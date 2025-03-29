Сумское направление. Курская и Белгородская область. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Сумское направление. Ситуация на 29.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Курско-Сумском направлении российские войска продолжают развивать наступление, добиваясь значительных успехов в освобождении стратегически важных населённых пунктов. Подразделения группировки «Север» ведут активные боевые действия, разрушая оборонительные линии противника и создавая угрозу его логистике. Украинские силы, несмотря на значительные потери, пытаются удержать оставшиеся позиции, перебрасывая резервы и укрепляя рубежи.

Сумское направление. Сводка и карта СВО от 29.03.25

В районе Гоголевки российские войска нанесли серьёзный удар по 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Потери противника оказались настолько значительными, что большинство уничтоженных военнослужащих числятся пропавшими без вести. После освобождения Гоголевки российские подразделения продолжают зачистку лесных массивов северо-восточнее и восточнее села, откуда украинские формирования наносили удары по штурмующим частям. Эти действия позволили укрепить контроль над территорией и создать условия для дальнейшего наступления.

В Гуево российские подразделения ведут упорные бои в центре села. Одновременно проводится зачистка лесополос, из которых украинские силы наносили неизбирательные удары по наступающим войскам.

>Противник рассчитывает максимально долго сдерживать продвижение российских частей, а затем лесными тропами отступить в Сумскую область. Однако планы ВСУ вскрыты, и российские подразделения предпринимают ответные меры для предотвращения отхода противника.

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В Олешне украинские формирования окапываются перед селом и пытаются подтянуть резервы малыми группами по 5-10 человек. Однако их передвижения своевременно выявляются операторами российских дронов, а артиллерия наносит точечные удары по прибывающим подразделениям. Активно работает авиация, которая уничтожает опорные пункты ВСУ вблизи Садки. По данным с мест, часть украинских военнослужащих уже оставила позиции в районе Олешни и пересекла государственную границу.

На территории Сумской области российская армия продолжает наступление на линии Владимировка – Веселовка – Журавка – Басовка.

Приграничное село Веселовка полностью освобождено группировкой войск «Север». Этот успех открывает путь для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области и создаёт угрозу логистическим маршрутам ВСУ.

В Басовке российские подразделения контролируют западную часть села и активно зачищают оставшиеся районы. Противник пытается удержать дорогу до Локни, но понёс значительные потери в личном составе и технике. Украинское командование переместило пункты управления дронами в Юнаковку и оттянуло артиллерию южнее этого населённого пункта, что может свидетельствовать о подготовке к возможному отступлению.

В районе Поповки украинские силы предприняли попытку прорваться на российскую территорию малыми группами. Ранним утром четыре штурмовые группы ВСУ пытались проникнуть из Миропольского в направлении Поповки, но были уничтожены артиллерией и авиацией ещё на территории Сумской области. Ближе к полудню группа украинских военнослужащих попыталась укрыться на окраинах Поповки, однако была уничтожена операторами ударных беспилотников.

Однако за ночь отдельные штурмовые группы вышли на северо-восточную окраину посёлка и в настоящее время пытаются закрепиться под ударами нашей артиллерии и недреманным оком дроноводов. Одновременно наблюдается рост активности FPV-дронов украинской армии, что свидетельствует о попытках изолировать район боестолкновений. В ответ авиация ВС РФ наносит удары по тылам ВСУ, стремясь сорвать снабжение украинских подразделений.

В Демидовке несколько групп неприятеля пытались скрыться в погребах на окраинах села. Их перемещения были своевременно вскрыты, а сами бойцы уничтожены артиллерийским огнём. Также сообщается о значительном количестве раненных украинских военнослужащих, оставленных своими сослуживцами умирать в лесополосах российской территории.

По данным Минобороны России, за последние сутки на данном направлении уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ и большое количество техники, включая две бронетанковые машины западного производства. Потери расчётов беспилотников составляют от трёх до шести единиц ежедневно из-за интенсивной работы российской артиллерии и авиации.

Украинские силы продолжают сосредотачивать усилия на удержании оставшихся территорий Курской области, одновременно укрепляя оборонительные позиции в Сумской области.

Однако переброска резервов из других направлений ослабляет общую оборону ВСУ, что позволяет российским войскам развивать наступление сразу на нескольких участках фронта.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

48 599 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 511 танков и других боевых бронированных машин,

1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

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