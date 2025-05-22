Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Новости СВО сегодня. Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО
Новости Республики
Новости СВО. Российская штурмовая пехота
Новости СВО. Российская штурмовая пехота

Новости СВО сегодня. Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 16:46 22.05.2025

Новости СВО сегодня. Днепропетровская область. Ситуация на 22.05.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы проведём небольшую экскурсию и увидим происходящее на фронте глазами российской штурмовой пехоты. Но сначала несколько слов в предыстории…

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

С начала мая российские войска развивали наступление на северном фланге Новопавловского направления, продвигаясь в сторону центра Новосергеевки — одного из последних крупных узлов обороны противника перед выходом к Днепропетровской области. На южном фланге ВСУ пытались удерживать позиции в районе Котляровки и Троицкого.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

К 10 мая штурмовые группы закрепились в частном секторе Новосергеевки. А к 11 мая был установлен контроль над Новоалександровкой, об освобождении которой в Минобороны России официально сообщило 15 мая.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

Rutube

Позднее российские подразделения выбили противника с позиций на правом берегу реки Солёная, что позволит в перспективе обойти Новосергеевку с юга и нарушить снабжение гарнизона ВСУ со стороны Новониколаевки.

На центральном участке к 15 мая штурмовые группы прорвались через оборону противника, зачистив ряд лесополос в районе балки Тартянка. Позднее противник был выбит с позиций между Котляровкой и Троицким. Сейчас Украинские формирования удерживают позиции южнее — в балке Широкая, используя тяжёлые беспилотники для снабжения пехоты.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

Бойцы 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказывают, как освобождали Новоалександровку на покровском направлении. Российским военным удалось скрытно от противника вывести штурмовые группы на рубеж атаки. Мотострелкам помогла военная хитрость.

Узнайте больше:  Курское и Сумское направления. Ситуация на 16.05.25, Карта и сводка СВО

Взятие Котляровки и Новоалександровки, закрепление в центре Новосергеевки и выход к правому берегу реки Солёная создают условия для прорыва обороны украинской группировки, а постоянные атаки российских дронов по второй линии обороны нарушают логистику противника.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.05.25, Карта и сводка СВО.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Новости СВО. Российская штурмовая пехота
Новости СВО сегодня
Курская область
Богатырь освобождён
Курское и Сумское направления
Покровское направление
Покровское направление
Курское направление
Тёткино. КУрская область. Попытка вторжения ВСУ
Курская область
Южно-Донецкое направление

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 65

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Спецоперация

Спецоперация
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x