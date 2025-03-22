Сумское направление. Курское и Белгородское приграничье. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Сумское направление. Ситуация на 22.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Курско-Белгородском приграничье продолжаются ожесточённые бои, которые уже несколько дней остаются в центре внимания. Украинские формирования, несмотря на значительные потери, упорно пытаются прорвать российскую оборону, используя как массированные атаки с применением бронетехники, так и тактику мелких диверсионных групп. Российские войска демонстрируют высокую стойкость, эффективно адаптируясь к изменяющейся тактике противника и нанося ему серьёзный урон.

Сумское направление. Сводка и карта СВО от 22.03.25

На рубеже Демидовка — Репяховка ситуация остаётся крайне напряжённой. После серии неудачных штурмов с использованием бронетехники украинские силы изменили тактику и перешли к одиночным атакам малыми группами, стремясь изматывать российские подразделения.

Противник продолжает наступление со стороны Марьино в направлении Демидовки, пытаясь доставить живую силу к лесополосам для дальнейшего закрепления. Однако операторы российских FPV-дронов эффективно поражают такие группы, нанося значительные потери ещё на подходах.

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В районе Графовки украинские формирования активно применяют дистанционное минирование дороги Репяховка — Графовка, что затрудняет передвижение российских подразделений и снабжение передовых позиций. Сообщения о том, что противник якобы прорвался к окраинам Графовки со стороны Прилесья, не находят подтверждения.

На данный момент линия фронта в этом районе остаётся стабильной, а противник сосредоточен на удержании балки и урочища Липцы, где пытается накопить личный состав для возможного наступления. Глубина проникновения украинских сил на рубеже Демидовка — Графовка составляет от полутора до двух километров. На южных окраинах Демидовки продолжаются бои за лесопосадки и улицу Молодёжная.

Российские подразделения перешли к контратакующим действиям и смогли выбить противника с ряда позиций.

Под Графовкой идут ожесточённые столкновения за балку Бондарева и высоту в районе урочища Сотницкое. Противник не прекращает попыток пересекать границу малыми группами штурмовиков в районе Марьино и Проходов.

Эти группы подвергаются ударам российской артиллерии, авиации и операторов беспилотников ещё до того, как успевают закрепиться на новых позициях.

На Курском участке фронта российские войска продолжают активно действовать в оставшейся части территории вклинения противника. В районе Басовки Сумской области идут интенсивные боевые действия: российская артиллерия наносит удары по укреплениям противника, который использует село как буферную зону перед Сумской областью. За последние дни российским подразделениям удалось вернуть под контроль тридцать квадратных километров территории Курского приграничья, включая населённые пункты Заолешенка и Рубанщина.

Несмотря на разговоры о перемирии, интенсивность боевых действий только нарастает — ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую шли поставки в Европу, продолжая стратегию уничтожения инфраструктуры перед отступлением из Курской области. В Суджанском районе Курской области завершена зачистка окраин города Суджа и прилегающих лесных массивов.

Основные силы российских войск сосредоточены на дальнейшем продвижении в сторону Гоголевки — одного из последних узлов обороны украинских формирований на данном участке фронта.

Российским подразделениям удаётся стабилизировать обстановку на большинстве участков фронта благодаря эффективным действиям артиллерии, авиации и операторов беспилотников. На Плеховском направлении противник так же ведет активную оборону на рубежах Гуево — Горналь. Идут позиционные столкновения, наши подошли к Гуево. По оперативным данным враг, успевший провести ряд контратак, сегодня покидает этот населенный пункт. Тем не менее сопротивление в урочищах у села всё еще идет.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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