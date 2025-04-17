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Покровское направление
Покровское направление

Покровское направление. Ситуация сегодня. Наступление ВС РФ. Новости, карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Актуально 13:12 17.04.2025

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО. Сразу уточним, речь идёт о кармане между Торецким и Покровским направлениями, изобилующим укрепрайонами неприятеля. Определим этот участок как Александро-Калиновское направление, по населенному пункту приложения основных усилий. Сейчас здесь продолжается операция по ликвидации крупной группировки противника, сосредоточенной в районе Дзержинска и прилегающих территорий. Боевые действия разворачиваются с неослабевающей интенсивностью, охватывая несколько ключевых участков — от Сухой Балки до окрестностей Дзержинска и далее на юго-западные подступы к Калиново.

Противник оказывает серьёзное сопротивление, используя хорошо укрепленные позиции, бронетехнику и дроны для контратак. Однако наши войска продвигаются вперёд, методично взламывая оборону ВСУ и сжимая «карман», в котором оказались значительные силы противника.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО. 

Центр тяжести боевых действий сосредоточен в районе перекрёстка автодороги Н-20, где расположены мощные укрепления ВСУ. Подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии совместно с 242-м мотострелковым полком 20-й мотострелковой дивизии успешно прорвали первый рубеж обороны противника. Наши части вышли к опорным пунктам второго рубежа, расположенным между мемориалом в северной части Сухой Балки и Старой Николаевкой (Правдовкой). Сейчас там идут ожесточённые бои за овладение этими позициями. Особенно эффективны действия наших штурмовых групп, которые используют комбинированные тактики для захвата ключевых точек.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

В основании «кармана» наши подразделения заняли выгодные позиции севернее балки Сидоров Яр, закрепившись на высотах западнее Пантелеймоновки. Это позволяет контролировать важные маршруты снабжения противника и создавать давление на его тылы.

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Покровское направление. Ситуация сегодня. Наступление ВС РФ. Новости, карта и сводка СВО

Западнее основного направления наступления, в районе Правдовки, подразделения 242-го мотострелкового полка ведут бои за овладение опорными пунктами первого рубежа обороны ВСУ. Одновременно части 20-й мотострелковой дивизии атакуют из района Зелёного Поля, стремясь срезать «карман» западнее Калиново.

Особенно интенсивные бои развернулись в направлении Калиново, где украинские силы пытаются удержать контроль над дорогами и высотами. Контратаки с использованием бронетехники и дронов следуют одна за другой, но наши подразделения уверенно отбивают их, нанося значительные потери живой силе и технике противника.

Покровское направление сегодня. Валентиновка. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Покровское направление сегодня. Валентиновка. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Севернее Дзержинска наши подразделения продолжают наступление в направлении Дылеевки, атакуя севернее Дружбы и западнее Озаряновки. Противник, пытаясь сдержать продвижение наших войск, постоянно наносит контрудары по флангам, особенно в районе окраин Дзержинска. Целью этих атак является затруднение снабжения и коммуникаций наших подразделений, однако все попытки остаются безуспешными.

Покровское направление сегодня. Торецк. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Покровское направление сегодня. Торецк. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Особенно напряжённая обстановка сложилась в районе Петровки, Щербиновки, юго-западной окраины Дзержинска и Леонидовки. Здесь инициатива временами переходит из рук в руки, но общая динамика на стороне наших войск. Характер местности, включая многочисленные балки и высоты, создаёт дополнительные сложности, однако наши подразделения адаптируются к условиям и продолжают продвигаться вперёд.

Покровское направление сегодня. Калиново. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Покровское направление сегодня. Калиново. Ситуация на 17.04.25, Карта и сводка СВО

Решающее влияние на обстановку в данном районе может оказать выход наших подразделений на рубеж Романовка — Заря и далее к Клебан-Быку и Александро-Калиново. Такое развитие событий полностью отрежет группировку противника от снабжения и коммуникаций, поставив её в крайне невыгодное положение.

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На данный момент наши войска активно продвигаются в этом направлении, методично поджимая противника со всех сторон. Особенно важны успехи в районе Сухой Балки, где бои идут как восточнее, так и западнее населённого пункта. Подразделения группы войск «Юг» уже значительно продвинулись юго-восточнее этого района, создавая предпосылки для окончательного сжатия «кармана».

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Сводка СВО

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Сводка СВО

 

Общая динамика событий на Александро-Калиновском направлении демонстрирует уверенное продвижение наших войск. Ключевыми факторами успеха становятся взаимодействие различных родов войск, эффективное использование артиллерии и дронов, а также грамотное планирование операций. Если текущие темпы продвижения сохранятся, группировка противника в районе Дзержинска и Калиново окажется в полуокружении, что существенно изменит баланс сил в данном регионе.

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Освобождение Курской области продолжается. Бои переносятся всё дальше вглубь территории противника, в том числе на севере Сумской области. Тактика нанесения упреждающих ударов, грамотная работа разведки и превосходство в воздухе позволяют российским подразделениям постепенно брать верх в каждом из локальных эпизодов этой приграничной битвы.

И если противник не сменит стратегию или не начнёт массовую переброску сил с других направлений — исход в этой части фронта уже практически предрешён.

Покровское направление. Ситуация сегодня. Наступление ВС РФ. Новости, карта и сводка СВО

 

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 661 самолет,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,
▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Сводка и Карта СВО.

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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