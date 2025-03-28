Покровское направление. Возобновилось наступление ВС РФ. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Покровское направление. Ситуация на 28.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска продолжают активные наступательные операции, добиваясь тактических успехов в ключевых районах. Противник оказывает упорное сопротивление, однако его позиции постепенно ослабевают благодаря слаженным действиям российских подразделений, артиллерии, авиации и ударных беспилотников.

Покровское направление. Сводка и карта СВО от 28.03.25

Российские подразделения возобновили наступление в районе Зелёного и Лысовки. Эти действия направлены на перехват инициативы и возвращение ранее оставленных позиций. В Лысовке наши войска успешно продвигаются, закрепляясь на выгодных рубежах и создавая угрозу флангам противника. В районе Песчаного российским войскам удалось продвинуться к северо-востоку от населённого пункта, закрепившись в лесопосадках вдоль железной дороги. Это стратегически важный шаг, который создаёт предпосылки для выхода к Зверево с фланга. Противник активно использует дроны и артиллерию, однако наши подразделения продолжают наступление, методично расширяя зону контроля.

В целом, на этом участке, российские войска продвинулись в западной и центральной частях на участке шириной до девятисот и на глубину свыше пятисот метров.

В Успеновке продолжаются ожесточённые встречные бои с переменным успехом. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, нашим подразделениям удалось продвинуться внутри населённого пункта. Особое внимание уделяется юго-восточной части, где был возвращён под контроль отвал, ранее захваченный противником. Этот успех позволяет укрепить позиции и создать условия для дальнейшего продвижения.

Одним из самых напряжённых участков остаётся Шевченко, где продолжаются упорнейшие схватки. Российские войска практически выдавили противника за черту посёлка, однако украинские силы удерживают позиции в северной части населённого пункта. Основные столкновения происходят на северных границах, где каждая сторона стремится получить преимущество.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюбе. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

В Удачном российские подразделения добились заметных успехов, вернули контроль над восточной частью села, и продолжают продвигаться в центр. В Котлино ситуация сложная, противник подтянул БПЛА отряды и штурмовиков, пытаясь удержать рубежи. Это серьёзно напрягает нашу логистику. Сейчас наши войска активно работают с воздуха и артиллерией по позициям врага, что поможет выровнять ситуацию.

Сведения о положении дел в самом Котлино, разнятся. По нашим сведениям посёлок полностью, включая промзону перешел под контроль российских войск и неприятель удерживает только северные посадки. Противник эти данные опровергает, утверждая обратное, где наши части сосредоточены южнее, за железной дорогой и восточнее в промзоне. Данных видеофиксации отсюда нет, поэтому ситуация спорная. В Зверево наши подразделения предпринимают попытки обойти противника с флангов, что создаёт дополнительное давление на его оборону.

На восточном фланге продолжается сражение за Тарасовку. В результате локальных атак штурмовики выдавили ВСУ из центра этого посёлка. Украинские силы периодически контратакуют в районе Водяного Второго и Берёзовки, пытаясь восстановить утраченные рубежи. Однако российские войска удерживают инициативу, постепенно продвигаясь вперёд.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48 599 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 511 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 447