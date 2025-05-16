Курское и Сумское направления. Ситуация на 16.05.25, Карта и сводка СВО

Курское и Сумское направления. Ситуация на 16.05.25, Карта и сводка СВО. Сегодня разберем ситуацию складывающуюся в приграничье Курской области, которое снова в огне. Враг активизировался сразу на нескольких участках: если раньше атаки шли по одному-двум населённым пунктам, то теперь их как минимум четыре.

ВСУ после перегруппировки перешли к тактике пехотных штурмовых групп, пытаясь прощупать нашу оборону и прорваться малыми силами на разных направлениях. Украинские подразделения продолжают пытаться форсировать реку Сейм в районе Отрубы. Лодки, инженерные машины и квадроциклы были накрыты огнём, продвижения нет.

Курское и Сумское направления. Ситуация на 16.05.25, Карта и сводка СВО.

Наиболее ожесточённые бои продолжаются в районе приграничного Тёткино. Из Рыжевки противник вновь попытался прорваться — атака провалилась, ВСУ были отброшены огнём артиллерии и дронов. Пехота 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», признанной террористическое организацией, пыталась зайти пешком на южные окраины — почти полностью уничтожена.

Противник ведёт бои в районе очистных сооружений и улицы Чапаева, однако не имеет успеха. Отдельные группы прячутся в лесополосах, пользуясь зелёнкой.

Одновременно ВСУ нанесли удар по храму в Тёткино, который выгорел изнутри. Нанесён удар по больнице и мосту в Коренево — это попытка нарушить логистику и поднять панику в тылу. В район прибывают наши опытные подразделения дроноводов, для усиления группировки.

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У посёлка Новый Путь зафиксированы сразу несколько попыток прорыва. Враг пытался выдвинуться из Павловки колонной с бронетехникой — БМП, танком и инженерной машиной разграждения.

Все цели были накрыты FPV-дронами и артиллерией. Также ночью была замечена ДРГ ВСУ до 25 человек, переодетая в российскую форму — все они были уничтожены на подступах.

Враг активен в районе Атинского и Бессаловки. Оттуда ВСУ пытались перебросить бронетехнику, мотопехоту и отдельные штурмовые группы — все они были уничтожены ударами с воздуха и артиллерией. Танки, инженерные машины и пикапы с пехотой подрывались на минах или уничтожались нашими БПЛА. Попытка прорваться к Волфино была пресечена огнём.

Основное продвижение «Северян» зафиксировано на Сумском направлении. 83-я ВДВ выбила противника из Беловодов, где сейчас идёт зачистка. Также есть продвижение в Локне и Водолагах. Уничтожены группы, переброшенные из Яблоновки, откуда планировалось усиление гарнизона в Беловодах.

Северяне ведут бои в приграничных лесах, продвигаясь на глубину более двух километров. Морская пехота взяла несколько опорных пунктов, расширив контроль в лесных массивах. Продолжаются контакты на участке Водолаги — Локня, где ВСУ теряют опорные рубежи. Яблоновка, ранее служившая тылом для усиления Беловодов, понесла потери от огня дронов и артиллерии — по подтверждённым данным, часть гарнизона пограничников занимающего оборону в посёлке уничтожена.

В районе Горнали идёт борьба за контроль над ключевыми лесополосами. Противник предпринимает попытки вернуть утерянные позиции, однако при поддержке артиллерии и авиации наши удерживают инициативу и продолжают пополнять обменный фонд.

Допрос пленных на месте показал, что защищать Сумщину бросили местных жителей, причем на вид — все бывшие «работяги». Куда же все идейные делись, кричавшие: «едем заграницу, в Курск, воевать на русской земле»? Налицо явный недостаток подготовленных резервов.

Итак, Фронт в Сумской области движется. Взятие Беловодов, активность в Локне и Водолагах, удары по Яблоновке и зачистка лесных массивов в районе Горнали — всё это говорит о наступательной фазе.

Расстояние до Сум — менее тридцати километров, и сейчас очевидно: Россия формирует ту самую тридцатикилометровую буферную зону, о которой раньше говорили только теоретически. Это уже не теория — это география.

На Курском направлении фронт держится. Попытки ВСУ навязать затяжные бои и продвинуться в Тёткино или прорваться к Новому Пути оказываются бессмысленными.

Но расслабляться нельзя: противник использует «зелёнку», пехоту, фальсифицированную форму и массированные удары дронами. От нас требуется устойчивость, работа по разведке и бесперебойная подача огня по очагам концентрации и маршрутам выдвижения неприятеля.

Сценарий понятен: ВСУ продолжат атаки малыми группами, надеясь найти бреши. Но пока, судя по сухой статистике, вся эта тактика превращается для них в один большой Курский котёл — только без стен.

Стоит отметить, что боевые действия в районе Тёткино это единственный участок фронта где непрпиятель пытается безуспешно наступать. На других направлениях положение ВСУ колеблется от угрожающего до критического.

И эти люди сейчас в Стамбуле требуют тридцатидневного перемирия. Ничего неожиданного, правда?

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 57 275 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 605 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 339 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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