Покровское направление. Ситуация на 21.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские подразделения ведут наступательные операции в ключевых населённых пунктах: Шевченко, Тарасовка, Лысовка, Песчаное, Котлино и Удачное. Противник, несмотря на потери, упорно удерживает оборонительные рубежи, используя минные поля, ударные беспилотники и артиллерию.

Основные препятствия для российских войск — плотные минные заграждения и активное применение противником дронов-камикадзе. Эти факторы замедляют продвижение, но не останавливают его. Артиллерия и авиация работают по вражеским огневым точкам, что позволяет частично нейтрализовать угрозы. В Шевченко и Песчаном отмечаются локальные успехи: российские подразделения закрепились в центральных районах, но на окраинах продолжаются бои. Противник сохраняет мобильность, используя укрытия в жилой застройке. В Лысовке, Котлино и Тарасовке также есть продвижение, однако минные поля и засады требуют дополнительных усилий для полного контроля над населёнными пунктами.

Покровское направление. Сводка и карта СВО от 21.03.25

В Удачном продолжается интенсивное встречное противостояние. Наши войска ведут бои в восточной части села, стремясь выдавить противника с занимаемых позиций. Активное использование FPV-дронов позволяет наносить точечные удары, но ситуация остается стабильной без значительных изменений.

В районе Котлино российские штурмовики стараются продвинуться к востоку от села. Несмотря на сопротивление ВСУ, наши подразделения методично уничтожают живую силу и технику противника. Параллельно идут бои на окраинах Зверево и Песчаного, где противник удерживает оборону.

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В Песчаном российские войска атакуют с юга и востока, стремясь продавить оборону противника. Однако ВСУ продолжают удерживать рубежи, создавая многоуровневую оборону. Идут тяжелые бои в восточной части села. Противник пытается закрепиться на выгодных позициях, но наши подразделения методично выбивают его из жилой застройки.

Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по позициям противника, что значительно ослабляет его сопротивление.

В Шевченко идет интенсивная борьба за контроль над населенным пунктом. Российские войска заняли северную часть села, продвинувшись на глубину до пятисот метров. Северо-восточный участок остается под контролем ВСУ, создавая «серую зону», где продолжаются встречные бои.

Инициатива в Шевченко снова перешла к российским войскам, однако противник усиливает оборону, задействуя бронетехнику и дроны. Бои на окраине села остаются ожесточенными, и переломить ситуацию в свою пользу пока не удается ни одной из сторон.

На противоположной стороне западного выступа Покровского направления в Успеновке, наши бойцы удерживаются в восточной части села, но дальнейшее продвижение пока невозможно из-за упорного сопротивления ВСУ. Неприятель стремится выровнять фронт и накапливает силы для удара в направлении Нововасильевки и далее на Новотроицкое.

В Преображенке бои также идут в юго-восточной части села. Противник создает укрепленные опорные пункты, и ведёт массированный артиллерийский огонь, что затрудняет продвижение наших войск. Нижнее небо заполнено дронами. Тем не менее, российские подразделения продолжают выполнять задачи. На данных рубежах противник вынужден вводить резервы и переходить в контратаки, в результате которых теряет большое количество техники и живой силы. Мы тоже умеем пользоваться дронами в полной мере.

На восточном фасе Покровского направления, противнику удалось частично потеснить наши подразделения в районе Малиновской развязки. Продолжаются бои за Водяное Второе, Елизаветовку и Тарасовку где Российские войска продвинулись вдоль лесополос на глубину до километра, что создает угрозу для позиций противника в этом районе. Неприятель пытается контратаковать, но наши войска удерживают занятые рубежи. Активное использование FPV-дронов и артиллерии позволяет эффективно наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Борьба за Тарасовку остается одной из ключевых задач для дальнейшего развития наступления на этом участке. Взятие этого населенного пункта откроет дорогу на Александрополь, что в свою очередь серьёзно повлияет на позиции ВСУ южнее. В перспективе, возможно образование гигантского котла, в три раза превышающего по площади Кураховский.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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