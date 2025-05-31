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Курская область сегодня
Курская область сегодня

Курская область. Бои продолжаются. Ситуация на фронте, карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 19:13 31.05.2025

Курская область. Ситуация на 31.05.25. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о Курском и Сумском направлениях где продолжаются тяжёлые и изнурительные бои. Российские войска продолжают активные действия по расширению буферной зоны и отражению атак противника на государственную границу Российской Федерации. За минувшие сутки украинские формирования предприняли не менее пяти попыток прорыва на Тёткинском и Глушковском участках, все они были сорваны. Пересечения границы не допущено, противник понёс ощутимые потери.

Курская область. Ситуация на 31.05.25. Карта и сводка СВО

В районе села Рыжовка Сумской области украинское командование сосредоточило значительное количество резервов, включая не менее трёх групп из состава ударных батальонов.

Курская область. Ситуация на 31.05.25. Карта и сводка СВО

Курская область. Ситуация на 31.05.25. Карта и сводка СВО

В утренние часы штурмовая группа, сформированная из подразделений тридцать третьего отдельного штурмового полка и двадцать четвёртого отдельного штурмового батальона, предприняла попытку атаковать в сторону Тёткино. В ходе стрелкового боя и огневого поражения большая часть сводной штурмовой группы была уничтожена, один военнослужащий взят в плен.

Кроме того, инженерными подразделениями противника осуществлены работы по оборудованию новых позиций для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях северо-западнее Рыжовки. Очевидно готовятся новые попытки вторжения с задачей расширить плацдарм.

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На направлении села Искрисковщина были зафиксированы несколько попыток проникновения вглубь российских рубежей.

Утром штурмовая группа из состава двести двадцать пятого отдельного штурмового полка была уничтожена в ходе комплекса ударов артиллерии и беспилотных систем. Оставшиеся в живых бойцы отступили к селу Будки. Также была пресечена попытка атаки со стороны Бессаловки — ещё одна группа из состава того же полка понесла потери и отступила. Примечательно, что неприятель не производит попытки эвакуации собственных двухсотых.

В окрестностях Павловки и поселка Новый Путь две группы из четыреста двадцать пятого отдельного штурмового полка пытались прорваться к российским позициям вдоль железнодорожного полотна. Благодаря точной работе разведки, артиллерии и FPV-дронов атаки были сорваны. При этом украинская пехота частично зацепилась за южную сторону железной дороги, пытаясь удержать позиции.

Тёткино. Ситуация на 31.05.25. Сводка СВО

Тёткино. Ситуация на 31.05.25. Сводка СВО

Также украинские силы оборудовали дополнительные опорные пункты и минные заграждения северо-западнее Искрисковщины.

В самом поселке Тёткино ситуация остаётся напряжённой. Украинские войска удерживают очистные сооружения, откуда развивают наступление на север с целью отсечь населённый пункт от снабжения. Одновременно противник атакует с южной стороны — в районе местного кладбища.

Ситуация на 31.05.25. Сводка СВО

Курская область. Ситуация на 31.05.25. Сводка СВО

Активность врага поддерживается постоянной переброской штурмовых отрядов из приграничных сёл. На реке Сейм продолжается противостояние — местность фактически представляет собой серую зону.

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Периодически выявляются и соответствующим образом уничтожаются, украинские диверсионно-разведывательные группы, перебрасываемые катерами.

В целом по Тёткинскому и Глушковскому направлениям отмечена высокая интенсивность атак малыми пехотными группами, а также использование танков — по нашим позициям только за сутки зафиксировано более сорока огневых налётов.

Всего за последние сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники. По данным наших источников, украинская сторона сосредоточила в приграничных районах десятки единиц техники, в том числе семь танков Т-72, и значительное количество живой силы.

Сумская область. Ситуация на 31.05.25. Сводка СВО

Сумская область. Ситуация на 31.05.25. Сводка СВО

Сумская область

На Сумском направлении российские войска продолжают уверенно продвигаться вглубь территории, формируя стратегическую полосу безопасности. В ходе боевых действий освобождены и зачищены от противника сёла Владимировка, Водолаги.

Подразделения восьмидесят третьей гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили российский флаг в Беловодах. Отмечаются тяжёлые, но результативные бои в Кондратовке и её окрестностях, где противник оказывает ожесточённое сопротивление, стягивая артиллерию и операторов FPV-дронов.

В Юнаковке продолжаются ожесточённые столкновения. Подразделения воздушно-десантных войск зачищают лесные массивы, уничтожая остатки сопротивления.
Украинское командование регулярно перебрасывает сюда резервы, в том числе из Харьковской области, пытаясь удержать стратегически важный пункт. Анализ некрологов показал значительные потери третьего батальона восьмидесятой отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины — большинство погибших значатся как пропавшие без вести.

По итогам инженерной разведки, только за сутки в зоне ответственности группировки «Север» обезврежено более двух с половиной тысяч взрывоопасных предметов.

Ситуация на направлениях остаётся напряжённой, но в целом контролируемой. Российские войска продолжают наступление и ликвидацию очагов сопротивления врага.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Новости СВО сегодня. Курская и Сумская область. Ситуация на 31.05.25. 

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