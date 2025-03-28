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Покровское направление

Покровское направление. Возобновилось наступление ВС РФ. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 11:12 28.03.2025

Покровское направление. Ситуация на 28.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска продолжают активные наступательные операции, добиваясь тактических успехов в ключевых районах. Противник оказывает упорное сопротивление, однако его позиции постепенно ослабевают благодаря слаженным действиям российских подразделений, артиллерии, авиации и ударных беспилотников.

Покровское направление. Сводка и карта СВО от 28.03.25

Российские подразделения возобновили наступление в районе Зелёного и Лысовки. Эти действия направлены на перехват инициативы и возвращение ранее оставленных позиций. В Лысовке наши войска успешно продвигаются, закрепляясь на выгодных рубежах и создавая угрозу флангам противника. В районе Песчаного российским войскам удалось продвинуться к северо-востоку от населённого пункта, закрепившись в лесопосадках вдоль железной дороги. Это стратегически важный шаг, который создаёт предпосылки для выхода к Зверево с фланга. Противник активно использует дроны и артиллерию, однако наши подразделения продолжают наступление, методично расширяя зону контроля.

Покровское направление. Сводка и карта СВО от 28.03.25

Покровское направление. Сводка и карта СВО от 28.03.25

В целом, на этом участке, российские войска продвинулись в западной и центральной частях на участке шириной до девятисот и на глубину свыше пятисот метров.

В Успеновке продолжаются ожесточённые встречные бои с переменным успехом. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, нашим подразделениям удалось продвинуться внутри населённого пункта. Особое внимание уделяется юго-восточной части, где был возвращён под контроль отвал, ранее захваченный противником. Этот успех позволяет укрепить позиции и создать условия для дальнейшего продвижения.

Покровское направление. Шевченко. Сводка СВО от 28.03.25

Покровское направление. Шевченко. Сводка СВО от 28.03.25

Одним из самых напряжённых участков остаётся Шевченко, где продолжаются упорнейшие схватки. Российские войска практически выдавили противника за черту посёлка, однако украинские силы удерживают позиции в северной части населённого пункта. Основные столкновения происходят на северных границах, где каждая сторона стремится получить преимущество.

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В Удачном российские подразделения добились заметных успехов, вернули контроль над восточной частью села, и продолжают продвигаться в центр. В Котлино ситуация сложная, противник подтянул БПЛА отряды и штурмовиков, пытаясь удержать рубежи. Это серьёзно напрягает нашу логистику. Сейчас наши войска активно работают с воздуха и артиллерией по позициям врага, что поможет выровнять ситуацию.

Покровское направление. Котлино. Сводка СВО от 28.03.25

Покровское направление. Котлино. Сводка СВО от 28.03.25

Сведения о положении дел в самом Котлино, разнятся. По нашим сведениям посёлок полностью, включая промзону перешел под контроль российских войск и неприятель удерживает только северные посадки. Противник эти данные опровергает, утверждая обратное, где наши части сосредоточены южнее, за железной дорогой и восточнее в промзоне. Данных видеофиксации отсюда нет, поэтому ситуация спорная. В Зверево наши подразделения предпринимают попытки обойти противника с флангов, что создаёт дополнительное давление на его оборону.

Покровское направление. Тарасовка. Сводка СВО от 28.03.25

Покровское направление. Тарасовка. Сводка СВО от 28.03.25

На восточном фланге продолжается сражение за Тарасовку. В результате локальных атак штурмовики выдавили ВСУ из центра этого посёлка. Украинские силы периодически контратакуют в районе Водяного Второго и Берёзовки, пытаясь восстановить утраченные рубежи. Однако российские войска удерживают инициативу, постепенно продвигаясь вперёд.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 48 599 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 511 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

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Сводка и Карта СВО от 28.03.25. Покровское направление.

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