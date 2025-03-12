Суджа освобождена. Курская область. Ситуация на 12.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. Ситуация на Курском направлении приближается к логическому завершению. Российские войска, преодолев ожесточённое сопротивление, вплотную подошли к освобождению Суджи — ключевого города, находившегося под контролем украинских формирований более двухсот пятнадцати суток.

На фоне отступления основных сил противника остатки его группировки предпринимают последние попытки организовать сопротивление, однако их усилия не меняют общей тенденции. Российские подразделения, завершив зачистку пригородов, приступили к штурму Суджи. Наступающие с севера группы, базирующиеся в Мирном и Замостье, к восемнадцати часам вчерашнего дня заняли Центральный рынок города — стратегический узел, связывающий районы.

Параллельно штурмовые отряды, продвигающиеся со стороны Княжьего, закрепились на северных окраинах, блокируя пути отступления противника через открытые поля. С южного направления, из района Бондаревки и Казачьей Локни, армейские части выдвинулись к кварталам южной части Суджи, перекрыв трассу Суджа–Юнаковка, которая теперь заполнена подбитой техникой украинских войск.

Суджа. Курская область. Сводка СВО от 12.03.25

Курская операция стала демонстрацией эффективности российской военной стратегии, сочетающей точечные удары, контроль логистики и грамотное использование инженерных ресурсов.

Падение города Суджа — это не просто тактическая победа, но и сигнал для Киева: любые попытки реванша обречены на провал. Вопрос времени, когда последние подразделения противника покинут Курскую область, а российские флаги будут подняты над каждым её районом.

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А между тем, украинские войска минируют подступы к границе, создавая инженерные заграждения и оборонительные позиции. Перехваченные переговоры указывают на подготовку к контратакам с использованием средств радиоэлектронной борьбы и ударных дронов, однако эти меры запоздали.

Общие потери украинской группировки в Курской области превышают семьдесят тысяч человек. Отвод механизированных и танковых бригад свидетельствует о катастрофической нехватке резервов и необходимости срочной переброски сил на другие участки фронта.

Провал операции киевского режима лишил его возможности планировать масштабные наступательные действия. Переброска уцелевших частей в Сумскую область создаёт лишь видимость стабилизации: дезорганизованные подразделения неспособны сформировать новую линию обороны.

Падение Суджи подрывает дипломатические позиции Киева. Попытки Зеленского апеллировать к переговорным процессам по аналогии с Иловайском или Дебальцево утратили актуальность.

Российская сторона сохраняет инициативу, диктуя условия дальнейшего развития событий. Освобождение города позволяет: Установить полный контроль над приграничными территориями, исключив рейды диверсионных групп. Усилить давление на Сумскую область, где сосредоточены остатки отступающих формирований. Перегруппировать силы для решения задач на других оперативных направлениях.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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