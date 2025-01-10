Прямо сейчас:
Главная | Сводки СВО | Курская область. Что происходит 10.01.25. Карта и сводка СВО
Сводка СВО

Курская область. Что происходит 10.01.25. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 12:01 10.01.2025

Курская область. Ситуация на 10.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО.  Российские войска продолжают активно развивать наступление на ряде участков Курского направления. Мы развиваем успех после прорыва фронта в районе северной дороги Зеленый Шлях-Малая Локня, взятия Леонидово и Александрии — продвигаются от деревни Кругленькое. Боевые действия характеризуются высокой интенсивностью, сложной погодной обстановкой и активным сопротивлением противника, который пытается удержать ключевые рубежи, стягивая резервы и бронетехнику.

Курская область. Сводка СВО от 10.01.25

На севере ожесточенные сражения идут за Новую и Старую Сорочины, Николаевку и Викторовку, практически на окраинах Малой Локни. Гарнизон ВСУ в Малой Локне, по оперативной информации, насчитывает около 1000 бойцов, плюс ВСУ перебрасывает резервы из Суджи по трассе Суджа-Льгов. ВСУ вводят новую технику и личный состав в контратаки, стараясь отбить потерянные позиции. По этой же причине подвижна линия фронта и в Погребках.

Курское направление. Поглебки. 10.01.25. Карта СВО

Курское направление. Поглебки. 10.01.25. Карта СВО

В Погребках разворачиваются ожесточённые бои, Которые идут на предельно коротких дистанциях, противник цепляется за каждый дом. Вчера к вечеру, как сообщают с мест, наши штурмовики дошли до школы. Противник цепляется за каждый дом, интенсивность боёв остаётся крайне высокой

Ближе к Судже ВС РФ подошли к Бондаревке, идут встречные бои. ВСУ интенсивно контратакует, пытаясь отбить занятые позиции. Сообщают о том, что наши десантники начали штурм поселка Замостье и района возле бывшего маслозавода в промзоне Суджи, где находится основной укрепрайон противника.

Курское направление. Махновка. 09.01.25. Карта СВО

Курское направление. Махновка. 10.01.25. Карта СВО

На южном фланге активные боестолкновения разворачиваются в районе Махновки. Российские подразделения ведут наступление на западную часть населённого пункта, атакуя с юга. Противник оказывает упорное сопротивление, включая контрудары с юга при поддержке бронетехники. Ситуация остаётся динамичной и сложной, однако ВС РФ стараются вводить подкрепления и постепенно закрепляются на новых позициях.

Продолжаются тяжелые бои под Черкасской Конопелькой, по сути местность вокруг населенного пункта представляетсобой сейчас серую зону, где российские войска атакуют, выкуривая ВСУ из лесополос и отдельных строений, а разрозненные подразделения ВСУ стараются удержаться в районе.

Курская область. Русское Поречное. 10.01.25. Карта СВО

Курское направление. Русское Поречное. 10.01.25. Карта СВО

В Русском Поречном наши силы контролируют восточную часть населённого пункта, противник удерживает западную часть и мостовые подходы. В Черкасском Поречном ситуация также сложная: значительная часть села находится в серой зоне, где ведутся периодические столкновения. Прибывающие подкрепления противника находятся под постоянным огневым воздействием нашей артиллерии и дроноводов.

Курская область. Агроном. 10.01.25

Курское направление. Агроном. 10.01.25. Карта СВО

В районе Бердина линия фронта стабилизировалась, остатки противника отошли на исходные позиции. Южнее российские силы продолжают зачистку лесополос между Гуево и Куриловкой, создавая условия для дальнейшего наступления. В районе Бондаревки идут встречные бои. Несмотря на контратаки ВСУ, наши подразделения удерживают инициативу. У Никольского российские части продолжают продвигаться, закрепившись после недавнего прорыва линии фронта. Также подтверждено взятие под контроль населённого пункта Агроном, что открывает путь для развития наступления на этом участке.

Узнайте больше:  Сводка СВО. По направлениям и фронтам. 05.01.25. Карта СВО

Сложные погодные условия — дожди и размытые дороги — ограничивают манёвры тяжёлой техники и применение дронов, однако интенсивность боёв остаётся высокой.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Курская область Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

 

Узнайте больше:

Курская область. Ситуация на 09.01.25

Курская область. Ситуация на фронте 08.01.25

Курская область. Что происходит на фронте 06.01.25

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО -10.01.25 сегодня, онлайн. Курская область. Сводка СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Подпишись, чтобы быть в курсе событий — Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

ATACMS
Контрнаступление ВСУ
Курское направление. 20 сентября. Карта СВО
Курское направление 12.09.24
Курское направление. 11.09.24. Карта СВО
Курское направление. Коренево. Карта СВО
Курская-область.-08.09.24
Курское направлене. 07.09.24. Карта СВО
Часов-Яр-05.09.24

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

5 1 голос
Оцените материал
Просмотры: 156

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: СВО

СВО

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x