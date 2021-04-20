Севастопольский «Доброволец» — о работе по основным направлениям в 2020 году

Севастопольская региональная общественная организация защиты прав граждан и потребителей «Доброволец» подвела итоги работы в 2020 году. Мы расскажем об основных направлениях деятельности и конкретных результатах. По словам лидера севастопольского «Добровольца», депутата Совета Балаклавского МО, члена регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрия Голикова, работа общественников в прошлом году строилась, в основном, по трем направлениям: «Здоровые силы Севастополя», «Спорт без ограничений», «Социальная парикмахерская».

Здоровые силы Севастополя.

15 августа в Балаклавском МО города Севастополя прошёл Второй открытый Межрегиональный арт-проект – фестиваль молодёжной культуры и современного искусства «Крымская жара». Его организаторами выступили: Орлиновский центр культуры и досуга, региональное представительство МОФ «Российский Фонд Мира» и «Доброволец». Фестиваль в Байдарской долине собрал свыше полутысячи гостей и участников. На площади у Дворца культуры села Орлиное состоялись зрелищные поединки и показательные выступления спортивных федераций города (армейский рукопашный бой, дзюдо, кудо, фехтование, бокс, силовой экстрим), мастер-классы, выставки, концертная программа и супер-шоу «Богатыри Тавриды».

Спорт без ограничений.

В 2020 году карантинные ограничения и вызовы COVID-19 внесли свои коррективы в обычную работу направления проекта «Спорт без ограничений». Так как все участники направления старше 65 лет, с марта по сентябрь деятельность направления была приостановлена. Тем не менее возможностью улучшить свою физическую форму воспользовались более 25 участников СРОО «Доброволец»

Социальная парикмахерская.

В рамках договора между «Добровольцем» и индивидуальным предпринимателем Юлией Пехтеревой участникам организации (ветеранам, пожилым людям, инвалидам) была оказана услуга – бесплатная стрижка, выполненная мастером-профессионалом. Всего в 2020 году получили возможность подстричься бесплатно 225 человек.

Сотрудничество с волонтерами.

Отметим немаловажное направление (особенно в период действовавших «коронавирусных ограничений») совместной работы севастопольского «Добровольца» и волонтерского штаба «Мы Вместе».

В апреле-мае активисты реализовали социально значимый проект «Продуктовая помощь». Подсчитано: в рамках проекта единовременная продуктовая помощь на сумму 7 миллионов рублей была оказана 15 187 пожилым людям — жителям Севастополя и близлежащих сел.

Так же, в рамках Общероссийской акции взаимопомощи в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции #МыВместе в Севастополе были реализованы еще два социально значимых проекта «Вам, родные» и «Прямая линия. Продуктовая помощь».

Проект «Вам, родные» был приурочен к празднованию Дня Победы. Подарочные наборы (на суммы свыше миллиона рублей) были вручены 338 ветеранам Великой Отечественной войны.

«Прямая линия. Продуктовая помощь» – социально значимый проект, направленный на оказание адресной помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации и обратившимся на «Прямую линию с Владимиром Путиным», в виде безвозмездного предоставления им продуктовых наборов. В рамках проекта 44 человека получили продуктовые наборы на сумму 44 000 рублей, — уточнил Дмитрий Голиков.

По словам лидера севастопольского «Добровольца» и в этом году продолжится сотрудничество с региональным штабом «Мы Вместе», а все намеченные социальные проекты будут реализованы в полном объеме.

Фото: СРОО «Доброволец».