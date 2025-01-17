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Сводка СВО

Сводка СВО. 17.01.25. По направлениям и фронтам. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 9:02 17.01.2025

Оперативная сводка СВО. Обстановка на 17.01.25, Новости сегодня. Карта СВО. Южное направление Донецкого фронта продолжает набирать обороты. Украинские войска сталкиваются с трудностями, отступая с ряда позиций и теряя контроль над ключевыми участками. Противник признаёт: «Удержание обороны в Кураховском кармане становится всё сложнее, и мы видим постепенное «закрытие» этого кармана». Это подтверждает успешные действия российских войск, нацеленных на окружение этого района.

Кураховское направление. 17.01.25. Карта СВО

После взятия Курахово российские войска смогли значительно высвободить силы для дальнейшего продвижения. Противник признаёт: «Ситуация в Курахово ухудшается с каждым днём, и нам не удаётся стабилизировать фронт». Давление на позиции ВСУ усиливается, что подтверждается непрерывными атаками и наращиванием сил.

Кураховское направление. 17.01.25. Карта СВО

Кураховское направление. 17.01.25. Карта СВО

Улаклы подвергается интенсивному огню со стороны Зеленовки, а также штурмовые подразделения продвигаются из Андреевки. Противник находится в окружении, и расстояние до горловины мешка сократилось до трёх километров. Противник сообщает: «Мы вынуждены отступать от Улаклы, и удержание этого района становится всё более невозможным». Паника среди украинских войск не наблюдается, однако растущее давление заставляет их постепенно отводить войска.

Противник продолжает контратаки в районе Успеновки, но наши подразделения захватывают новые позиции, не давая противнику стабилизировать фронт. Противник утверждает: «Мы пытались отбить Успеновку, но наши усилия не увенчались успехом». Российские войска укрепляют захваченные участки, продолжая наступление.

Покровское направление. 17.01.25. Карта и Сводка СВО

На Покровском направлении, российские войска продвигаются в Удачном и Котлино, перекрыв важные стратегические дороги. Противник признаёт: «Мы теряем позиции, и сейчас наша основная задача – остановить наступление, но ситуация в Котлино остаётся критической». Идут ожесточённые бои в центре Котлино, где противник пытается сохранить контроль.

Покровское направление. 17.01.25. Карта СВО

Покровское направление. 17.01.25. Карта СВО

Однако уже наметилась стратегия отхода противника в направлении шахты Покровская, на якобы подготовленные позиции. Северное направление фронта также не остаётся без внимания. Российские войска нанесли внезапный удар по Елизаветовке, где украинские войска укрепились на окраинах и в лесополосах. Противник пытается стабилизировать оборону, но продолжающаяся угроза продвижения российских войск по направлению к Краматорску подрывает их позиции.

Противник замечает: «Елизаветовка стала зоной активных боевых действий, мы пытались стабилизировать фронт, но враг продолжает наступление».

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Курская область. Сводка СВО от 17.01.25

В Курской области, в районах Погребки, Старая и Новая Сорочина ситуация остаётся стабильной, но противник не прекращает попыток усилить свои позиции. Наши силы периодически вступают в позиционные стычки, несмотря на активное использование беспилотников со стороны противника.

Курское направление. Север. 17.01.25. Карта СВО

Курское направление. Север. 17.01.25. Карта СВО

В Махновке российские войска уверенно продвигаются с северо-востока, несмотря на сопротивление ВСУ. Артиллерийская работа продолжает затруднять продвижение противника, а контратаки украинских войск не увенчались успехом. Противник может подготовить новый прорыв в районе Свердликова или вдоль линии Колотиловка — Красная Яруга. Существует вероятность новой попытки атаковать российское приграничье.

Наиболее вероятным направлением является Свердликово, хотя вероятность атаки на Бердин с каждым днём уменьшается. Украинские войска также могут попытаться продвинуться по линии Колотиловка — Красная Яруга в Белгородской области, отвлекая внимание от наступления на Суджу.

На линии СвердликовоЛебедевка наши войска штурмуют укрепления ВСУ в лесополосах при поддержке авиации и артиллерии. Враг пока удерживает позиции, но давление усиливается.

Активные бои продолжаются от Новоивановки в направлении Леонидово, а также на подступах к Викторовке и в районе Кругленького. Севернее Мартыновки российские подразделения продвигаются вдоль дороги Р-200 из урочища Круглик, постепенно закрепляя успех.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По данным портала LostArmour.info;

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