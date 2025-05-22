Новости СВО сегодня. Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Новости СВО сегодня. Днепропетровская область. Ситуация на 22.05.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы проведём небольшую экскурсию и увидим происходящее на фронте глазами российской штурмовой пехоты. Но сначала несколько слов в предыстории…

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

С начала мая российские войска развивали наступление на северном фланге Новопавловского направления, продвигаясь в сторону центра Новосергеевки — одного из последних крупных узлов обороны противника перед выходом к Днепропетровской области. На южном фланге ВСУ пытались удерживать позиции в районе Котляровки и Троицкого.

К 10 мая штурмовые группы закрепились в частном секторе Новосергеевки. А к 11 мая был установлен контроль над Новоалександровкой, об освобождении которой в Минобороны России официально сообщило 15 мая.

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Позднее российские подразделения выбили противника с позиций на правом берегу реки Солёная, что позволит в перспективе обойти Новосергеевку с юга и нарушить снабжение гарнизона ВСУ со стороны Новониколаевки.

На центральном участке к 15 мая штурмовые группы прорвались через оборону противника, зачистив ряд лесополос в районе балки Тартянка. Позднее противник был выбит с позиций между Котляровкой и Троицким. Сейчас Украинские формирования удерживают позиции южнее — в балке Широкая, используя тяжёлые беспилотники для снабжения пехоты.

Бойцы 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказывают, как освобождали Новоалександровку на покровском направлении. Российским военным удалось скрытно от противника вывести штурмовые группы на рубеж атаки. Мотострелкам помогла военная хитрость.

Взятие Котляровки и Новоалександровки, закрепление в центре Новосергеевки и выход к правому берегу реки Солёная создают условия для прорыва обороны украинской группировки, а постоянные атаки российских дронов по второй линии обороны нарушают логистику противника.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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