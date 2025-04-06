Сумское направление. Курская и Белгородская область. Ситуация сегодня. Карта и сводка СВО

Сумское направление. Курская и Белгородская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. В приграничных территориях Курской, Белгородской и Сумской областей продолжаются активные боевые действия, где российские подразделения демонстрируют чёткую координацию и превосходство над украинскими формированиями. Несмотря на попытки противника контратаковать, его усилия разбиваются о грамотно выстроенную оборону и эффективное использование современных средств поражения.

Сумское направление. Курская и Белгородская область.

Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО.

События стремительно разворачиваются в районе хутора Олешня, где российские войска постепенно вытесняют противника, используя артиллерию и авиацию. Украинские формирования, цепляясь за населённый пункт, несут значительные потери в технике: число уничтоженных единиц стремительно растёт благодаря работе дронов-камикадзэ. Ночная попытка перебросить подкрепление из села Садки Сумской области была пресечена упреждающими ударами. У нас есть видео от противника из района Олешни, где брошенные на произвол судьбы солдаты неприятеля пытаются предупредить своих побратимов о беспределе командования. Смотрите видео ниже.

Южнее села Гуево и в окрестностях Горнальского монастыря продолжаются тяжёлые бои. Обязательно посмотрите сводку по ситуации вокруг монастыря в наших предыдущих материалах. Контроль над административным зданием в Гуево отмечает полное закрепление российских сил в этом районе. Параллельно идёт эвакуация мирных жителей: за месяц из Суджанского района вывезено более семисот человек, включая шестерых за последние сутки.

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На Сумском направлении российская армия добилась значительных успехов. Полностью освобождена Басовка, и наши подразделения продвигаются в направлении Юнаковки, где противник пытается укрепиться, устанавливая противодроновые сетки и минируя местность. Однако эти меры оказались неэффективными: беспилотники продолжают наносить точечные удары.

На трассе Суджа–Юнаковка, прозванной «дорогой смерти», уничтожено свыше трёхсот единиц бронетехники ВСУ, что подчёркивает крах украинской логистики. Частичный контроль установлен над Журавкой, где продолжается зачистка.

В районе Весёловки противник предпринял неудачную попытку прорыва на бронетехнике, однако российские бойцы, избегая ближнего боя, уничтожили большую часть группы с помощью дронов и рассеяли пехоту неприятеля. По данным радиоперехвата, потери врага в живой силе достигают критических масштабов.

Белгородская область

В районе Демидовки и Поповки сохраняется напряжённая обстановка. Бойцы 83-й воздушно-десантной бригады, 34-й отдельной мотострелковой бригады и подразделения «Ахмат» блокируют группировку противника у Демидовки, перерезав пути снабжения. За последние сутки две группы противника попытались пересечь границу, однако обе были уничтожены огнём артиллерии и ударами беспилотников.

Украинские формирования, укрываясь в подвалах и хозяйственных постройках на северо-восточной окраине Демидовки, методично выбиваются российскими бойцами. Ночные попытки отступления врага пресекаются ударами дронов, что подтверждается кадрами объективного контроля.

В окрестностях Поповки идут позиционные бои, при этом наши части удерживают позиции под огнём и не позволяют противнику расширить плацдарм. Очень активно работает артиллерия обеих сторон. Разрозненные группы неприятеля укрываясь в развалинах и подвалах лишены общей координации, ротации и подвоза боеприпасов.

Сумское направление

Между тем, ВСУ продолжают накапливаться в лесных массивах приграничья и похоже не собирается прекращать наступательные действия. Отмечается концентрация в ближайших районах приграничья орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нашими дроноводами особое внимание уделяется противодействию переброске вражеской техники из Сумской области: за сутки уничтожено девять единиц, включая пять бронетанковых. Однако, стоит отметить, неприятель продолжает обстреливать артиллерией близлежащие сёла. Очень активно используются все виды беспилотных систем.

Ситуация на приграничных территориях стремительно меняется в пользу российских войск. Контроль над Гуево, Басовкой и Владимировкой создаёт плацдармы для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области. Противник, лишённый резервов и морального духа, цепляется за последние рубежи, но его сопротивление носит хаотичный характер. Ближайшие дни станут решающими: взятие ключевых населённых пунктов откроет путь к переформатированию всей линии фронта. Украинские формирования, теряют не только технику, но и стратегическую инициативу.

История повторяется: как и столетия назад, святую землю Руси защищают те, для кого долг и честь — не пустые слова.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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