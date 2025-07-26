Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 24.07.25. Карта и сводка СВО. В Покровско-Мирноградской агломерации обстановка для противника стремительно переходит в разряд критических. Украинская Оборона на юго-западе города поддерживаемая отрядами пехоты и дронов+одов, рухнула под массированным напором российских штурмовых подразделений.

Сбои в системе связи, вызванные проблемами со «Старлинком», только усилили хаос. В южной части Покровска подтверждено закрепление наших бойцов в микрорайоне Залёновка. Передовые штурмовые группы и диверсанты продвинулись вплоть до улицы Защитников Украины и улицы Шмидта, фактически прорезав участок Леонтовичи-Тро+янда и выйдя на ключевую транспортную связку трассы Е-50.

Покровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО. Обстановка на 26.07.25. Карта и сводка СВО.

Южнее, ключевым достижением стало взятие населённых пунктов Новоукраинка и Чунишино. Штурмовые группы продвинулись в западную часть Новопавловки и ведут бои вдоль железной дороги, захватывая опорные пункты юго-восточнее автовокзала.

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ВСУ теряют координацию, особенно на направлениях Зверево — Леонтовичи, где у них попросту не осталось пехоты. Российские передовые подразделения углубляются в город ведя зачистку в жилой застройке и подтягивая подкрепления.

Северо-Западная часть Покровска пока удерживается врагом, однако «пожарные» резервы ВСУ не справляются с параллельными участками прорыва. Командование пытается минировать кварталы и сооружать заграждения, но это не даёт результата.

На фоне этих событий ударные группы ВС России ведут наступление со стороны Родинского и Красного Лимана, пытаясь обойти южные очаги сопротивления и сомкнуть кольцо.

В самом Мирнограде наши ДРГ уже действуют на окраинах, создавая угрозу оперативного окружения всей группировки противника в городе.

Давление ВС России на Покровск нарастает с нескольких направлений — через Зверево, Троянду и южный фланг. Украинское командование, столкнувшись с дефицитом живой силы, сбоем коммуникаций и шквалом ударов ФАБ с УМПК по позициям 32-й и 155-й бригад, уже не способно удерживать целостную линию обороны. ВСУ опасаются прорыва в восточной части города, где активно работают российские ДРГ, и не могут наладить взаимодействие даже между смежными подразделениями. Оборона в городе рушится.

А у соседей восточнее, После освобождения Яблоновки где бойцы 20-й гвардейской дивизии полностью зачистили опорные районы и начали зачистку лесопосадок вдоль берега, Штурмовые подразделения 33-го мотострелкового полка мощным ударом заняли Александро-Калиново, выбив оттуда врага и закрепившись в селе.

В ходе стремительной атаки с нескольких направлений противник понёс потери, есть пленные. Успех создаёт России сразу два оперативных вектора: на север — прямой, но под огнём, маршрут на Костянтиновку через поля и посадки, и на восток — обходной путь через Катериновку, Клебан-Бык и Щербиновку с целью формирования южного кольца окружения.

Юго-Восточнее, нашими силами ликвидирован вражеский карман западнее Петровки, и уже ведутся атаки на Катериновку с южных и юго-западных направлений.

В Щербиновке продолжаются ожесточённые уличные бои. Аналогичная ситуация складывается и у шахты имени Матроны Московской, где сопротивление противника носит упорный характер, но развивается в условиях огневого превосходства ВС РФ.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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