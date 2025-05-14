Покровское направление. Тиски сжимаются: оборона противника проседает. Карта и сводка СВО

Покровское направление сегодня. Ситуация на 13.05.25, Карта и сводка СВО. Бои на Покровском направлении вступили в решающую фазу. Наше наступление идёт по всему фронту, противник теряет пехоту и технику, но продолжает отчаяно сопротивляться в надежде выиграть время и протянуть агонию до ожидаемого ими перемирия.

При этом украинская сторона вынуждена признавать потери, что лишь подчёркивает реальность ситуации на земле где ключевые населённые пункты один за другим переходят под контроль наших сил.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 13.05.25, Карта и сводка СВО.

Удачное и Котлино — наши продолжают борьбу за полное закрепление, работая «градом дронов» и штурмами в направлении шахты №2. Украинские источники отмечают наши действия вдоль железной дороги. В Удачном также фиксируются авиаудары и действия специальных групп.

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Песчаное — полностью под нашим контролем. Южные и западные части Зверево зачищаются нашими штурмовиками. Укрепляемся в центре посёлка, несмотря на попытки ВСУ сбить темп наступления. Враг отмечает активность в северной части Зверево, где наши штурмуют в направлении Леонтовичей.

Минобороны России сообщало об освобождении Лысовки шестого мая. Однако продолжаются тяжелые бои как в самом населенном пункте, так и на северных его окраинах.

Продолжает работу наша артиллерия и авиация, с задачей не допустить подхода вражеского подкрепления а штурмовые группы выявляют и уничтожают очаги сопротивления противника в самом населенном пункте.

Новая Полтавка, Новоалёновка и Яблоновка — по линии Константиновского направления российские войска также ведут наступление. По данным украинских аналитиков, наши продвинулись на глубину до шестисот метров на нескольких участках.

А в реальности, для ВСУ, дела обстоят гораздо хуже. На глазах, стремительно рушится оборона на правом фланге покровской дуги, что в свою очередь нешуточно угрожает соседнему Торецкому направлению, где ситуация для противника ухудшается с каждым днём.

Малиновка — один из главных эпизодов прошедших суток. Официально подтверждено освобождение села подразделениями группировки «Центр». ВС РФ заняли не только восточную и центральную части, но провели стабилизационные мероприятия на западе. ВСУ называют это «падением обороны на правом фланге». Враг признал потерю населённого пункта через свои каналы, подтвердив установку наших флагов. Южнее, под Миролюбовкой, неприятель также подтвердил наш контроль над северной частью села.

Не трудно заметить, что фланговые удары в направлении Новоэкономического, оставляют в полукотле довольно значимые укрепрайоны противника, которые по замыслу украинского командования должны были стабилизировать фронт на этом участке.

А на западном фасе Покровского направления, ныне именуемого Днепропетровским направлением, продолжаются тяжелые бои.

На подходах к Котляровке — северо-западнее — идёт сражение за лесополосы.

Здесь наши подразделения фактически зажали группировку ВСУ в Муравке и Новониколаевке, изолировав их от снабжения из Новопавловки, нанося удары по всем возможным путям снабжения.

Саму Новопавловку противник поспешил назвать «краеугольным камнем обороны», но она уже трещит по швам: авиаудары по мостам, удары «Гераней», интенсивное применение КАБов — всё это расшатывает последний стабильный опорник ВСУ на этом участке.

Противник был вынужден подорвать фермы, чтобы не дать нам использовать их в качестве укрытий — очевидный признак паники и спешки.

Отдельно стоит отметить продвижение наших подразделений в Орехово, где идёт зачистка с юга и востока. ВСУ контратакуют на участке между балками Серебрянка и Штанькова, но успеха не имеют — наши силы медленно, но верно продавливают линию обороны.

Факт, который уже невозможно игнорировать: украинское командование перебрасывает элитную 15-ю бригаду на другое направление, ослабляя оборону в районе Малиновки. Это может означать, что противник уже не рассчитывает удержать весь участок, а лишь пытается выиграть время.

ВС РФ продолжают методично резать логистику противника, наступая как по открытому ландшафту, так и по посадкам и балкам. До границ Днепропетровской области — рукой подать. И похоже, в ближайшие дни там появится новый российский флаг.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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