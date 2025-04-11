Курская область. Сумское и Белгородское направления. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Курская область. Сумское и Белгородское направления. Ситуация на 11.04.25, Карта и сводка СВО. Украинские формирования, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, теряют контроль над ключевыми точками, а их резервы стремительно тают под ударами артиллерии и штурмовых групп.

Анализ оперативной обстановки свидетельствует: стратегическая инициатива прочно удерживается в руках российских бойцов, что создаёт предпосылки для завершающего этапа операции.

Курская область. Ситуация на 11.04.25, Карта и сводка СВО.

Гуево, полностью перешедшее под контроль российских войск, остаётся зоной напряжённости. Недавняя контратака украинских формирований в районе развалин бывшего спиртзавода была успешно отражена. Сейчас завершается зачистка окрестностей, однако масштабное разминирование территории ещё впереди. На подступах к Горналю противник перешёл к глухой обороне, отвечая на наши атаки миномётным огнём и ударами дронов.

В районе этого населённого пункта, расположенного на тактической высоте, развернулись наиболее интенсивные столкновения. Российские подразделения, преодолевая минные поля и огневые заслоны, зачистили лесные массивы восточнее Горнальского монастыря и вплотную приблизились к его окрестностям. Противник, используя естественные укрепления — метровые стены полуразрушенных храмов и глубокие подвалы, — пытается замедлить наше продвижение, обстреливая штурмовые группы артиллерией и беспилотниками.

Однако эти меры оказываются малоэффективными: российские расчёты оперативно подавляют огневые точки, нанося удары по выявленным позициям.

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В Олешне ситуация развивается по схожему сценарию. Украинские формирования, удерживающие западную часть хутора, используют лесопосадки для ротации сил и эвакуации раненых. Российские войска, расширяя зону контроля, методично зачищают эти территории, лишая противника возможности маневрировать. Особую сложность представляют активные действия вражеских беспилотников, базирующихся в районе Юнаковки и прилегающих балок.

В ответ на это российская армия нанесла ракетный удар по сосредоточению восьмидесятой, первой и девяносто пятой бригад противника, существенно ослабив их потенциал.

На Сумском направлении российская армия демонстрирует впечатляющие успехи. Взяв под контроль Журавку, наши подразделения нанесли противнику значительный урон: уничтожено более четырёхсот двадцати боевиков, десятки единиц бронетехники и два пункта управления беспилотниками. Владимировка и Веселовка также перешли под наш контроль. В последней украинские формирования попытались организовать контратаку, но были разгромлены.

Эти успехи создают условия для выхода в радиус действия ствольной артиллерии по отношению к Сумам, что в перспективе обеспечит наше продвижение на этом участке.

В Басовке, где украинские формирования предприняли две контратаки с использованием боевых машин пехоты, враг был отброшен с потерями. Отсюда российские бойцы продвинулись дальше, войдя в село Локня, которое примыкает к Юнаковке — ключевому логистическому центру противника на севере Сумской области, служащему транспортым хабом для неприятеля.

В освобождённых районах Курского приграничья вскрываются всё новые зверства украинских формирований. В селе Махновка при осмотре частного сектора обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти. Среди погибших — пожилая женщина, убитая выстрелом в голову. Параллельно российские военные проводят масштабную работу по разминированию и эвакуации тел погибших солдат противника. По предварительным данным, речь идёт о десятках тысяч трупов, что подчёркивает масштаб трагедии, разыгравшейся на этих землях.

В Белгородском приграничье сохраняется напряжённая обстановка. За последние сутки украинские формирования несколько раз пытались прорваться в направлении Поповки, используя штурмовые группы численностью до пятнадцати человек. Все атаки были отражены с значительными потерями для нападавших. В окрестностях населенного пункта и в самом посёлке, по всем возможным укрытиям противника продолжается систематическое огневое воздействие. Однако присутствие неприятеля здесь по прежнему сохраняется.

В районе Демидовки противник сосредоточил силы в окрестностях посёлка Миропольское и села Петрушевка Сумской области, однако точечный удар авиабомбой ФАБ-3000 нарушил их планы. Зачистка лесополос вокруг Демидовки и Поповки продолжается: российские бойцы методично ликвидируют очаги сопротивления, освобождая территорию метр за метром. Половина Демидовки сейчас в серой зоне.

Курско-Белгородское направление — это не просто линия фронта. Это полигон, где проверяется на прочность воля, мужество и профессионализм нашей армии. Каждый день бойцы доказывают: там, где поднимается российский флаг, воцаряется порядок.

А противник, хоть и огрызается артиллерией и дронами, уже понял — билет в один конец ему обеспечен. Осталось лишь дождаться, когда вагонетка с надписью «История» довезёт его до конечной остановки.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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