Прямо сейчас:
Главная | Сводки СВО | Наступление на Угледар: российские войска продвигаются с восточной окраины. Карта СВО
Оперативные сводки СВО

Наступление на Угледар: российские войска продвигаются с восточной окраины. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 18:30 25.09.2024

Угледар. Обстановка на 25.09.24 сегодня. Карта СВО. На Угледарском направлении наши войска продолжают успешные штурмовые действия. Спецназ группировки «Восток» и подразделения 29-й Армии Восточного военного округа смогли закрепиться в нескольких многоэтажных зданиях в восточной части Угледара, а также заняли территорию лицея номер 1 и район улицы 13 десантников. Это значительно ускоряет разрушение обороны противника в городе, так как удержание высотных зданий было ключевым элементом украинской обороны.

Угледар_24.09.24

Угледар_25.09.24

Противник предпринял попытки контратаковать с юго-восточного фланга, пытаясь вытеснить наши штурмовые подразделения, однако эти попытки оказались безуспешными. Ночью со стороны Богоявленки резервный взвод ВСУ на БМП пытался прорваться в город, но был уничтожен разведчиками 29-й Армии ВВО.

Активная работа артиллерии ВС РФ по украинским позициям и оборонительным сооружениям приводит к значительным потерям противника, особенно в северо-западной части города, где дорога на выезд контролируется нашими силами. Также артиллерийские удары успешно подавляют попытки переброски резервов противника из Новоукраинки и западной части города.

Узнайте больше:  Курское направление: Ситуация на 19 сентября. Карта СВО

Западнее Угледара наши подразделения продолжают продавливать позиции противника и расширяют зону контроля вдоль трассы Константиновка-Угледар. Также продолжаются наступательные действия в направлении Павловки, что способствует окружению украинских сил в полукольце.

Угледар под угрозой окружения

Угледарское направление. 25.09.24

Таким образом, ситуация для ВСУ в Угледаре становится всё более критической. Оборона города теряет стратегическое значение, и в ближайшие дни вероятно его полное окружение.

Узнайте больше:

Угледар под угрозой окружения: ВСУ покидает город

Украинская оборона рушится: что происходит под Угледаром?

Боевые действия на Курском направлении 19 сентября. Карта СВО

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Угледар —  25.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

Яндекс КартыЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Курское направление. 20 сентября. Карта СВО
Курское направление. 13.09.24. Карта СВО
Курское направление 12.09.24
Курское направление. 11.09.24. Карта СВО
Курское направление. Коренево. Карта СВО
Курская-область.-08.09.24
Покровское направление. Украинск - Нетайлово. Карта СВО
Курское направлене. 07.09.24. Карта СВО
Часов-Яр-05.09.24
Курское направление. 05.09.24. Карта СВО
Запорожское-направление.-05.09.24
Покровское-направление-04.08.24

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе..

Просмотры: 173

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: СВО

Комментарии для сайта Cackle
СВО
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.