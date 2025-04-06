Сумское направление. Курская и Белгородская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. В приграничных территориях Курской, Белгородской и Сумской областей продолжаются активные боевые действия, где российские подразделения демонстрируют чёткую координацию и превосходство над украинскими формированиями. Несмотря на попытки противника контратаковать, его усилия разбиваются о грамотно выстроенную оборону и эффективное использование современных средств поражения.
Используй удобное оглавление:
- 1 Сумское направление. Курская и Белгородская область.
- 2 Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО.
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- 4 Белгородская область
- 5 Сумское направление
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- 7 Сводка и Карта СВО от 06.04.25. Новости СВО сегодня.
- 8 Сумское направление. Курская и Белгородская область.
Сумское направление. Курская и Белгородская область.
Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО.
События стремительно разворачиваются в районе хутора Олешня, где российские войска постепенно вытесняют противника, используя артиллерию и авиацию. Украинские формирования, цепляясь за населённый пункт, несут значительные потери в технике: число уничтоженных единиц стремительно растёт благодаря работе дронов-камикадзэ. Ночная попытка перебросить подкрепление из села Садки Сумской области была пресечена упреждающими ударами. У нас есть видео от противника из района Олешни, где брошенные на произвол судьбы солдаты неприятеля пытаются предупредить своих побратимов о беспределе командования. Смотрите видео ниже.
Южнее села Гуево и в окрестностях Горнальского монастыря продолжаются тяжёлые бои. Обязательно посмотрите сводку по ситуации вокруг монастыря в наших предыдущих материалах. Контроль над административным зданием в Гуево отмечает полное закрепление российских сил в этом районе. Параллельно идёт эвакуация мирных жителей: за месяц из Суджанского района вывезено более семисот человек, включая шестерых за последние сутки.
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Rutube
На Сумском направлении российская армия добилась значительных успехов. Полностью освобождена Басовка, и наши подразделения продвигаются в направлении Юнаковки, где противник пытается укрепиться, устанавливая противодроновые сетки и минируя местность. Однако эти меры оказались неэффективными: беспилотники продолжают наносить точечные удары.
На трассе Суджа–Юнаковка, прозванной «дорогой смерти», уничтожено свыше трёхсот единиц бронетехники ВСУ, что подчёркивает крах украинской логистики. Частичный контроль установлен над Журавкой, где продолжается зачистка.
В районе Весёловки противник предпринял неудачную попытку прорыва на бронетехнике, однако российские бойцы, избегая ближнего боя, уничтожили большую часть группы с помощью дронов и рассеяли пехоту неприятеля. По данным радиоперехвата, потери врага в живой силе достигают критических масштабов.
Белгородская область
В районе Демидовки и Поповки сохраняется напряжённая обстановка. Бойцы 83-й воздушно-десантной бригады, 34-й отдельной мотострелковой бригады и подразделения «Ахмат» блокируют группировку противника у Демидовки, перерезав пути снабжения. За последние сутки две группы противника попытались пересечь границу, однако обе были уничтожены огнём артиллерии и ударами беспилотников.
Украинские формирования, укрываясь в подвалах и хозяйственных постройках на северо-восточной окраине Демидовки, методично выбиваются российскими бойцами. Ночные попытки отступления врага пресекаются ударами дронов, что подтверждается кадрами объективного контроля.
В окрестностях Поповки идут позиционные бои, при этом наши части удерживают позиции под огнём и не позволяют противнику расширить плацдарм. Очень активно работает артиллерия обеих сторон. Разрозненные группы неприятеля укрываясь в развалинах и подвалах лишены общей координации, ротации и подвоза боеприпасов.
Сумское направление
Между тем, ВСУ продолжают накапливаться в лесных массивах приграничья и похоже не собирается прекращать наступательные действия. Отмечается концентрация в ближайших районах приграничья орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нашими дроноводами особое внимание уделяется противодействию переброске вражеской техники из Сумской области: за сутки уничтожено девять единиц, включая пять бронетанковых. Однако, стоит отметить, неприятель продолжает обстреливать артиллерией близлежащие сёла. Очень активно используются все виды беспилотных систем.
Ситуация на приграничных территориях стремительно меняется в пользу российских войск. Контроль над Гуево, Басовкой и Владимировкой создаёт плацдармы для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области. Противник, лишённый резервов и морального духа, цепляется за последние рубежи, но его сопротивление носит хаотичный характер. Ближайшие дни станут решающими: взятие ключевых населённых пунктов откроет путь к переформатированию всей линии фронта. Украинские формирования, теряют не только технику, но и стратегическую инициативу.
История повторяется: как и столетия назад, святую землю Руси защищают те, для кого долг и честь — не пустые слова.
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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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С тегами: Спецоперация