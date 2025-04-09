Покровское направление. Ситуация на 09.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня мы говорим о Покровском направлении, где разворачивается картина ожесточённых боёв и российские войска продолжают демонстрировать уверенное превосходство, методично перемалывая оборону противника и создавая условия для будущих прорывов.

Украинские формирования, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, теряют контроль над ключевыми точками, а их резервы стремительно тают под ударами артиллерии и штурмовых групп.

Покровское направление. Ситуация на 09.04.25, Карта и сводка СВО.

В районе Лысовки развернулись наиболее ожесточённые столкновения. Российские подразделения, преодолевая минные поля и огневые заслоны, смогли взять под контроль большую часть населённого пункта. Остатки вражеских сил закрепились на северных окраинах, где продолжают оказывать сопротивление, используя заранее подготовленные траншеи и блиндажи. Однако их позиции постепенно сужаются: наши бойцы, взаимодействуя с артиллерийскими расчётами, методично выбивают противника из укрытий.

Особое значение имеет захват высот южнее Лысовки, что позволило установить наблюдательные пункты для корректировки огня по тыловым объектам украинских формирований.

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На направлениях Шевченко и Песчаного ситуация стабилизировалась после серии неудачных контратак противника. Российские войска не только вернули утраченные ранее позиции, но и усилили давление на опорные пункты в районе Зверево.

Здесь внимание сосредоточено на шахтных терриконах — естественных высотах, которые украинские силы используют как наблюдательные пункты и огневые позиции. Артиллерия и беспилотники ежедневно наносят удары по укреплениям в южной части Зверево, лишая противника возможности маневрировать. Попытки врага перебросить подкрепления из глубины пресекаются ракетными комплексами, работающими по данным воздушной разведки.

В районе Удачного и Котлино фронт остаётся статичным, но российские войска наращивают группировку, готовясь к возможному прорыву. Украинские формирования, засевшие в бетонных бункерах и дотах, несут потери от систем залпового огня, однако продолжают удерживать основные рубежи. Ключевым событием стало продвижение наших подразделений в лесном массиве восточнее Котляровки. Этот манёвр позволил выйти на окраины населённого пункта, создав угрозу окружения для вражеского гарнизона.

Одновременно в Троицком идёт зачистка последних очагов сопротивления: под контролем противника остаётся лишь несколько домов на западной окраине. Установление полного контроля над Троицким открывает два стратегических направления для развития наступления:

На Новопавловку (Днепропетровская область) — выход к Межевому перережет пути снабжения Покровска со стороны Павлограда, что изолирует крупную группировку противника.

На Богатырь–Алексеевку — захват этого узла обороны позволит перекрыть трассу Н-15, критически важную для логистики украинских формирований. Ключевым фактором успеха остаётся слаженная работа артиллерии, беспилотников и штурмовых групп.

В районе Котляровки, например, корректировщики огня, используя квадрокоптеры, выявили скопление бронетехники в роще западнее населённого пункта. Последовавший удар реактивных систем залпового огня уничтожил три танка и две боевые машины пехоты.

С юга к Богатырю российские войска продвигаются со стороны Разлива и Раздольного. Закрепив позиции в Весёлом и на правом берегу реки Мокрые Ялы, наши подразделения вышли к Фёдоровке, вплотную приблизившись к укрепрайону Перестройка – Комар. Этот район прикрывает коммуникации вдоль трассы Н-15, и его взятие станет ударом по тыловой инфраструктуре врага.

На южном направлении особую роль играют инженерные подразделения, которые под огнём противника наводят переправы через Мокрые Ялы, обеспечивая продвижение тяжёлой техники.

Ситуация на Покровском направлении развивается в пользу российских войск. Противник, лишённый резервов и страдающий от перебоев в снабжении, цепляется за последние рубежи, но его сопротивление носит очаговый характер. Взятие Лысовки, Троицкого и продвижение к Котляровке создают предпосылки для масштабного наступления вглубь Днепропетровской области. Украинские формирования, несмотря на попытки контратак, теряют не только технику, но и стратегическую инициативу. Ближайшие недели станут решающими: контроль над трассой Н-15 и узлами обороны Богатырь–Алексеевка откроет путь к полному доминированию на этом участке фронта.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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