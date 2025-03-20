Белгородская область. Ситуация на 20.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Белгородском направлении в районе государственной границы, где проходит линия обороны Демидовка – Графовка, уже вторые сутки идут ожесточённые бои.

Украинские формирования не прекращают попыток вклиниться в российскую оборону, используя различные тактические приёмы и проявляя упорство в достижении поставленных целей. Подразделения украинских формирований на бронетехнике пытаются прорваться, но каждый раз встречают достойный отпор со стороны российских подразделений.

Командование вооружённых сил Украины продолжает наращивать свою группировку на направлении, перебрасывая в район государственной границы несколько сводных подразделений механизированных бригад.

Белгородская область. Сводка СВО от 20.03.25

Демидовка остаётся ключевым пунктом противостояния. Утром противник численностью около тридцати пяти человек спешивался из нескольких боевых бронированных машин (ББМ), вероятно, готовясь к новой атаке. В течение ночи украинские силы продолжили накапливать пехоту в лесопосадках южнее села, где сейчас сконцентрировано до взвода личного состава.

Противник активно использует FPV-дроны для разведки и нанесения ударов. Наши войска, в свою очередь, применяют аналогичные технологии, что приводит к ожесточённым столкновениям в воздухе. Российская артиллерия и операторы ударных дронов эффективно уничтожают технику и живую силу противника, однако он продолжает попытки растащить «зубы дракона» и расширять проходы для подкреплений. К утру село оказалось фактически в полуокружении, но наши подразделения продолжают удерживать рубежи. Артиллерийские удары наносятся практически круглосуточно, чтобы сдерживать продвижение врага.

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Итак, известно, что Всю прошедшую ночь украинская пехота без брони постепенно просачивалась по направлению к Демидовке, и к утру село оказалось фактически в полуохвате. В связи с этим можно ожидать попытки штурма в самое ближайшее время. Также всё более опасной становится обстановка в районе населённого пункта Прилесье.

Тактика противника там примерно та же, пехота накапливается, ожидая сигнала к штурму. Наша артиллерия и дроноводы изрядно этому мешают, однако можно ожидать боёв за село уже сегодня.

Полесье. Сейчас ожесточённые бои идут на подступах к этому населенному пункту, где противник сумел закрепиться в урочище Липцы. Украинские формирования используют тактику отработанную на Курском направлении: попытки прорыва через лесополосы и балки, включая Кочанов Яр. Неприятель занял выгодные позиции с севера и запада от посёлка. Пехоте противника удалось продвинуться дальше «зубов дракона» и подойти к окраине села. Идёт стрелковой бой. Технику противник на данный момент не использует. Главная и пока основная Цель — выйти к дамбе в Краснояружском районе.

Стремясь изолировать район боевых действий, авиация украинских формирований вывела из строя мост в Графовке, чтобы перерезать коммуникации российских войск. До самой Графовки украинские силы не дошли. Демидовка, по сообщениям с мест, в результате интенсивных боёв превратилась в руины.

Противник понёс чувствительные потери, но группа войск «Север» сообщает, что командование украинских формирований продолжает наращивать свою группировку на направлении, перебросив в район государственной границы несколько сводных подразделений механизированных бригад из насильно мобилизованных и опытных военнослужащих с других направлений, преимущественно тех, кто успел сбежать из Суджи.

На данный момент оперативно-боевая обстановка на участке границы в районе населённого пункта Демидовка Краснояружского района Белгородской области остаётся сложной. Российские войска принимают все необходимые меры для отражения атак противника и защиты мирного населения. Ситуация остаётся напряжённой и требует постоянного контроля и оперативного реагирования на любые изменения обстановки.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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