Угледар. Обстановка на 25.09.24 сегодня. Карта СВО. На Угледарском направлении наши войска продолжают успешные штурмовые действия. Спецназ группировки «Восток» и подразделения 29-й Армии Восточного военного округа смогли закрепиться в нескольких многоэтажных зданиях в восточной части Угледара, а также заняли территорию лицея номер 1 и район улицы 13 десантников. Это значительно ускоряет разрушение обороны противника в городе, так как удержание высотных зданий было ключевым элементом украинской обороны.

Противник предпринял попытки контратаковать с юго-восточного фланга, пытаясь вытеснить наши штурмовые подразделения, однако эти попытки оказались безуспешными. Ночью со стороны Богоявленки резервный взвод ВСУ на БМП пытался прорваться в город, но был уничтожен разведчиками 29-й Армии ВВО.

Активная работа артиллерии ВС РФ по украинским позициям и оборонительным сооружениям приводит к значительным потерям противника, особенно в северо-западной части города, где дорога на выезд контролируется нашими силами. Также артиллерийские удары успешно подавляют попытки переброски резервов противника из Новоукраинки и западной части города.

Западнее Угледара наши подразделения продолжают продавливать позиции противника и расширяют зону контроля вдоль трассы Константиновка-Угледар. Также продолжаются наступательные действия в направлении Павловки, что способствует окружению украинских сил в полукольце.

Таким образом, ситуация для ВСУ в Угледаре становится всё более критической. Оборона города теряет стратегическое значение, и в ближайшие дни вероятно его полное окружение.

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По данным портала LostArmour.info;

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