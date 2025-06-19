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Сумское направление и Курская область, бои на границе. Новости СВО, Карта и сводка с фронта

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 18:02 19.06.2025

Сумское направление и Курская область. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 19.06.25. Карта и сводка СВО. На Сумском направлении продолжается уверенное наступление Группировки «Север». Несмотря на переброску противником элитных подразделений, включая 118-ю отдельную бригаду территориальной обороны из Черкасской области, наши бойцы не только отбивают контратаки, но и уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

Ключевым успехом стало освобождение села Новониколаевка, расположенного южнее границы с Курской областью. Сломив ожесточённое сопротивление, наши мотострелки зачистили населённый пункт и продвинулись более чем на две тысячи метров, взяв под контроль лесополосы к западу и юго-западу. Таким образом ликвидирован карман, остававшийся после освобождения Яблоновки, Алексеевки и Андреевки, а линия фронта выровнена.

Сумское направление и Курская область. Новости СВО.  Обстановка на 19.06.25. Карта и сводка СВО.

НАСТУПЛЕНИЕ СЕВЕРЯН: ПРОРЫВ И УКРЕПЛЕНИЕ ЛИНИИ ФРОНТА

Бои продолжаются в Юнаковке, где основные силы ВСУ из последних сил удерживают позиции. Однако девяносто процентов территории уже под контролем российских войск, и зачистка продвигается квартал за кварталом. Противник ведёт контратакующие действия, но безрезультатно: потери в живой силе высоки, а логистика нарушена.

Параллельно наши морские пехотинцы нанесли удар по опорным пунктам в лесополосах Сумского района, уничтожив укрепления врага и продвинувшись более чем на пятьсот метров.

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ВАРАЧИНО — СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ

После освобождения Новониколаевки следующей ключевой точкой становится село Варачино — единственный населённый пункт между российскими позициями и новым каскадом сёл: Малая Корчаковка, Новая Сечь, Храповщина. В Варачино уже разворачиваются бои: завершается зачистка, и освобождение его откроет путь к дальнейшему продвижению и удару по флангу второй линии обороны ВСУ.

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С выходом на трассу газопровода Уренгой – Ужгород и зачисткой зоны Олешня – Юнаковка – Кондратовка, ВС РФ получат надёжную логистическую базу и подготовят основу для атаки на основную оборонительную линию ВСУ Хотень – Марьино – Могрица, прикрывающую город Сумы.

КОНТРАТАКИ ПРОТИВНИКА: БЕЗНАДЁЖНО И БЕСПОЛЕЗНО

За сутки зафиксировано восемь контратак со стороны ВСУ:
– три в районе Андреевки,
– две в Алексеевке,
– две в Юнаковке,
– одна вблизи Садков.

Наиболее ожесточённые бои идут за Андреевку, где украинское командование бросает в бой остатки 225-го полка. Руководит ими полевой командир с позывным «Сумрак», лично отдающий приказы комроте по кличке «Весёлый», известному своим безразличием к потерям. Только в пяти из восьми контратак противник потерял более тридцати человек убитыми, остальным пришлось бросать раненых и отходить.

Продолжая расширение буферной зоны, «Север» шаг за шагом ломает вражескую оборону. Освобождение Новониколаевки стало важным тактическим успехом: фронт выровнен, подготовлены условия для удара на третью линию обороны ВСУ.

Противник деморализован, теряет элитные резервы, а его оборонительные узлы, включая Юнаковку и Варачино, рассыпаются под ударами российской артиллерии, штурмовых групп и дронов. Сумское направление становится ареной тяжёлых, но закономерно успешных боёв за освобождение Русской земли.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Сумское направление и Курская область. Обстановка на 19.06.25. 

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

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Константиновка
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Новости СВО Сегодня
Курская область сегодня
Покровское направление
По всему фронту
Волчанск. Харьковская область.

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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