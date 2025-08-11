Обвал фронта ВСУ на севере от Покровска. Новости СВО 11.08.25. Карта и сводка СВО

Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 11.08.25. Карта и сводка СВО. На Покровском, или как его ещё называют — Красноармейском направлении, стремительно развивается наступление российских войск севернее Мирнограда. Противник уже вынужден относить районы населённых пунктов Золотой Колодезь и Кучеров Яр к «серой зоне», а в своих сводках признаёт, что наши подразделения закрепились у Нового Шахово, в восточной части Никаноровки и заняли район балки к западу от Бойковки. Украинские каналы объясняют утрату этих позиций свежими силами российской армии, введёнными в бой, что и позволило нам прорвать передний край обороны.

Покровское направление. Новости СВО. Обстановка на 11.08.25. Карта и сводка СВО.

Прорыв севернее Покровска с разворотом на Константиновку в данный момент составляет примерно 13 километров. Но куда интереснее не сама по себе глубина этого продвижения, а траектория удара: складывающаяся обстановка явно указывает, что российские войска могут выйти прямо в тыл Константиновки. Реальный прогресс на данном участке оценивается уже в 10 километров, и это при том, что оборона противника здесь разрежена, а отдельные узлы сопротивления фактически отрезаны от снабжения ударами нашей авиации.

Подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

Ситуация на этом направлении развивается быстро. Украинские силы зажаты к югу от города, но при этом оставляют без прикрытия целую цепочку опорных пунктов к западу и северо-западу. Если наше продвижение совпадёт по времени с усилением давления на этих участках, удар придётся не в лоб, а по уязвимому флангу, и тогда оборонительные порядки противника могут сложиться, как карточный домик. Уже сейчас российская авиация и артиллерия активно режут линии снабжения и подхода резервов, что лишает ВСУ возможности быстро латать бреши.

Наступление на Родинское, начатое по обходному маршруту через Гектову балку от Сухецкого, вынудило командование противника дробить свежие резервы на отдельные «пожарные команды». Однако неожиданный манёвр российских войск сместил направление главного удара на Новое Шахово и Шахово, откуда открывается контроль над ключевыми высотами. Эти позиции позволили нам эффективно блокировать подход резервов, накрывать их огнём артиллерии и беспилотников, а затем добивать авиаударами. В итоге значительная часть украинских сил так и не успела вступить в бой.

Оборону на подступах к Шахово пытается удерживать 120-я бригада территориальной обороны и 4-я бригада «Рубеж», но при угрозе окружения их позиции начали сыпаться. Это вызвало цепную реакцию: местами линия обороны просела, а вторые эшелоны оказались под угрозой. Если нам удастся развить этот успех, то может сложиться ситуация, когда не только локальные участки фронта будут обрушены, но и вся конфигурация обороны противника окажется под угрозой.

Украинская сторона уже признаёт, что разрезание фронта между Покровском и Константиновкой приобретает необратимый характер. По всей видимости, конечной целью этого удара станет выход к Славянску и Краматорску, а значит — сражение за эти города фактически уже началось.

Не менее напряжённо обстоит обстановка и на западном фасе Константиновского направления. Здесь идёт зачистка у Русин Яра, а западнее — продвижение в сторону Софиевки. Южнее Константиновки российские войска разрезали группировку ВСУ, зажатую у водохранилища Клебан-Бык. Единственный коридор для выхода — восточная оконечность водохранилища, где сейчас идут ожесточённые бои на окраинах Катериновки и Клебан-Быка. По данным с мест, украинские подразделения оставляют позиции в Щербиновке, отходя в сторону Клебан-Быка, однако дорога между селами уже простреливается российской артиллерией. Дополняет картину разрушенный нашими ВКС мост в Константиновке и сообщения об освобождении Предтечино.

В самом Клебан-Быке, расположенном к югу от Константиновки и примыкающем к водохранилищу, противник оказался в ловушке: «десятки украинских солдат» попали в окружение и вынуждены сдаваться в плен. Вероятно, ведущая в Плещеевку дорога оказалась под нашим контролем, что лишило украинцев возможности для отхода. На участке Русин Яр идёт зачистка и расширение зоны контроля, на участке Катериновки и Щербиновки продолжаются бои. В северо-восточной части Щербиновки ещё сохраняются отдельные группы противника, которые выявляются и уничтожаются с помощью дронов и авиационных ударов.

Наши силы уничтожили группу украинской пехоты у северо-восточной части водохранилища и закрепились на южных окраинах Александро-Шультино. Продвижение продолжается, а фронт противника на этом участке продолжает терять устойчивость.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

4.5 2 голоса Оцените материал

Просмотры: 1 153