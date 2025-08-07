Северск. Армия России развивает успех. Новости СВО сегодня 07.08.25. Карта и сводка СВО

Северск. Новости СВО сегодня. Ситуация на 07.08.25. Карта и сводка СВО. К началу июля обстановка на Северском направлении оставалась крайне напряжённой. Украинские подразделения прочно удерживали оборону, и российским частям долгое время не удавалось прорвать вражеские укрепления. Однако после пересмотра тактики командованием, ситуация начала развиваться в пользу наших войск.

Северск. Новости СВО. Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Первым серьёзным успехом стало освобождение населённого пункта Верхнекаменское. Это позволило начать расширение зоны контроля вглубь украинской обороны. Особенно решающим стал удар бронегруппы, который был нанесён южнее населённого пункта Григоровка — наши части сумели вклиниться в боевые порядки противника, нанося ему значительный урон.

Подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

Следом за этим началось продвижение вдоль реки Северский Донец. К концу июля российские штурмовые отряды установили контроль над районом озера Мёртвый Донец, раздвинув линию фронта и выдавив противника с выгодных позиций.

На центральном участке фронта мотострелковые бригады — в частности, сто двадцать третья и шестая — провели зачистку Верхнекаменского, полностью выбив оттуда силы противника. Одновременно с этим отдельные группы бойцов шестой и седьмой бригад вышли на ближние подступы к самому Северску.

К четвёртому августа была освобождена Новоселовка. Этот успех позволил развернуть наступление на юго-восточные окраины города. Теперь российские передовые отряды находятся менее чем в километре от Выемки. Бои за этот населённый пункт продолжаются — его освобождение откроет прямую дорогу на Северск с южного направления.

Параллельно разворачиваются операции в районе Серебрянки, где российские части занимают господствующие высоты. Там были замечены танковые подразделения, высаживающие пехоту прямо у кромки села. Отсюда также идёт выдвижение в сторону южных подступов к Северску — попытка формирования ударной группы на фланге.

На сегодняшний день украинские источники признают приближение российской армии, однако утверждают, что прямого штурма города пока не происходит. Очевидно, командование стремится сначала подтянуть фланги и обеспечить оперативное окружение, чтобы затем перейти к решающей фазе.

Тем временем в районе Ивано-Дарьевки идёт скрытное продвижение вдоль речного русла. Цель — выйти к украинским опорным пунктам на юге города. Одновременно, после освобождения Верхнекаменского, российские части укрепились в соседней Новосёловке, сделав её плацдармом для дальнейших действий.

Украинская сторона уже заявляет о напряжённой обстановке и возможной угрозе окружения. Потеря Верхнекаменского и давление на юго-востоке города резко снизили устойчивость всей оборонительной линии. Особенно тяжёлые условия для неприятеля складываются в Серебрянском лесничестве, где российские бойцы продолжают медленно, но методично выжимать вражеские силы.

Судьба Серебрянки— ключ к обороне юго-восточной части Серебрянского участка. Когда она падёт, украинские части будут вынуждены отступить, открыв фланг для наступления на Дроновку. Таким образом, формируется охват Северска с севера и востока — классическая клещевая тактика.

Северское направление сегодня — одно из самых динамичных. Несмотря на высокую плотность украинской обороны, российская армия ведёт последовательное наступление, постепенно приближаясь к ключевым опорным узлам врага. Ставка делается не на лобовую атаку, а на окружение, давление с флангов и изматывание противника в позиционных боях. Всё указывает на то, что операция по взятию Северска находится в активной фазе подготовки.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 731