Южно-Донецкое направление. Богатырь. Ситуация на фронте сегодня. Карта и сводка СВО

Южно-Донецкое направление сегодня. Богатырь. Ситуация на 30.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня поговорим о Богатырском, бывшем Кураховском направлении, одном из самых «горячих» участков на юге Донбасса.

Здесь, вдоль долины реки Волчья, разворачиваются тяжелейшие бои — шаг за шагом наши подразделения продвигаются, вгрызаясь в эшелонированную оборону противника. Особенно интенсивно идут бои в районе населённого пункта Богатырь, где армия России постепенно захватывает ключевые позиции.

Южно-Донецкое направление сегодня. Богатырь. Ситуация на 30.04.25, Карта и сводка СВО.

Наши бойцы сумели закрепиться в посадках у реки Волчья, и сейчас продолжают движение на запад вдоль русла, попутно зачищая всё, что шевелится. а также заняли здание у трассы — рядом с автозаправкой, которая теперь уже под полным контролем российских штурмовых групп.

Именно здесь проходит важная логистическая артерия, перерезав которую, наши силы заблокировали снабжение украинского гарнизона с юга и юго-востока. ВС РФ также вышли на дорогу между Богатырём и Константинополем, взяли её под огневой контроль и продолжают продвижение в сторону посёлка.

На подходах к Богатырю, с восточного и южного направления, армия России ведёт штурм, используя как пехоту, так и мотогруппы.

Особенно активны дальневосточные подразделения, которые шаг за шагом продвигаются к посёлку а отдельные штурмовые группы к этому часу находятся в полукилометре от его южных окраин.

Противник контратакует, но теряет бронетехнику во встречных боях. В ходе последних столкновений была уничтожена группа пехоты из 79-й десантно-штурмовой бригады, которые пытались выбить наших бойцов с ранее занятой позиции противника в лесополосе.

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Чтобы лишить противника возможности переброски резервов и снабжения, ВКС России нанесли точечные удары по мостам через реку Волчья, включая участки в районе Зелёного Кута и Новоукраинки. Это создало эффект изоляции гарнизона ВСУ в Богатыре — снабжение теперь только по лесным дорогам и под постоянным огневым контролем с воздуха.

Российские подразделения сумели закрепиться в лесополосах севернее Разлива, расширив линию контроля и создав устойчивый фланг для наступления на Богатырь. Южная окраина Константинополя частично занята, бойцы продвинулись вдоль лесополос до 2 с лишним километров. Этот участок активно обстреливается противником, но продвижение продолжается.

Севернее, в районе Отрадного, наша армия расширяет зону контроля. Штурмовые группы продвинулись в сторону посёлка, зачищая по пути опорники.

Противник применяет дроны «Баба Яга», только за последние сутки в воздухе было зафиксировано более 10 единиц. Все цели уничтожены ПВО. Отрадное, вместе с Богатырём и Вольным Полем, остаются основными точками давления на оборону ВСУ на южной дуге.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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