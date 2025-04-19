Запорожское направление сегодня. Ситуация на 19.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня говорим о Запорожском направлении где боевые действия не просто продолжаются — они выходят на новую фазу. Российские войска развивают наступательные действия сразу на нескольких участках, демонстрируя локальные успехи при высокой интенсивности боя. Обстановка напряжённая, динамика высокая, и линия фронта буквально «горит» сутками напролёт.

Запорожское направление сегодня. Ситуация на 19.04.25, Карта и сводка СВО.

Главное внимание сейчас приковано к району Малой Токмачки, где наши бойцы провели резкий и, можно сказать, эффектный манёвр.

После стремительного наката, ставшего для противника полной неожиданностью, были взяты несколько укреплённых опорных пунктов, и с южной стороны удалось зайти в населённый пункт.

Там же проведена зачистка территории площадью порядка четырёх квадратных километров — это, на секундочку, добротный такой участок в глубине обороны врага. В настоящий момент наши подразделения закрепляются на юго-восточных окраинах села, формируя устойчивый плацдарм для возможного дальнейшего продвижения.

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Продвижение наблюдается и севернее Малых Щербаков. Наступающие части заняли северную улицу населённого пункта. Западная часть села, правда, ещё под контролем противника, но судя по сообщениям с места — это преимущественно промзона с ангарами, часть которых уже отправлена в архитектурное прошлое благодаря точной работе нашей артиллерии и авиации.

Работа российской артиллерии и авиации, к слову, стала настоящей классикой последних недель. Практически ежедневно ведутся удары по позициям, объектам снабжения и скоплениям живой силы противника на всей глубине его построений.

Сегодня точным попаданием уничтожен вражеский объект в Павловке — кадры объективного контроля подтвердили ликвидацию цели. Также эффективно отработано по объектам в Приморском и Степногорске. Это значит, что работают не только по переднему краю, но и по тылу, не давая противнику расслабиться ни на минуту.

Тем временем, на линии Лобковое – Щербак+и продолжаются позиционные бои. Ни одна из сторон не может позволить себе серьёзный провал на этом участке, поэтому линия фронта здесь держится плотно, как канат в натяжении.

Однако на флангах, в том числе в районе Малых Щербаков, продвижение российских войск продолжается. На фоне взятия восточных окраин Малой Токмачки, создаётся угроза выдавливания противника из пригорода Орехова, протяжённого почти на десять километров.

Контроль над этим районом открывает перспективу удара по важному логистическому узлу, что может значительно осложнить снабжение украинской группировки.

В целом, обстановка на Запорожском направлении развивается в пользу российских войск. Успехи в районе Малой Токм+ачки и Малых Щербак+ов говорят о правильной тактической постановке задач и грамотной работе по противнику.

Однако враг цепляется за каждую улицу, каждый овраг и каждую посадку. Наступление идёт с потерями и требует постоянного наращивания ресурсов, прежде всего в части техники, артиллерийского прикрытия и средств РЭБ.

Фронт на этом участке не просто ожил — он перешёл в фазу непрерывного давления. Бои продолжаются днём и ночью, и, судя по происходящему, ближайшие дни станут для этого направления одними из самых насыщенных с начала года.

Центр тяжести боевых действий сосредоточен в районе перекрёстка автодороги Н-20, где расположены мощные укрепления ВСУ. Подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии совместно с 242-м мотострелковым полком 20-й мотострелковой дивизии успешно прорвали первый рубеж обороны противника. Наши части вышли к опорным пунктам второго рубежа, расположенным между мемориалом в северной части Сухой Балки и Старой Николаевкой (Правдовкой). Сейчас там идут ожесточённые бои за овладение этими позициями. Особенно эффективны действия наших штурмовых групп, которые используют комбинированные тактики для захвата ключевых точек.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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