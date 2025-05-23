Волчанск. Харьковская область. Ситуация на 23.05.25. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Волчанск. Харьковская область. Ситуация на 23.05.25. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о Харьковском направлении где российские войска продолжают методичное наступление с главной осью давления в районе Волчанска. Город, некогда служивший одной из ключевых опор украинской обороны в регионе, теперь постепенно переходит под контроль ВС РФ. Бои ведутся с высокой интенсивностью — особенно в восточной, юго-восточной и северо-западной частях населённого пункта.

Волчанск. Харьковская область. Ситуация на 23.05.25. Карта и сводка СВО.

Отдельные кварталы Волчанска переходят из рук в руки, но штурмовые группы российской армии продолжают закрепляться.

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За последние сутки бойцы освободили не менее четырёх улиц на северо-западных окраинах города, заняли часть прибрежной зоны у реки Волчья и ведут зачистку в районе школы и текстильной фабрики. Большинство зданий в городе разрушено, укрытий практически нет, а сопротивление ВСУ — всё ещё ожесточённое. Однако украинская сторона удерживает лишь промзону, юго-восточную часть города и несколько капитальных построек советского периода.

Восточнее, в направлении села Волчанские Хутора, продолжается выдавливание противника из укреплений. За сутки штурмовые подразделения продвинулись более чем на сто метров, зачистили не менее десяти строений и взяли под контроль ряд лесных массивов.

Противник несёт ощутимые потери. Краматорский пограничный отряд, ранее удерживавший линию в районе Волчанских Хуторов, фактически обескровлен. Украинское командование, не имея резервов, перебрасывает туда остатки 113-й бригады теробороны, офицерский состав и даже формирует штурмовые группы из командного состава.

На фоне роста потерь растёт и деморализация: бойцы ВСУ жалуются на бардак в планировании, проваленный уровень организации и отказ командования проводить ротации. Появляются массовые сообщения родственников пограничников, которые открыто заявляют о произволе со стороны начальства.

ВСУ теряют позиции в лесах под Волчанскими Хуторами и Тихим. По признанию украинских аналитиков, ситуация ухудшается с каждым днём: уже утрачено более тридцати процентов лесного массива, а на логистическом маршруте в Покаляное — критическая обстановка.

Украинская сторона в отчётах прямо заявляет, что если не будет экстренной переброски резервов, прорыв российских войск к переправам через Волчью и дальше в глубь территории Харьковской области — это лишь вопрос времени.

В ходе воздушной разведки в районе Покаляного операторы БпЛА обнаружили группы противника, пытавшиеся выдвинуться на линию фронта.

По ним был нанесён прицельный удар — уничтожена живая сила и грузовик. В Графском сожжён пикап ВСУ.

Всего только за сутки на Волчанском и Липцовском участках зафиксировано уничтожение шести вражеских штурмовых групп, нескольких пикапов и станции РЭБ.

Стоит отметить, что с появлением новых ударных дронов в российской армии, зона поражения значительно возросла. Отмечается уничтожение живой силы и бронетехники неприятелся в тридцатикиллометровой зоне за линией боестолкновений.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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