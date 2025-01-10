Курская область. Что происходит 10.01.25. Карта и сводка СВО

Курская область. Ситуация на 10.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Российские войска продолжают активно развивать наступление на ряде участков Курского направления. Мы развиваем успех после прорыва фронта в районе северной дороги Зеленый Шлях-Малая Локня, взятия Леонидово и Александрии — продвигаются от деревни Кругленькое. Боевые действия характеризуются высокой интенсивностью, сложной погодной обстановкой и активным сопротивлением противника, который пытается удержать ключевые рубежи, стягивая резервы и бронетехнику.

Курская область. Сводка СВО от 10.01.25

На севере ожесточенные сражения идут за Новую и Старую Сорочины, Николаевку и Викторовку, практически на окраинах Малой Локни. Гарнизон ВСУ в Малой Локне, по оперативной информации, насчитывает около 1000 бойцов, плюс ВСУ перебрасывает резервы из Суджи по трассе Суджа-Льгов. ВСУ вводят новую технику и личный состав в контратаки, стараясь отбить потерянные позиции. По этой же причине подвижна линия фронта и в Погребках.

В Погребках разворачиваются ожесточённые бои, Которые идут на предельно коротких дистанциях, противник цепляется за каждый дом. Вчера к вечеру, как сообщают с мест, наши штурмовики дошли до школы. Противник цепляется за каждый дом, интенсивность боёв остаётся крайне высокой

Ближе к Судже ВС РФ подошли к Бондаревке, идут встречные бои. ВСУ интенсивно контратакует, пытаясь отбить занятые позиции. Сообщают о том, что наши десантники начали штурм поселка Замостье и района возле бывшего маслозавода в промзоне Суджи, где находится основной укрепрайон противника.

На южном фланге активные боестолкновения разворачиваются в районе Махновки. Российские подразделения ведут наступление на западную часть населённого пункта, атакуя с юга. Противник оказывает упорное сопротивление, включая контрудары с юга при поддержке бронетехники. Ситуация остаётся динамичной и сложной, однако ВС РФ стараются вводить подкрепления и постепенно закрепляются на новых позициях.

Продолжаются тяжелые бои под Черкасской Конопелькой, по сути местность вокруг населенного пункта представляетсобой сейчас серую зону, где российские войска атакуют, выкуривая ВСУ из лесополос и отдельных строений, а разрозненные подразделения ВСУ стараются удержаться в районе.

В Русском Поречном наши силы контролируют восточную часть населённого пункта, противник удерживает западную часть и мостовые подходы. В Черкасском Поречном ситуация также сложная: значительная часть села находится в серой зоне, где ведутся периодические столкновения. Прибывающие подкрепления противника находятся под постоянным огневым воздействием нашей артиллерии и дроноводов.

В районе Бердина линия фронта стабилизировалась, остатки противника отошли на исходные позиции. Южнее российские силы продолжают зачистку лесополос между Гуево и Куриловкой, создавая условия для дальнейшего наступления. В районе Бондаревки идут встречные бои. Несмотря на контратаки ВСУ, наши подразделения удерживают инициативу. У Никольского российские части продолжают продвигаться, закрепившись после недавнего прорыва линии фронта. Также подтверждено взятие под контроль населённого пункта Агроном, что открывает путь для развития наступления на этом участке.

Сложные погодные условия — дожди и размытые дороги — ограничивают манёвры тяжёлой техники и применение дронов, однако интенсивность боёв остаётся высокой.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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