Курская область сегодня. Ситуация на 25.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня говорим о Курском направлении где Вооружённые Силы России продолжают активные наступательные действия, развивая успех после освобождения населённого пункта Олешня. Заявление об этом было официально сделано девятнадцатого апреля. Сейчас ведётся зачистка лесопосадок и урочищ южнее села, где сохраняется присутствие разрозненных групп украинских боевиков. Попытки контратак со стороны противника были отбиты.

Курская область сегодня. Ситуация на 25.04.25, Карта и сводка СВО.

Особое внимание сосредоточено на районе посёлка Горналь — это единственный населённый пункт на территории России, который до сих пор частично контролировался украинскими силами. Сейчас наша армия ведёт тяжёлые уличные бои за его полное освобождение.

Противник, используя особенности местности, удерживает позиции на рельефных участках: две улицы Горналя проходят в глубоких лощинах, одна расположена на хребте. Это даёт украинской пехоте тактическое преимущество, но не останавливает продвижение российских штурмовых групп.

Наши бойцы прорвались в Горналь сразу с нескольких направлений. На севере они зашли в посёлок, а с другой стороны группа морской пехоты пересекла реку Псёл на лодках, преодолев около пяти километров и ударив в тыл гарнизона ВСУ. Эта манёвренная атака в сочетании с наступлением с севера вынудила врага распылить резервы и уступить инициативу.

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На окраинах Горналя сконцентрирован мощный артиллерийский кулак. Под его прикрытием наши подразделения продвигаются вперёд, а противник несёт потери в бронетехнике — несколько украинских штурмовых групп, перебрасываемых в село, были уничтожены на подходе. По оценкам военных источников, в боях в районе Горналя уже удалось отодвинуть украинские формирования до четырёхсот метров от границы, а южнее, в районе Гуево, морпехи продвинулись ещё на пятьсот метров.

Отдельная фаза боевых действий — освобождение территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Этот укреплённый район, удерживаемый ВСУ более десяти дней, был взят под контроль российской армией. Штурм вёлся тяжёлый, в том числе с неожиданного направления — наши бойцы подошли по реке и нанесли удар с тыла. Перед отходом противник подорвал остатки монастырских зданий, нанеся комплексу значительный ущерб. Археологический памятник в районе монастыря также пострадал — окопы проходили прямо по курганам и местам научных раскопок. Позже были обнаружены подземные ходы, проложенные под монастырским комплексом — по ним велось снабжение из Сумской области.

Сейчас наши войска контролируют не только сам монастырь, но и высоты вокруг него, что позволяет наблюдать за приграничными районами Сумской области, включая населённый пункт Мирополье. Именно оттуда ранее запускались вражеские беспилотники в сторону Курской области. Российская аэроразведка обнаружила на одной из улиц Мирополья сразу три расчёта БПЛА противника. По ним был нанесён точный удар.

Наращивается активность и в районе населённых пунктов Весёловка, Журавка и Басовка на территории Сумской области. Здесь наши силы расширяют зону контроля, уделяя особое внимание перехвату логистики противника.

Противник продолжает активно использовать дроны, в том числе модифицированные летательные аппараты типа «Баба Яга» и АЗМ-дроны, для нанесения ударов по нашим штурмовым группам и минирования открытых участков местности. Однако в условиях потери ротации и регулярных потерь на передовой его возможности ограничены. На сегодняшний день отмечается, что командование ВСУ пытается создать новую линию обороны в лесных массивах восточнее Юнаковки, завозя туда резервы и технику.

Обстановка на Курском направлении остаётся напряжённой, но инициативой полностью владеют российские войска. Последние опорные пункты ВСУ на территории Курской области постепенно берутся под контроль. Наши бойцы действуют точно, грамотно и уверенно, лишая противника возможности закрепиться и дестабилизировать приграничные районы. Работа продолжается.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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