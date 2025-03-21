Запорожское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Запорожское направление. Ситуация на 21.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. В то время, когда всё внимание приковано к Белгородскому приграничью, На запорожском направлении к этому часу сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска наращивают активность, продвигаясь вглубь вражеской обороны на нескольких ключевых участках. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, используя минные поля и дроны для контроля территории. Работает вражеская артиллерия. Несмотря на сложную обстановку, российские подразделения демонстрируют уверенное продвижение, особенно в районах Пятихатки, Лобкового и Щербаков. Однако до полного освобождения этих населённых пунктов предстоит выполнить значительный объём работ. Не всё так просто…

Запорожское направление. Сводка СВО от 21.03.25

На рубеже Пятихатки — Степовое продолжаются тяжелые бои. Российские войска наступают на Лобковое с юга и востока, стремясь окружить населённый пункт. Успехи уже есть, но противник удерживает оборону, и говорить об освобождении села пока преждевременно. Кроме того, наши подразделения продвигаются через лесополосы к северу от Степового, что создаёт угрозу для украинских сил, пытающихся удержать этот участок. Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по позициям противника, что значительно ослабляет его сопротивление.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюбе. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

Особо напряженные бои разворачиваются в Малых Щербаках и в полях рядом с Щербаками. Несмотря на сообщения о продвижении наших войск, освобождение этих населённых пунктов остаётся задачей недалёкого будущего. Противник укрепляет свои позиции, подтягивает резервы, создавая многоуровневую оборону, внутри и севернее этих населенных пунктов. Ожесточённые столкновения происходят на подступах к Щербакам, где украинские формирования задействуют значительное количество бронетехники и дронов. Российские войска продолжают методично уничтожать живую силу и технику противника, готовясь к решающему штурму.

Из окрестностей Работино поступает информация о попытках продвижения российских войск. По некоторым данным, передовые группы уже подходят к окраинам Новоданиловки, однако эти сведения требуют подтверждения. С мест сообщают об уничтожении полевого пункта управления беспилотниками неприятеля. Также увеличилось количество артиллерийских дуэлей где общий счёт в нашу пользу. Противник потерял за прошедшие сутки несколько беспилотников самолетного типа и два БМП.

В районе Новопокровки российские подразделения продвигаются в направлении Малой Токмачки со стороны трассы Н-08 через лесополосы. Минная обстановка и активность дронов ВСУ значительно замедляют наступление, но наши войска продолжают выполнять задачи, несмотря на трудности. Однако значительных продвижений на северо-запад пока нет.

По всей видимости, в ближайшее время наступательные операции российских войск на запорожском направлении продолжатся. Противник вынужден будет задействовать резервы, включая часть сил, ранее выведенных из Курской области. Особое внимание будет уделено зачистке ключевых населённых пунктов, таких как Лобковое и Щербаки, а также расширению зоны контроля в лесополосах.

Успехи на этом направлении окажут существенное влияние на общую ситуацию в регионе, создавая условия для дальнейшего продвижения к стратегически важным объектам.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 523