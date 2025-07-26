Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | ВСУ отходят с южных окраин Покровска. 26.07.25 Новости, карта, сводка СВО сегодня
Новости Республики
Покровское направление. Карта и сводка СВО.
Покровское направление. Карта и сводка СВО.

ВСУ отходят с южных окраин Покровска. 26.07.25 Новости, карта, сводка СВО сегодня

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 17:33 26.07.2025

Покровское направление. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 24.07.25. Карта и сводка СВО. В Покровско-Мирноградской агломерации обстановка для противника стремительно переходит в разряд критических. Украинская Оборона на юго-западе города поддерживаемая отрядами пехоты и дронов+одов, рухнула под массированным напором российских штурмовых подразделений.

Сбои в системе связи, вызванные проблемами со «Старлинком», только усилили хаос. В южной части Покровска подтверждено закрепление наших бойцов в микрорайоне Залёновка. Передовые штурмовые группы и диверсанты продвинулись вплоть до улицы Защитников Украины и улицы Шмидта, фактически прорезав участок Леонтовичи-Тро+янда и выйдя на ключевую транспортную связку трассы Е-50.

Покровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 26.07.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 26.07.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 26.07.25. Карта и сводка СВО.

Южнее, ключевым достижением стало взятие населённых пунктов Новоукраинка и Чунишино. Штурмовые группы продвинулись в западную часть Новопавловки и ведут бои вдоль железной дороги, захватывая опорные пункты юго-восточнее автовокзала.

Подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

ВСУ отходят с южных окраин Покровска. 26.07.25 Новости, карта, сводка СВО сегодня

ВСУ теряют координацию, особенно на направлениях Зверево — Леонтовичи, где у них попросту не осталось пехоты. Российские передовые подразделения углубляются в город ведя зачистку в жилой застройке и подтягивая подкрепления.

Северо-Западная часть Покровска пока удерживается врагом, однако «пожарные» резервы ВСУ не справляются с параллельными участками прорыва. Командование пытается минировать кварталы и сооружать заграждения, но это не даёт результата.

Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 26.07.25.

Покровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 26.07.25. Карта и сводка СВО.

На фоне этих событий ударные группы ВС России ведут наступление со стороны Родинского и Красного Лимана, пытаясь обойти южные очаги сопротивления и сомкнуть кольцо.

В самом Мирнограде наши ДРГ уже действуют на окраинах, создавая угрозу оперативного окружения всей группировки противника в городе.

Узнайте больше:  По горячим участкам фронта. Наступление ВС РФ. Новости, карта и сводка СВО сегодня

Давление ВС России на Покровск нарастает с нескольких направлений — через Зверево, Троянду и южный фланг. Украинское командование, столкнувшись с дефицитом живой силы, сбоем коммуникаций и шквалом ударов ФАБ с УМПК по позициям 32-й и 155-й бригад, уже не способно удерживать целостную линию обороны. ВСУ опасаются прорыва в восточной части города, где активно работают российские ДРГ, и не могут наладить взаимодействие даже между смежными подразделениями. Оборона в городе рушится.

А у соседей восточнее, После освобождения Яблоновки где бойцы 20-й гвардейской дивизии полностью зачистили опорные районы и начали зачистку лесопосадок вдоль берега, Штурмовые подразделения 33-го мотострелкового полка мощным ударом заняли Александро-Калиново, выбив оттуда врага и закрепившись в селе.

Покровское направление. Обстановка на 26.07.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Карта и сводка СВО.

В ходе стремительной атаки с нескольких направлений противник понёс потери, есть пленные. Успех создаёт России сразу два оперативных вектора: на север — прямой, но под огнём, маршрут на Костянтиновку через поля и посадки, и на восток — обходной путь через Катериновку, Клебан-Бык и Щербиновку с целью формирования южного кольца окружения.

Юго-Восточнее, нашими силами ликвидирован вражеский карман западнее Петровки, и уже ведутся атаки на Катериновку с южных и юго-западных направлений.

В Щербиновке продолжаются ожесточённые уличные бои. Аналогичная ситуация складывается и у шахты имени Матроны Московской, где сопротивление противника носит упорный характер, но развивается в условиях огневого превосходства ВС РФ.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

ВСУ отходят с южных окраин Покровска. 26.07.25 Новости, карта, сводка СВО сегодня

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Запорожское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 24.07.25. Карта и сводка СВО.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Покровское направление. Карта и сводка СВО.
Запорожское направление
Покровское направление
По горячим участкам фронта
Константиновское направление
Покровское направление.
Запорожское направление
Константиновка. Часов Яр. Торецк. Ситуация на 02.07.25.
Новопавловское направление
Покровское направление. Ситуация на 26.06.25. Карта и сводка СВО. 

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 957

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x