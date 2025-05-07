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Курское направление

Курская область. Продолжаются бои на границе. Тёткино-Новый Путь. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 14:05 07.05.2025

Тёткино. Курская область сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО. Поговорим по обстановке на Курском направлении, где с раннего утра седьмого мая украинские силы начали новую волну атак сразу на двух участках границы — в районе населённых пунктов Тёткино и Новый Путь.

Расстояние между этими точками — около пятнадцати километров по прямой, и характер наступления указывает на попытку растянуть российскую оборону, создать давление одновременно с двух направлений и найти уязвимое место для прорыва.

Тёткино. Курское направление сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

Тёткино. Новый Путь. Курское направление сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

Тёткино. Новый Путь. Курская область сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

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В районе Тёткино ВСУ совершили попытку прорыва малыми группами пехоты при поддержке бронетехники. Противник выдвинул бронегруппу из района Искрисковщины и Будков: танк, ББМ и колонна квадроциклов. Их встретил огнём ивановский десант и группы разведки. В бою был уничтожен как минимум один украинский танк. Основной удар пришёлся по улицам Чапаева и Рыжевской — они вплотную прилегают к государственной границе.

Курская область сегодня. Новый Путь. Попытка вторжения ВСУ. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

Курская область сегодня. Попытка вторжения ВСУ. Ситуация на 05.05.25, Карта и сводка СВО

Штурмовики неприятеля попытались закрепиться в домах на окраине, но были выбиты российской авиацией, которая отработала по вражеским позициям высокоточными ФАБами. По последним данным, район практически зачищен от противника. Однако стрелковые бои на границе в районе Искрисковщины продолжаются — враг пытается продвигаться малыми группами.

Новый путь. Тёткино. Курское направление сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

Новый путь. Курская область сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

На направлении Нового Пути противник предпринял атаку с опорой на село Павловка (Сумская область). Утром через «зубы дракона» пошла колонна украинской бронетехники: Инженерная машина разминирования, два БТР «М113», БМП Bradley и ББМ «Казак». Однако после пересечения минного поля вся техника была накрыта ударами FPV-дронов, пехота в панике разбежалась по посадкам.

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Многочисленные подтверждённые кадры показывают подбитые «Казаки», сожжённый Bradley и перевёрнутые ББМ, создающие настоящее кладбище украинской техники в приграничной зоне. Это уже третья за три дня атака по Новому Пути, и пока она полностью провалилась. Новые резервы в бой ВСУ не ввели.

Курская область сегодня. Тёткино. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

Курская область сегодня. Новый Путь. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

Суммарно за время этой волны штурмов враг потерял до восемнадцати единиц техники, включая несколько инженерных машин разминирования, УР-77, танки и бронемашины. Также фиксировались попытки эвакуации экипажей с помощью квадроциклов, которые также были накрыты ударами дронов.

Тактическая цель украинского командования на этом участке — проделать проход через оборону и продвинуться к застройке, чтобы начать закрепление и навязать затяжные бои в приграничных населённых пунктах.

На данный момент российская армия полностью контролирует инициативу. Штурмовые группы «Севера» проводят зачистку приграничных территорий, сжигают бронетехнику, срывают попытки высадки пехоты. Украинские подразделения несут тяжёлые потери и пока не смогли достичь каких-либо стратегических результатов.

Однако расслабляться нельзя: ВСУ продолжают перегруппировку вдоль всей границы Сумской области, моделируя угрозу на широком участке.

При этом, как и в случае с операцией в Краснояружском районе Белгородчины, противник будет стараться найти уязвимость, опираясь на эффект внезапности и слабое место в системе управления российскими войсками.

Главный вывод: операция по дестабилизации обстановки и созданию имиджа прорыва провалилась, однако интенсивность атак может возрасти в ближайшие дни.

Все наши части на передовой находятся в полной боевой готовности. Идёт боевая работа.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 661 самолет,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,
▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

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Тёткино. Новый Путь. Курская область сегодня. Ситуация на 07.05.25, Карта и сводка СВО

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