Покровское направление. Фланговый охват Покровска. 26.06.25. Карта СВО

Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 26.06.25. Карта и сводка СВО. На Покровском направлении части Российской Армии ведут планомерное наступление сразу на нескольких участках. Западнее Орехово и Котляровки наши бойцы занимают лесополосы и выбивают противника из укрепрайонов по направлению к Новопавловке. Одновременно продолжаются тяжёлые бои в Муравке, где штурмовые группы обходят село с юго-запада, действуя во фланг.

Покровское направление. Ситуация на 26.06.25. Карта и сводка СВО

Полностью зачищена Новосергеевка — здесь наши штурмовики установили контроль над высотами и прилегающей территорией, обеспечив дальнейшее продвижение к Удачному. Бои за этот населённый пункт идут ожесточённо: наши части прорвали оборону противника на северной окраине, продвинувшись до шестисот метров, и закрепляются у железнодорожной станции. ВСУ пытаются удержать западную часть села, но понесли тяжёлые потери и отходят к Новоподгороднему.

Смотрите Сводку по Покровскому направлению на 26.05.25

От Новониколаевки подразделения ВС РФ атакуют в сторону Новоподгороднего, одновременно развивая наступление к западным окраинам Покровска. Южнее, в районе Зверево, наши бойцы пытаются закрепиться в лесных массивах, расширяя зону контроля.

На левом фланге фронта войска 51-й армии продолжают штурм Разино, с заметными успехами. Часть населённого пункта уже под контролем. В соседнем Новоэкономическом наши бойцы ведут бои западнее села, закрепляясь на западном берегу Казённого Торца. Также наши силы продвигаются в сторону Коптево и Мирного, оказывая давление на тыловые линии ВСУ.

В Новоторецком — постепенное продвижение с востока, несколько опорников противника уже зачищены. Ключевая цель — перехват снабжения группировки ВСУ, которая после потери Новосергеевки и Новониколаевки стремительно теряет устойчивость по всему участку.

После освобождения Ялты ключевым опорным пунктом врага в этом треугольнике остаётся посёлок Звезда. Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии ведут бои за поля и лесополосы, удерживаемые ВСУ к востоку. Успешное продвижение здесь позволит расширить наш плацдарм на левом берегу Волчьей, атаковать Грушевское и нависнуть над линией Звезда-Поддубное с севера.

Восточнее, в районе Дачного, бойцы Пятой армии зачистили два укрепрайона противника на подступах к границе Днепропетровской области. Этот прорыв угрожает оборонительным рубежам ВСУ на всём левом фланге. Под контроль Двадцать девятой армии перешёл левый берег Волчьей с насыпным мостом — важная логистическая точка, открывающая доступ к новым направлениям атаки.

Юго-западнее идут ожесточённые бои за подходы к Мирному и Поддубному, где наши штурмовые группы ведут поступательное продвижение.

В районе Фёдоровки противник предпринял несколько контратак с рубежа Мирное — Воскресенка, но понёс тяжёлые потери и был отброшен.

Ещё южнее штурмовые подразделения атакуют с фланга через Шевченко, где бои переместились в западную часть села. Одновременно развивается наступление в направлении Малиевки и Воскресенки. Мы всё ближе к обрушению всей вражеской обороны на юге.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 663 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,

🔹 612 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,

🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 590