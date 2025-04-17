Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО. Сразу уточним, речь идёт о кармане между Торецким и Покровским направлениями, изобилующим укрепрайонами неприятеля. Определим этот участок как Александро-Калиновское направление, по населенному пункту приложения основных усилий. Сейчас здесь продолжается операция по ликвидации крупной группировки противника, сосредоточенной в районе Дзержинска и прилегающих территорий. Боевые действия разворачиваются с неослабевающей интенсивностью, охватывая несколько ключевых участков — от Сухой Балки до окрестностей Дзержинска и далее на юго-западные подступы к Калиново.

Противник оказывает серьёзное сопротивление, используя хорошо укрепленные позиции, бронетехнику и дроны для контратак. Однако наши войска продвигаются вперёд, методично взламывая оборону ВСУ и сжимая «карман», в котором оказались значительные силы противника.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО.

Центр тяжести боевых действий сосредоточен в районе перекрёстка автодороги Н-20, где расположены мощные укрепления ВСУ. Подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии совместно с 242-м мотострелковым полком 20-й мотострелковой дивизии успешно прорвали первый рубеж обороны противника. Наши части вышли к опорным пунктам второго рубежа, расположенным между мемориалом в северной части Сухой Балки и Старой Николаевкой (Правдовкой). Сейчас там идут ожесточённые бои за овладение этими позициями. Особенно эффективны действия наших штурмовых групп, которые используют комбинированные тактики для захвата ключевых точек.

В основании «кармана» наши подразделения заняли выгодные позиции севернее балки Сидоров Яр, закрепившись на высотах западнее Пантелеймоновки. Это позволяет контролировать важные маршруты снабжения противника и создавать давление на его тылы.

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Западнее основного направления наступления, в районе Правдовки, подразделения 242-го мотострелкового полка ведут бои за овладение опорными пунктами первого рубежа обороны ВСУ. Одновременно части 20-й мотострелковой дивизии атакуют из района Зелёного Поля, стремясь срезать «карман» западнее Калиново.

Особенно интенсивные бои развернулись в направлении Калиново, где украинские силы пытаются удержать контроль над дорогами и высотами. Контратаки с использованием бронетехники и дронов следуют одна за другой, но наши подразделения уверенно отбивают их, нанося значительные потери живой силе и технике противника.

Севернее Дзержинска наши подразделения продолжают наступление в направлении Дылеевки, атакуя севернее Дружбы и западнее Озаряновки. Противник, пытаясь сдержать продвижение наших войск, постоянно наносит контрудары по флангам, особенно в районе окраин Дзержинска. Целью этих атак является затруднение снабжения и коммуникаций наших подразделений, однако все попытки остаются безуспешными.

Особенно напряжённая обстановка сложилась в районе Петровки, Щербиновки, юго-западной окраины Дзержинска и Леонидовки. Здесь инициатива временами переходит из рук в руки, но общая динамика на стороне наших войск. Характер местности, включая многочисленные балки и высоты, создаёт дополнительные сложности, однако наши подразделения адаптируются к условиям и продолжают продвигаться вперёд.

Решающее влияние на обстановку в данном районе может оказать выход наших подразделений на рубеж Романовка — Заря и далее к Клебан-Быку и Александро-Калиново. Такое развитие событий полностью отрежет группировку противника от снабжения и коммуникаций, поставив её в крайне невыгодное положение.

На данный момент наши войска активно продвигаются в этом направлении, методично поджимая противника со всех сторон. Особенно важны успехи в районе Сухой Балки, где бои идут как восточнее, так и западнее населённого пункта. Подразделения группы войск «Юг» уже значительно продвинулись юго-восточнее этого района, создавая предпосылки для окончательного сжатия «кармана».

Общая динамика событий на Александро-Калиновском направлении демонстрирует уверенное продвижение наших войск. Ключевыми факторами успеха становятся взаимодействие различных родов войск, эффективное использование артиллерии и дронов, а также грамотное планирование операций. Если текущие темпы продвижения сохранятся, группировка противника в районе Дзержинска и Калиново окажется в полуокружении, что существенно изменит баланс сил в данном регионе.

Освобождение Курской области продолжается. Бои переносятся всё дальше вглубь территории противника, в том числе на севере Сумской области. Тактика нанесения упреждающих ударов, грамотная работа разведки и превосходство в воздухе позволяют российским подразделениям постепенно брать верх в каждом из локальных эпизодов этой приграничной битвы.

И если противник не сменит стратегию или не начнёт массовую переброску сил с других направлений — исход в этой части фронта уже практически предрешён.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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