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Сумская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. 
Сумская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. 

Сумское направление. Курская и Белгородская область. Ситуация сегодня. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Admin в Спецоперация на Украине 18:38 06.04.2025

Сумское направление.  Курская и Белгородская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. В приграничных территориях Курской, Белгородской и Сумской областей продолжаются активные боевые действия, где российские подразделения демонстрируют чёткую координацию и превосходство над украинскими формированиями. Несмотря на попытки противника контратаковать, его усилия разбиваются о грамотно выстроенную оборону и эффективное использование современных средств поражения.

Сумское направление.  Курская и Белгородская область.

Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. 

События стремительно разворачиваются в районе хутора Олешня, где российские войска постепенно вытесняют противника, используя артиллерию и авиацию. Украинские формирования, цепляясь за населённый пункт, несут значительные потери в технике: число уничтоженных единиц стремительно растёт благодаря работе дронов-камикадзэ. Ночная попытка перебросить подкрепление из села Садки Сумской области была пресечена упреждающими ударами. У нас есть видео от противника из района Олешни, где брошенные на произвол судьбы солдаты неприятеля пытаются предупредить своих побратимов о беспределе командования. Смотрите видео ниже.

Курская область. Олешня. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. Сумское направление.

Курская область. Олешня. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. Сумское направление.

Южнее села Гуево и в окрестностях Горнальского монастыря продолжаются тяжёлые бои. Обязательно посмотрите сводку по ситуации вокруг монастыря в наших предыдущих материалах. Контроль над административным зданием в Гуево отмечает полное закрепление российских сил в этом районе. Параллельно идёт эвакуация мирных жителей: за месяц из Суджанского района вывезено более семисот человек, включая шестерых за последние сутки.

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На Сумском направлении российская армия добилась значительных успехов. Полностью освобождена Басовка, и наши подразделения продвигаются в направлении Юнаковки, где противник пытается укрепиться, устанавливая противодроновые сетки и минируя местность. Однако эти меры оказались неэффективными: беспилотники продолжают наносить точечные удары.

На трассе Суджа–Юнаковка, прозванной «дорогой смерти», уничтожено свыше трёхсот единиц бронетехники ВСУ, что подчёркивает крах украинской логистики. Частичный контроль установлен над Журавкой, где продолжается зачистка.

Сумская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. Сумское направление.

Сумская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. Сумское направление.

В районе Весёловки противник предпринял неудачную попытку прорыва на бронетехнике, однако российские бойцы, избегая ближнего боя, уничтожили большую часть группы с помощью дронов и рассеяли пехоту неприятеля. По данным радиоперехвата, потери врага в живой силе достигают критических масштабов.

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Белгородская область

В районе Демидовки и Поповки сохраняется напряжённая обстановка. Бойцы 83-й воздушно-десантной бригады, 34-й отдельной мотострелковой бригады и подразделения «Ахмат» блокируют группировку противника у Демидовки, перерезав пути снабжения. За последние сутки две группы противника попытались пересечь границу, однако обе были уничтожены огнём артиллерии и ударами беспилотников.

Украинские формирования, укрываясь в подвалах и хозяйственных постройках на северо-восточной окраине Демидовки, методично выбиваются российскими бойцами. Ночные попытки отступления врага пресекаются ударами дронов, что подтверждается кадрами объективного контроля.

Белгородская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. 

Белгородская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. Сумское направление.

В окрестностях Поповки идут позиционные бои, при этом наши части удерживают позиции под огнём и не позволяют противнику расширить плацдарм. Очень активно работает артиллерия обеих сторон. Разрозненные группы неприятеля укрываясь в развалинах и подвалах лишены общей координации, ротации и подвоза боеприпасов.

Сумское направление

Между тем, ВСУ продолжают накапливаться в лесных массивах приграничья и похоже не собирается прекращать наступательные действия. Отмечается концентрация в ближайших районах приграничья орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нашими дроноводами особое внимание уделяется противодействию переброске вражеской техники из Сумской области: за сутки уничтожено девять единиц, включая пять бронетанковых. Однако, стоит отметить, неприятель продолжает обстреливать артиллерией близлежащие сёла. Очень активно используются все виды беспилотных систем.

Сумское направление.  Курская и Белгородская область.

Сумское направление.  Курская и Белгородская область.

Ситуация на приграничных территориях стремительно меняется в пользу российских войск. Контроль над Гуево, Басовкой и Владимировкой создаёт плацдармы для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области. Противник, лишённый резервов и морального духа, цепляется за последние рубежи, но его сопротивление носит хаотичный характер. Ближайшие дни станут решающими: взятие ключевых населённых пунктов откроет путь к переформатированию всей линии фронта. Украинские формирования, теряют не только технику, но и стратегическую инициативу.

История повторяется: как и столетия назад, святую землю Руси защищают те, для кого долг и честь — не пустые слова.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

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Сводка и Карта СВО от 06.04.25. Новости СВО сегодня.

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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