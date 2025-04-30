Южно-Донецкое направление. Богатырь. Ситуация на фронте сегодня. Карта и сводка СВО

Южно-Донецкое направление сегодня. Богатырь. Ситуация на 30.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня поговорим о Богатырском, бывшем Кураховском направлении, одном из самых «горячих» участков на юге Донбасса.
Здесь, вдоль долины реки Волчья, разворачиваются тяжелейшие бои — шаг за шагом наши подразделения продвигаются, вгрызаясь в эшелонированную оборону противника. Особенно интенсивно идут бои в районе населённого пункта Богатырь, где армия России постепенно захватывает ключевые позиции.
Используй удобное оглавление:
Южно-Донецкое направление сегодня. Богатырь. Ситуация на 30.04.25, Карта и сводка СВО.
Наши бойцы сумели закрепиться в посадках у реки Волчья, и сейчас продолжают движение на запад вдоль русла, попутно зачищая всё, что шевелится. а также заняли здание у трассы — рядом с автозаправкой, которая теперь уже под полным контролем российских штурмовых групп.
Именно здесь проходит важная логистическая артерия, перерезав которую, наши силы заблокировали снабжение украинского гарнизона с юга и юго-востока. ВС РФ также вышли на дорогу между Богатырём и Константинополем, взяли её под огневой контроль и продолжают продвижение в сторону посёлка.
На подходах к Богатырю, с восточного и южного направления, армия России ведёт штурм, используя как пехоту, так и мотогруппы.
Особенно активны дальневосточные подразделения, которые шаг за шагом продвигаются к посёлку а отдельные штурмовые группы к этому часу находятся в полукилометре от его южных окраин.
Противник контратакует, но теряет бронетехнику во встречных боях. В ходе последних столкновений была уничтожена группа пехоты из 79-й десантно-штурмовой бригады, которые пытались выбить наших бойцов с ранее занятой позиции противника в лесополосе.
Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!
Rutube
Чтобы лишить противника возможности переброски резервов и снабжения, ВКС России нанесли точечные удары по мостам через реку Волчья, включая участки в районе Зелёного Кута и Новоукраинки. Это создало эффект изоляции гарнизона ВСУ в Богатыре — снабжение теперь только по лесным дорогам и под постоянным огневым контролем с воздуха.
Российские подразделения сумели закрепиться в лесополосах севернее Разлива, расширив линию контроля и создав устойчивый фланг для наступления на Богатырь. Южная окраина Константинополя частично занята, бойцы продвинулись вдоль лесополос до 2 с лишним километров. Этот участок активно обстреливается противником, но продвижение продолжается.
Севернее, в районе Отрадного, наша армия расширяет зону контроля. Штурмовые группы продвинулись в сторону посёлка, зачищая по пути опорники.
Противник применяет дроны «Баба Яга», только за последние сутки в воздухе было зафиксировано более 10 единиц. Все цели уничтожены ПВО. Отрадное, вместе с Богатырём и Вольным Полем, остаются основными точками давления на оборону ВСУ на южной дуге.
Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 661 самолет,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,
▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Спецоперация
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация