По всему фронту. Новости СВО сегодня. Ситуация на 18.08.25. Карта и сводка СВО. На Сумском участке бои продолжаются с высокой интенсивностью. В районе Новоконстантиновки, Алексеевки и Варачино противник ведёт массированные контратаки. В Юнаковке идут тяжёлые сражения: командование украинской группировки «Сумы» по приказу Сырского пытается восстановить утраченные позиции любой ценой.

Сосредоточив все доступные резервы, ВСУ пытаются ударить во фланг российским подразделениям, действующим в приграничье. Особая напряжённость сохраняется у Степового, Варачино и Алексеевки. В районе Новониколаевки противнику удалось занять позиции восточнее населённого пункта, но в целом ситуация остаётся под контролем группировки «Север», которая удерживает ключевые опорные рубежи.

Харьковское направление

На харьковском участке российские войска продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. В районе Синельниково идут ожесточённые бои: противник перебрасывает подкрепления, но наши подразделения уверенно продвигаются вглубь лесного массива и выходят к посёлку Тихое. В районе Волчанских хуторов сохраняется высокая плотность боестолкновений.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска ведут наступление сразу на нескольких участках. На южных окраинах Торского противник оказывает ожесточённое сопротивление, но наши штурмовые группы уверенно продвигаются в сторону Ямполя. На линии Колодезей Минобороны подтвердило освобождение населённого пункта, что создаёт угрозу для обороны противника в Ставках и Заречном. В районе Карповки продолжаются действия, направленные на перехват трассы Коровий Яр – Редкодуб.

Северское направление

На северском участке наши подразделения закрепились в Серебрянке и ведут зачистку Кременских лесов и пойменных территорий по левому берегу Северского Донца. Освобождение Серебрянки позволяет выйти на выгодные высоты и поставить под огневой контроль северные окраины Северска. На юге, в районе Выемки, уничтожен опорный пункт противника, что открывает дорогу к дальнейшему продвижению в направлении города. В районе Ямполя сохраняются тяжёлые бои, ВСУ отчаянно пытаются удержать позиции, но линия фронта постепенно смещается в их тыл.

Часовоярское направление

В районе Часов Яра российские подразделения продвигаются в Николаевке, где большая часть населённого пункта уже перешла под наш контроль. Продвижение в этом секторе имеет стратегическое значение, так как создаёт условия для дальнейшего давления на укреплённые районы противника западнее канала Северский Донец – Донбасс.

Константиновское направление

На подступах к Константиновке наши штурмовые подразделения ведут наступление в районах Плещеевки и Нелеповки. Южнее, у Александро-Шультино, бои идут вдоль железной дороги, где наши части методично выдавливают врага с укреплённых рубежей.

На западных окраинах российские подразделения закрепились в районе Клебан-Быкского кармана и атакуют опорники противника между Предтечино и Белой Горой. По оперативным данным, штурмовые группы вошли в административные границы Константиновки со стороны Предтечино. Дополнительно фиксируется продвижение в восточной части Николаевки, что создаёт угрозу для Дружковки и Веролюбовки.

Покровское направление

В районе ПОкровска наши войска ведут наступление в районе Чунишино южнее города. В самом населённом пункте фиксируется продвижение по улице Пушкина, где российские штурмовые группы уничтожают живую силу и технику противника.

Севернее, На Добропольском участке ситуация остаётся сложной: украинские войска сосредоточили значительные силы и пытаются ликвидировать российский выступ. Им удалось вернуть контроль над Золотым Колодезем и Весёлым, однако российские части удерживают позиции в районе Рубежного и Кучерова Яра, опираясь на балки Западная и Великая. Восточнее ведутся атаки в направлении Шахово и Софиевки, чтобы сорвать попытки противника стабилизировать оборону.

Южно-Донецкое направление

На южнодонецком участке продолжается наступление по линии Шевченко – Камышеваха. После выхода в Вороное наши войска формируют охват оборонительного района противника в Камышевахе с севера.

По данным с мест, населённый пункт Январское находится в серой зоне. Российские войска практически завершили освобождение южной части Донецкой Народной Республики от Орехово до Александрограда и вышли на линию государственной границы протяжённостью около семидесяти пяти километров. На отдельных участках отмечены вклинивания на территорию Днепропетровской области на глубину до трёх километров. Южнее сохраняется опорный район ВСУ в Камышевахе, который прикрывает около четырнадцати километров фронта. Освобождение этой территории позволит замкнуть контроль на участке в сорок квадратных километров.

Запорожское направление

В Запорожье противник продолжает переброску резервов. На линии Степногорска и Плавней идут тяжёлые бои, российские подразделения закрепляются в населённых пунктах, но ситуация остаётся напряжённой. В районе Малой Токмачки фиксируются атаки. Украинская сторона активно применяет дроны и ночные баражирующие боеприпасы типа «Баба-Яга».

В ответ российские подразделения развёрнули позиции операторов беспилотников для ночного контроля и противодействия вражеской авиации малой дальности. Попытки противника атаковать на бронетехнике, квадроциклах и мотоциклах пресекаются. Все атаки отбиты, продвижения украинской армии не зафиксировано.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

