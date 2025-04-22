Лиманское направление. Ситуация на фронте сегодня. Карта, видео и сводка СВО

Лиманское направление сегодня. Ситуация на 22.04.25, Карта и сводка СВО. На Лиманском направлении российские войска развивают наступление с предельной концентрацией усилий, при этом действуя системно и многопланово — как на южном, так и на северном фланге. За последние недели линия соприкосновения в этом секторе заметно оживилась, и теперь здесь практически не остаётся участков, где бы не шли активные боестолкновения. В оперативной зоне — десятки населённых пунктов, лесополос, господствующих высот и укреплённых районов. И каждый из них играет свою роль в общей картине наступления.

Лиманское направление сегодня. Ситуация на 22.04.25, Карта и сводка СВО.

Основной импульс продвижения исходит от ранее взятой Катериновки — ключевого населённого пункта, освобождённого в полном объёме. Именно отсюда части российских войск начали движение севернее и северо-западнее, последовательно выбивая противника из укреплённых точек и расширяя зону контроля на направлении Новое — Новомихайловка — Редкодуб. Катериновка, напомним, находится в полутора километрах южнее Новомихайловки, и её занятие открыло путь сразу в двух направлениях: на север в сторону Грековки и на запад — в сторону Липового и Торского.

Новомихайловка, несмотря на свои скромные довоенные размеры, стала важной точкой на карте наступления. В данный момент село полностью зачищено, но в нём продолжаются стабилизационные мероприятия. Российские силы закрепляются, наращивают инженерное прикрытие и готовятся к следующей фазе операции — удару по направлению к Андреевке и Изюмскому. Освобождение этих рубежей откроет прямой коридор для выхода на Борову с юго-востока — а это уже совершенно иной уровень контроля над логистикой противника в районе Северского Донца.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

Параллельно развиваются бои за посёлок Новое. Сразу несколько российских подразделений действуют с флангов — с севера и с юга, активно продвигаясь по окраинам. Центральная часть села уже частично перешла под контроль — две улицы на данный момент находятся в так называемой «красной зоне». Южная окраина Нового, выходящая на Липовое, тоже стала ареной ожесточённых боёв. Украинская пехота оказалась в крайне неудобной позиции, с угрозой охвата и утраты господствующих высот. Исход этих боев очевиден — удерживать Новое при сохраняющемся темпе давления станет невозможным.

Отдельного внимания заслуживает направление на Редкодуб. Этот населённый пункт атакуется одновременно с нескольких сторон. Российские части вошли в село, завязались бои в его центре. Враг пытается контратаковать, однако постоянное давление, массированные огневые удары и высокая плотность штурмовых действий постепенно лишают его возможности удерживать позиции. Именно в Редкодубе, по оценке аналитиков, ВСУ планировали создать тактический узел обороны, но обстановка развивается в пользу российских войск.

На северной окраине Торского продолжаются тяжёлые штурмовые действия. Наши подразделения закрепляются южнее балки Бакай, а также в районе рыбного хозяйства. Продвижение ведётся как в южном, так и в западном направлениях, с целью расширения плацдарма и создания условий для дальнейшего обхода села. Важно отметить, что в этом секторе также зафиксировано расширение «серой зоны» — противник теряет контроль над приграничными участками.

Южнее, вдоль обоих берегов реки Жеребец, российские силы продолжают наступать. Подразделения штурмовиков вышли на окраины населённого пункта Мирное, известного также под названием Дзержинское. Здесь бойцы подошли вплотную и, по предварительным данным, вытеснили противника. Одновременно была освобождена Ямполовка, и уже ведутся активные боевые действия на северной окраине Торского, что создаёт эффект «вклинивания» в линию обороны Вооружённых сил Украины.

На центральном участке фронта, в районе села Надежда, обстановка стабилизировалась после нескольких попыток украинской армии провести механизированные штурмы. В феврале и марте противник предпринял серию атак на этом направлении, однако в апреле был полностью выбит из населённого пункта. Над Надеждой поднят российский флаг, а село окончательно вошло в зону контроля. Сейчас это важный опорный пункт в глубине наступательной полосы, играющий роль узла для координации флангового давления.

Не менее активны боевые действия в районе Макеевки и на подступах к Грековке. Здесь продвижение идёт с севера, по линии соприкосновения, приближаясь к границе Харьковской области. Противник пытается сдерживать натиск, перебрасывая бронетехнику и резервы, но значительная часть этих подкреплений уничтожается операторами российских беспилотных летательных аппаратов ещё на подступах. На этом фоне Грековка становится последним укреплённым рубежом в западной части бывшей Луганской Народной Республики, и его удержание — вопрос времени.

Также стоит отметить нарастающую активность на северном фланге у Лозовой. Российские силы создают дополнительную точку напряжения, вынуждая украинское командование постоянно перераспределять резервы и растягивать фронт. Это работает на износ, и судя по общей динамике, ВСУ не успевают восполнять потери ни в технике, ни в личном составе.

Темп продвижения после освобождения Катериновки заметно возрос. Части российской двадцатой армии ведут наступление практически без перерывов, за исключением короткой пасхальной паузы. Работает артиллерия, корректируются удары с беспилотников, продолжается выдавливание неприятеля с укреплённых линий. В каждом из указанных населённых пунктов — от Редкодуба до Торского, от Надежды до Грековки — идут сложные, но результативные бои, которые формируют основу для дальнейшего развёртывания фронта и выхода на стратегически важные узлы украинской обороны.

С каждым днём Лиманское направление всё больше становится зоной давления, от которой напрямую зависит устойчивость всего северо-донбасского участка фронта. И судя по складывающейся обстановке, этот участок уже начинает «проседать» — под огнём, под натиском, под давлением. Вопрос лишь в том, насколько долго удастся удержать его тем, кто ещё остаётся по ту сторону.

Запорожское направление. Главное внимание сейчас приковано к району Малой Токмачки, где наши бойцы провели резкий и, можно сказать, эффектный манёвр. После стремительного наката, ставшего для противника полной неожиданностью, были взяты несколько укреплённых опорных пунктов, и с южной стороны удалось зайти в населённый пункт.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 114