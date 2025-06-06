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Лиманское направление
Лиманское направление

Новости СВО сегодня. Лиманское направление. Ситуация, карта, видео и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 17:38 06.06.2025

Лиманское направление. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 06.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о обстановке, которая складывается на Лиманском направлении где четвёртого июня штурмовыми группами российских войск был освобождён населённый пункт Редкодуб.

Захват господствующих высот на водоразделе дал ключ к дальнейшему продвижению и расширению плацдарма. Боевое знамя уже водружено над освобождённым селом. Враг попытался удержаться на подступах, но был сбит с позиций.

Лиманское направление. Новости СВО.  Обстановка на 06.06.25. Карта и сводка СВО.

Лиманское направление. Новости СВО.  Обстановка на 05.06.25. Карта и сводка СВО. 

Лиманское направление. Новости СВО.  Обстановка на 06.06.25. Карта и сводка СВО.

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Бои перешли на восточные окраины Карповки, где передовые подразделения Российской армии при поддержке артиллерии ведут наступление с фланга. С севера активны штурмовые действия в районе Новомихайловки и Нового Мира, где ведётся борьба за укреплённые опорные точки противника.

В районе Карповки продолжаются ожесточённые столкновения — неприятель отчаянно обороняет переправы через реку Нитриус. Российские бойцы, действуя по гребню водораздела в обход населённого пункта Зелёная Долина, развивают наступление в направлении Шандриголово и Среднее.

Лиманское направление.  Обстановка на 05.06.25.

Лиманское направление. Обстановка на 06.06.25 сводка СВО.

Цель — уничтожение узла дорог и коммуникаций, связывающих вражескую группировку между Колодези и Зелёной Долиной. Успешный выход на рубеж Шандриголово – Карповка – Андреевка открывает возможность полного контроля над водоразделом между реками Оскол и Нитриус, где неприятелем создан мощный опорный рубеж обороны, блокирующий направления на город Оскол и населённый пункт Красный Лиман.

Новости СВО.  Обстановка на 05.06.25. Карта и сводка СВО. 

Лиманское направление. Новости СВО. Карта и сводка СВО.

Юго-восточнее населённого пункта Зелёная Долина российские штурмовые подразделения атакуют лесополосы, в том числе в районе балки «Желобки». Этот участок перешёл в серую зону.

Узнайте больше:  Новости СВО сегодня. Комар - Новопавловка. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Однако, по итогу прошедшего дня, ВС РФ расширили зону контроля на рубеже Зелёная Долина — Колодези с продвижением в нескольких направлениях на запад на два километра.

Несмотря на потерю склада боеприпасов в западной части балки в результате удара неприятеля, наступательные действия продолжаются. На этом направлении идёт борьба за каждый овраг и каждую высоту.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Лиманское направление. Обстановка на 06.06.25. Карта и сводка СВО.

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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