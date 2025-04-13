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Курская область
Курская область

Курская область. Хроника освобождения. Новости СВО сегодня. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 16:13 13.04.2025

Курская область. Сумское направления. Ситуация на 13.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о хронологии событий на Курском направлении где к моменту составления этой сводки обстановка складывается таким образом, что украинские формирования удерживают лишь несколько квадратных километров российской территории. Это западная часть Олешни и прилегающие лесопосадки, через которые противник продолжает подтягивать резервы из Юнаковки. Однако наши войска уже плотно сжимают кольцо окружения вокруг этих позиций, методично продвигаясь вперёд.

Курская область. Ситуация на 13.04.25, Карта и сводка СВО. 

На Сумском направлении ситуация также развивается в нашу пользу. В районах южнее Владимировки, Журавки и Басовки продолжаются ожесточённые бои. Вчера Российская штурмовая пехота закрепилась на окраинах Локни, которая южнее плавно переходит в Юнаковку — важнейший логистический центр ВСУ в этом регионе. А уже сегодня мы уверенно продвинулись в центральную часть Локни, готовясь к решающим действиям по освобождению этого населённого пункта.

Курская область. Ситуация на 13.04.25, Карта и сводка СВО. 

Курская область. Ситуация на 13.04.25, Карта и сводка СВО.

Итак, мы становимся свидетелями финала масштабных боевых действий, развернувшихся в Курской области с начала августа прошлого года, когда украинские формирования предприняли попытку вторжения.

Предлагаю обратиться к хронологии событий, чтобы лучше понять, как развивались эти драматические события и что привело нас к сегодняшней ситуации.

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Сейчас, когда российские войска практически завершили зачистку Курской области, становится очевидным: ключевые события развернутся именно на Сумском направлении. После взятия Свято-Николаевского монастыря и самого Горналя, которое, по нашим оценкам, произойдёт в ближайшие дни, противник лишится последних опорных пунктов на этой территории.
Оставшийся опорный пункт в Олешне также будет ликвидирован, что станет финальной точкой в освобождении Курской области.

Узнайте больше:  Покровское направление. Ситуация сегодня. Продвижение ВС РФ. Карта и сводка СВО

Курская область. Хроника освобождения. Новости СВО сегодня. Сводка и карта СВО

Сегодня мы пишем новую страницу истории. Это время, когда героизм и стойкость российских воинов становятся ключевыми факторами победы. Курская земля возвращается под защиту своих хозяев, и теперь это уже не вопрос времени — это неизбежная реальность. История пишется прямо сейчас.

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Курская область

📊 Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 74 010 военнослужащих,
▫️ 406 танков,
▫️ 333 боевые машины пехоты,
▫️ 302 бронетранспортера,
▫️ 2 265 боевых бронированных машин,
▫️ 2 690 автомобилей,
▫️ 606 артиллерийских орудий,
▫️ 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 123 станции РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Сводка и Карта СВО от 13.04.25. Новости СВО сегодня. Курская область.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Курская область
Курская область
Торецкое направление
Покровское направление
Сумская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. 
Краснолиманское направление
Горнальский монастырь
Времьевское направление
Запорожское направление.
Днепропетровское направление
Новости СВО сегодня
Сумское направление

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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