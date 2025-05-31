Курская область. Ситуация на 31.05.25. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о Курском и Сумском направлениях где продолжаются тяжёлые и изнурительные бои. Российские войска продолжают активные действия по расширению буферной зоны и отражению атак противника на государственную границу Российской Федерации. За минувшие сутки украинские формирования предприняли не менее пяти попыток прорыва на Тёткинском и Глушковском участках, все они были сорваны. Пересечения границы не допущено, противник понёс ощутимые потери.

Курская область. Ситуация на 31.05.25. Карта и сводка СВО

В районе села Рыжовка Сумской области украинское командование сосредоточило значительное количество резервов, включая не менее трёх групп из состава ударных батальонов.

В утренние часы штурмовая группа, сформированная из подразделений тридцать третьего отдельного штурмового полка и двадцать четвёртого отдельного штурмового батальона, предприняла попытку атаковать в сторону Тёткино. В ходе стрелкового боя и огневого поражения большая часть сводной штурмовой группы была уничтожена, один военнослужащий взят в плен.

Кроме того, инженерными подразделениями противника осуществлены работы по оборудованию новых позиций для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях северо-западнее Рыжовки. Очевидно готовятся новые попытки вторжения с задачей расширить плацдарм.

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На направлении села Искрисковщина были зафиксированы несколько попыток проникновения вглубь российских рубежей.

Утром штурмовая группа из состава двести двадцать пятого отдельного штурмового полка была уничтожена в ходе комплекса ударов артиллерии и беспилотных систем. Оставшиеся в живых бойцы отступили к селу Будки. Также была пресечена попытка атаки со стороны Бессаловки — ещё одна группа из состава того же полка понесла потери и отступила. Примечательно, что неприятель не производит попытки эвакуации собственных двухсотых.

В окрестностях Павловки и поселка Новый Путь две группы из четыреста двадцать пятого отдельного штурмового полка пытались прорваться к российским позициям вдоль железнодорожного полотна. Благодаря точной работе разведки, артиллерии и FPV-дронов атаки были сорваны. При этом украинская пехота частично зацепилась за южную сторону железной дороги, пытаясь удержать позиции.

Также украинские силы оборудовали дополнительные опорные пункты и минные заграждения северо-западнее Искрисковщины.

В самом поселке Тёткино ситуация остаётся напряжённой. Украинские войска удерживают очистные сооружения, откуда развивают наступление на север с целью отсечь населённый пункт от снабжения. Одновременно противник атакует с южной стороны — в районе местного кладбища.

Активность врага поддерживается постоянной переброской штурмовых отрядов из приграничных сёл. На реке Сейм продолжается противостояние — местность фактически представляет собой серую зону.

Периодически выявляются и соответствующим образом уничтожаются, украинские диверсионно-разведывательные группы, перебрасываемые катерами.

В целом по Тёткинскому и Глушковскому направлениям отмечена высокая интенсивность атак малыми пехотными группами, а также использование танков — по нашим позициям только за сутки зафиксировано более сорока огневых налётов.

Всего за последние сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники. По данным наших источников, украинская сторона сосредоточила в приграничных районах десятки единиц техники, в том числе семь танков Т-72, и значительное количество живой силы.

Сумская область

На Сумском направлении российские войска продолжают уверенно продвигаться вглубь территории, формируя стратегическую полосу безопасности. В ходе боевых действий освобождены и зачищены от противника сёла Владимировка, Водолаги.

Подразделения восьмидесят третьей гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили российский флаг в Беловодах. Отмечаются тяжёлые, но результативные бои в Кондратовке и её окрестностях, где противник оказывает ожесточённое сопротивление, стягивая артиллерию и операторов FPV-дронов.

В Юнаковке продолжаются ожесточённые столкновения. Подразделения воздушно-десантных войск зачищают лесные массивы, уничтожая остатки сопротивления.

Украинское командование регулярно перебрасывает сюда резервы, в том числе из Харьковской области, пытаясь удержать стратегически важный пункт. Анализ некрологов показал значительные потери третьего батальона восьмидесятой отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины — большинство погибших значатся как пропавшие без вести.

По итогам инженерной разведки, только за сутки в зоне ответственности группировки «Север» обезврежено более двух с половиной тысяч взрывоопасных предметов.

Ситуация на направлениях остаётся напряжённой, но в целом контролируемой. Российские войска продолжают наступление и ликвидацию очагов сопротивления врага.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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