Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Северск. Армия России развивает успех. Новости СВО сегодня 07.08.25. Карта и сводка СВО
Новости Республики
Северск
Северское направление 07.08.25

Северск. Армия России развивает успех. Новости СВО сегодня 07.08.25. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 14:28 07.08.2025

Северск. Новости СВО сегодня. Ситуация на 07.08.25. Карта и сводка СВО. К началу июля обстановка на Северском направлении оставалась крайне напряжённой. Украинские подразделения прочно удерживали оборону, и российским частям долгое время не удавалось прорвать вражеские укрепления. Однако после пересмотра тактики командованием, ситуация начала развиваться в пользу наших войск.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Первым серьёзным успехом стало освобождение населённого пункта Верхнекаменское. Это позволило начать расширение зоны контроля вглубь украинской обороны. Особенно решающим стал удар бронегруппы, который был нанесён южнее населённого пункта Григоровка — наши части сумели вклиниться в боевые порядки противника, нанося ему значительный урон.

Подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

Северск. Армия России развивает успех. Новости СВО сегодня 07.08.25. Карта и сводка СВО

Следом за этим началось продвижение вдоль реки Северский Донец. К концу июля российские штурмовые отряды установили контроль над районом озера Мёртвый Донец, раздвинув линию фронта и выдавив противника с выгодных позиций.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

На центральном участке фронта мотострелковые бригады — в частности, сто двадцать третья и шестая — провели зачистку Верхнекаменского, полностью выбив оттуда силы противника. Одновременно с этим отдельные группы бойцов шестой и седьмой бригад вышли на ближние подступы к самому Северску.

К четвёртому августа была освобождена Новоселовка. Этот успех позволил развернуть наступление на юго-восточные окраины города. Теперь российские передовые отряды находятся менее чем в километре от Выемки. Бои за этот населённый пункт продолжаются — его освобождение откроет прямую дорогу на Северск с южного направления.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Параллельно разворачиваются операции в районе Серебрянки, где российские части занимают господствующие высоты. Там были замечены танковые подразделения, высаживающие пехоту прямо у кромки села. Отсюда также идёт выдвижение в сторону южных подступов к Северску — попытка формирования ударной группы на фланге.

Узнайте больше:  ВСУ в очередном котле. Новости СВО сегодня 06.08.25. Карта и сводка СВО

На сегодняшний день украинские источники признают приближение российской армии, однако утверждают, что прямого штурма города пока не происходит. Очевидно, командование стремится сначала подтянуть фланги и обеспечить оперативное окружение, чтобы затем перейти к решающей фазе.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Северск. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Тем временем в районе Ивано-Дарьевки идёт скрытное продвижение вдоль речного русла. Цель — выйти к украинским опорным пунктам на юге города. Одновременно, после освобождения Верхнекаменского, российские части укрепились в соседней Новосёловке, сделав её плацдармом для дальнейших действий.

Украинская сторона уже заявляет о напряжённой обстановке и возможной угрозе окружения. Потеря Верхнекаменского и давление на юго-востоке города резко снизили устойчивость всей оборонительной линии. Особенно тяжёлые условия для неприятеля складываются в Серебрянском лесничестве, где российские бойцы продолжают медленно, но методично выжимать вражеские силы.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

Судьба Серебрянки— ключ к обороне юго-восточной части Серебрянского участка. Когда она падёт, украинские части будут вынуждены отступить, открыв фланг для наступления на Дроновку. Таким образом, формируется охват Северска с севера и востока — классическая клещевая тактика.

Северское направление сегодня — одно из самых динамичных. Несмотря на высокую плотность украинской обороны, российская армия ведёт последовательное наступление, постепенно приближаясь к ключевым опорным узлам врага. Ставка делается не на лобовую атаку, а на окружение, давление с флангов и изматывание противника в позиционных боях. Всё указывает на то, что операция по взятию Северска находится в активной фазе подготовки.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Северск. Армия России развивает успех. Новости СВО сегодня 07.08.25. Карта и сводка СВО

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,
🔹 283 вертолета,
🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,
🔹 625 зенитных ракетных комплексов,
🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,
🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,
🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,
🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 07.08.25. Карта и сводка СВО.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Северск
Константиновское направление
Покровское направление
Часов Яр
Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25.
Покровское направление. Карта и сводка СВО.
Запорожское направление
Покровское направление
По горячим участкам фронта
Константиновское направление
Покровское направление.

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

5 1 голос
Оцените материал
Просмотры: 731

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x