Оперативная сводка СВО. Обстановка на 17.01.25, Новости сегодня. Карта СВО. Южное направление Донецкого фронта продолжает набирать обороты. Украинские войска сталкиваются с трудностями, отступая с ряда позиций и теряя контроль над ключевыми участками. Противник признаёт: «Удержание обороны в Кураховском кармане становится всё сложнее, и мы видим постепенное «закрытие» этого кармана». Это подтверждает успешные действия российских войск, нацеленных на окружение этого района.
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Кураховское направление. 17.01.25. Карта СВО
После взятия Курахово российские войска смогли значительно высвободить силы для дальнейшего продвижения. Противник признаёт: «Ситуация в Курахово ухудшается с каждым днём, и нам не удаётся стабилизировать фронт». Давление на позиции ВСУ усиливается, что подтверждается непрерывными атаками и наращиванием сил.
Улаклы подвергается интенсивному огню со стороны Зеленовки, а также штурмовые подразделения продвигаются из Андреевки. Противник находится в окружении, и расстояние до горловины мешка сократилось до трёх километров. Противник сообщает: «Мы вынуждены отступать от Улаклы, и удержание этого района становится всё более невозможным». Паника среди украинских войск не наблюдается, однако растущее давление заставляет их постепенно отводить войска.
Противник продолжает контратаки в районе Успеновки, но наши подразделения захватывают новые позиции, не давая противнику стабилизировать фронт. Противник утверждает: «Мы пытались отбить Успеновку, но наши усилия не увенчались успехом». Российские войска укрепляют захваченные участки, продолжая наступление.
Покровское направление. 17.01.25. Карта и Сводка СВО
На Покровском направлении, российские войска продвигаются в Удачном и Котлино, перекрыв важные стратегические дороги. Противник признаёт: «Мы теряем позиции, и сейчас наша основная задача – остановить наступление, но ситуация в Котлино остаётся критической». Идут ожесточённые бои в центре Котлино, где противник пытается сохранить контроль.
Однако уже наметилась стратегия отхода противника в направлении шахты Покровская, на якобы подготовленные позиции. Северное направление фронта также не остаётся без внимания. Российские войска нанесли внезапный удар по Елизаветовке, где украинские войска укрепились на окраинах и в лесополосах. Противник пытается стабилизировать оборону, но продолжающаяся угроза продвижения российских войск по направлению к Краматорску подрывает их позиции.
Противник замечает: «Елизаветовка стала зоной активных боевых действий, мы пытались стабилизировать фронт, но враг продолжает наступление».
Курская область. Сводка СВО от 17.01.25
В Курской области, в районах Погребки, Старая и Новая Сорочина ситуация остаётся стабильной, но противник не прекращает попыток усилить свои позиции. Наши силы периодически вступают в позиционные стычки, несмотря на активное использование беспилотников со стороны противника.
В Махновке российские войска уверенно продвигаются с северо-востока, несмотря на сопротивление ВСУ. Артиллерийская работа продолжает затруднять продвижение противника, а контратаки украинских войск не увенчались успехом. Противник может подготовить новый прорыв в районе Свердликова или вдоль линии Колотиловка — Красная Яруга. Существует вероятность новой попытки атаковать российское приграничье.
Наиболее вероятным направлением является Свердликово, хотя вероятность атаки на Бердин с каждым днём уменьшается. Украинские войска также могут попытаться продвинуться по линии Колотиловка — Красная Яруга в Белгородской области, отвлекая внимание от наступления на Суджу.
На линии Свердликово—Лебедевка наши войска штурмуют укрепления ВСУ в лесополосах при поддержке авиации и артиллерии. Враг пока удерживает позиции, но давление усиливается.
Активные бои продолжаются от Новоивановки в направлении Леонидово, а также на подступах к Викторовке и в районе Кругленького. Севернее Мартыновки российские подразделения продвигаются вдоль дороги Р-200 из урочища Круглик, постепенно закрепляя успех.
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