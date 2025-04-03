Времьевское направление. Ситуация на 03.04.25, Карта и сводка СВО. Третий день апреля две тысячи двадцать пятого года ознаменовался новыми успехами российских подразделений на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Группировка войск «Восток», действуя в сложных условиях весенней распутицы, сумела прорвать основную линию обороны противника в районе населённых пунктов Фёдоровка и Весёлое. Этот прорыв открывает путь для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской и Днепропетровской областей, создавая оперативные предпосылки для масштабного наступления. Рассмотрим ситуацию ближе и подробнее.

Времьевское направление. Ситуация на 03.04.25, Карта и сводка СВО

Ранним утром второго апреля штурмовые группы пятой отдельной танковой бригады, входящей в состав тридцать шестой общевойсковой армии, начали интенсивное наступление на участке Фёдоровка – Весёлое. После ожесточённых боёв населённый пункт Весёлое перешёл под полный контроль российских войск.

За последние сутки зачищено более двухсот строений на участке протяжённостью до полутора километров в глубину и одного километра по фронту. В ходе операции уничтожено до роты сто сорок первой отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины — более семидесяти человек личного состава, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения.

Особенностью этой атаки стал стремительный выход российских подразделений на южную окраину Фёдоровки, где начались бои за контроль над селом. Этот манёвр создал угрозу флангового обхода заранее подготовленных позиций противника расположенных восточнее Фёдоровки, вынудив украинские формирования спешно перебрасывать резервы. Однако попытки укрепиться на новых рубежах вдоль западного берега реки Мокрые Ялы оказались тщетными — активные удары российской артиллерии, авиации и беспилотников сорвали планы противника.

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Стратегическое значение Весёлого трудно переоценить. Вместе с соседним населённым пунктом Днепроэнергия этот район являлся самым уязвимым звеном в обороне противника.

Причина — особенности местности: инженерные укрепления украинских формирований упирались в реку Мокрые Ялы, создавая естественную «пробоину». Российское командование, разгадав этот слабый участок, нанесло точечный удар, превратив его в плацдарм для дальнейшего продвижения.

Западный берег реки, лишённый серьёзных укреплений, теперь открывает оперативный простор для наступления. Контроль над Весёлым позволяет сосредоточить силы для броска к Комару — ключевому пункту, блокирующему группировку противника в районе Богатыря и Отрадного. По словам одного из участников операции, «Комар — это замок, который откроет дверь в сердце украинской обороны».

Украинские формирования, потеряв Весёлое, пытаются любой ценой сохранить логистические пути. Основные усилия сосредоточены в районе Алексеевки, через которую осуществляется снабжение группировки в Богатыре. Однако российские подразделения уже атакуют этот населённый пункт, лишая противника возможности маневра.

Любопытно, что даже зарубежные аналитики, традиционно поддерживающие Киев, начали критиковать официальные сводки вооружённых сил Украины. В соцсетях появились ироничные комментарии: «Очередной отчёт ВСУ — это как лапша быстрого приготовления: много шума, но питательной ценности ноль».

Главная цель на ближайшие дни — населённый пункт Комар. Его захват позволит перерезать последние пути снабжения противника в районе Богатыря и Отрадного, оставив украинскую группировку в оперативном окружении. Для этого необходимо соединить наступающие части на рубеже Мирное – Комар – Поддубное.

Параллельно на второстепенном направлении, в районе Вольное – Поле – Шевченко, российские войска навязывают противнику бои, отвлекая резервы от Фёдоровки. Это классическая тактика «молота и наковальни»: пока одни подразделения сковывают врага, другие готовят решающий удар.

С начала две тысячи двадцать пятого года дальневосточными подразделениями освобождено тринадцать населённых пунктов: Нескучное, Времевка, Великая Новосёлка, Улаклы, Новоочеретоватое, Новосёлка, Скудное, Бурлацкое, Днепроэнергия, Привольное, Константинополь, Разлив и Весёлое. Потери противника исчисляются десятками единиц техники и сотнями бойцов, а контроль над ключевыми дорогами постепенно переходит к российским войскам.

Прорыв обороны в Разливе и выход к Богатырю создают условия для соединения группировок, что окончательно дезорганизует украинскую оборону. У противника остаётся лишь один козырь — иностранные наёмники и элитные подразделения, но их действия напоминают попытки залатать дырявый плот в открытом море. Остаётся ждать, когда замкнётся кольцо вокруг Комара — а это, судя по темпам наступления, вопрос ближайших дней.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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