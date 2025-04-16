Курская область сегодня. Ситуация на 16.04.25, Сумское и Белгородское направления. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о Курском, Сумском и Белгородском направлениях, где на рубеже весны и лета линия соприкосновения в приграничных районах вновь стала ареной ожесточённых боестолкновений.Несмотря на постоянные атаки со стороны киевских формирований, Вооружённые силы Российской Федерации продолжают последовательно вытеснять противника, нанося точечные и массированные удары по его позициям, логистическим маршрутам и скоплениям техники. Разберём текущую ситуацию по направлениям и с максимальной детализацией, как это требует военное ремесло.

Курская область сегодня. Ситуация на 16.04.25, Карта и сводка СВО.

В Курской области особенно напряжённая обстановка сложилась в районе населённого пункта Горналь. Бои за этот рубеж ведутся уже не первые сутки. Украинская сторона закрепилась в Свято-Николаевском монастыре, который находится в непосредственной близости от села. Архитектурный комплекс использован как укреплённый район — выгодная высота, каменные стены, наличие подвалов и проходов делают его удобной точкой для круговой обороны. Именно туда украинские боевики перебросили миномётные расчёты и полевую артиллерию, рассчитывая не просто удерживать монастырь, но и контролировать пути подхода российских подразделений.

Однако этот расчёт оказался преждевременным: наши бойцы методично блокируют пути подвоза резервов, перехватывают снабжение и ведут бои за каждое помещение монастырского комплекса.

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Серьёзные столкновения происходят и в районе хутора Олешня. Этот малый, но важный населённый пункт стал местом ожесточённых боёв. Украинские вооружённые формирования продолжают попытки переброски штурмовых групп из населённого пункта Юнак+овка, что расположен на территории Сумской области. Однако все такие попытки оказываются обречёнными: российские части перехватывают колонны ещё на подступах. Так, одна из групп была уничтожена ещё до того, как успела пересечь границу, что свидетельствует о высоком уровне нашей аэроразведки и точечной работе артиллерии.

Все признаки говорят о том, что противник испытывает дефицит в резервах: попытки переброски свежих подразделений заканчиваются тем, что они уничтожаются ещё на марше. Российская армия не только отбивает атаки на своей территории, но и последовательно развивает наступление в Сумской области.

В районе населённых пунктов Веселовка, Журавка и Басовка наши подразделения закрепляют контроль над местностью. Российские бойцы вплотную подошли к селу Водолаги и уже развивают штурмовые действия на подступах к Беловодам. Локня, ранее удерживаемая украинской стороной, сейчас уже как минимум наполовину находится под нашим контролем. Бои в этом районе продолжаются, и инициатива полностью на стороне российских войск.

Теперь обратимся к Белгородскому направлению. Здесь, в отличие от Курского участка, противник не ограничивается малыми группами пехоты. Утром предыдущего дня было зафиксировано массированное наступление при поддержке бронетехники: сразу пять единиц украинских бронированных машин попытались прорваться через государственную границу.

Однако все они были уничтожены. Слаженное взаимодействие дроноводов и артиллеристов группировки войск «Север» позволило не только отбить атаку бронетехникой, но и нанести киевским формированиям существенные потери в живой силе.

Продолжаются активные боевые действия в районе сёл Поп+овка и Дем+идовка. По последним данным, обе деревни полностью зачищены от противника, а в западных лесополосах, прилегающих к Поп+овке, продолжаются зачистки отдельных очагов сопротивления. Подразделения украинской армии, пытаясь переломить ситуацию, предприняли новую попытку штурма между вышеупомянутыми населёнными пунктами. Под прикрытием бронетехники к линии фронта вышли пехотные группы, однако и эта вылазка завершилась фиаско: артиллерийский и беспилотный огонь российской стороны уничтожил пять единиц техники, вынудив остатки наступающих отступить.

Отдельного внимания заслуживает случай ночной разведки. Российская аэроразведка зафиксировала передвижение колонны украинской бронетехники в сторону Демидовки. В составе колонны присутствовал, как сообщается, американский танк Abrams. С рассветом по колонне был нанесён массированный артиллерийский и дроновый удар. Результатом стали потери противника: как минимум две бронемашины, одна инженерная машина разграждения и личный состав уничтожены на месте.

Киевский режим, несмотря на регулярные попытки штурмовать границу малыми группами или бронетанковыми средствами, терпит неудачи и несёт ощутимые потери. Освобождение Курской области продолжается. Бои переносятся всё дальше вглубь территории противника, в том числе на севере Сумской области. Тактика нанесения упреждающих ударов, грамотная работа разведки и превосходство в воздухе позволяют российским подразделениям постепенно брать верх в каждом из локальных эпизодов этой приграничной битвы.

И если противник не сменит стратегию или не начнёт массовую переброску сил с других направлений — исход в этой части фронта уже практически предрешён.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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