы из лесного массива у железнодорожной станции. Бои переместились на восточные окраины Глушковки, где противник заранее создал мощный узел обороны. В это же время под Табаевкой украинские войска попытались перейти в контратаку, но натолкнулись на жёсткий отпор и не добились успеха.

Отдельного внимания заслуживают действия наших подразделений у Степовой Новосёлки. Здесь, в ходе серии ударов, бойцы подошли к восточным окраинам села, закрепляясь и расширяя зону контроля. Поступательно и без ненужной спешки российская армия продвигается вдоль окраин Купянска, обходя город с флангов и постепенно отрезая его от снабжения.

На рубеже Московки наши войска подошли вплотную — по признанию самих украинских источников, в селе осталось всего несколько домов под их контролем. В Соболевке уже зафиксировано присутствие российской пехоты, а само продвижение здесь является частью общего плана по охвату города с двух сторон. Противник открыто признаёт: тактика российской армии заключается не в лобовом штурме, а в постепенном охватывании, сжимании кольца и создании условий для неизбежного окружения.

Пока говорить о боях в самом Купянске преждевременно, однако оперативная обстановка уже явно складывается в нашу пользу. Контроль над Радьковкой и Кондрашовкой — ключ к штурму города, и именно на этом направлении сейчас сосредоточены усилия. В ближайшие недели российские войска планируют выровнять фронт в районе Голубовки и наладить бесперебойное снабжение передовых подразделений, чтобы к моменту начала атаки ударить сразу по нескольким направлениям, включая трассу Н-26 на Московку, через которую идёт снабжение украинского гарнизона.

Особую роль играет авиация. Российские ВКС в последние дни ведут непрерывные удары по западной окраине Купянска, особенно по участкам вдоль трассы на Чугуев и Харьков. Цель этих ударов очевидна — подавить огневые точки, парализовать снабжение и лишить противника манёвренности. Украинские подразделения пытаются прятаться в лесополосах у Малых Ровен, но и там их настигает прицельный огонь.

Расстояние от наших передовых до главной магистрали снабжения гарнизона — менее пятисот метров. И если эта артерия будет перерезана, Купянск окажется в полном оперативном окружении. Да, враг может попытаться использовать просёлочные дороги и поля, но это уже будет не снабжение, а отчаянная борьба за выживание под постоянным огневым контролем.

Таким образом, к началу августа Купянское направление стало одной из самых динамичных зон фронта. Российские войска, действуя шаг за шагом, перерезают логистические линии, расширяют зону контроля у Радьковки, Голубовки, Московки и Соболевки, подготавливая решающий удар. И если темпы сохранятся, вопрос выхода на штурмовые позиции к Купянску — это уже не месяцы, а недели.

