Запорожское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 24.07.25. Карта и сводка СВО. После уверенного освобождения Каменского армия России продолжает наступление в северном и северо-восточном направлении. Подразделения воздушно-десантных войск ведут активные штурмы в районе Плавней, где враг удерживает лишь северную часть населённого пункта. Наши бойцы вошли в застройку южного сектора и выбивают противника из дачных кварталов вдоль берега Днепра. По данным с мест, продвижение вдоль водной линии составило более восьмисот метров. Несмотря на упорное сопротивление, украинские формирования теряют позиции — даже по их данным, наши контролируют основную часть поселка.

Запорожское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО. Обстановка на 24.07.25. Карта и сводка СВО.

Между Каменским и Степногорском продолжается давление на оборону противника. Здесь наши штурмовые группы уверенно занимают посадки и подступают к ключевой дороге, ведущей в город. По открытому участку фронта армия России действует без промедлений, выходя в тыл украинским частям северо-западнее Степового. По сообщениям из подразделений, артиллерия буквально не успевает перемещаться вслед за штурмами — настолько быстрыми темпами продвигаются вперёд наши подразделения.

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На западном фланге, южнее села Плавни, подразделения ВДВ полностью зачистили южные дачи и вошли в застройку самого населённого пункта. Бои идут за каждый дом, однако инициатива крепко в руках российских бойцов. Здесь враг отчаянно цепляется за посадку, где образовался своеобразный «карман», но линия фронта неумолимо движется вперёд.

С восточной стороны, в районе Малой Токмачки, наши штурмовые подразделения продвинулись ещё на четыреста метров и закрепились на кирпичном заводе. Это укрепляет контроль над восточной частью поселка и создаёт новые плацдармы для давления на Ореховское направление.

Особое внимание украинского командования сосредоточено на районе Степногорска — сюда были переброшены части военной разведки, включая отряды, ранее действовавшие в Каменском. Однако присутствие ГУР не помогло удержать населённый пункт — он был очищен полностью, что теперь позволяет нам действовать на оперативной глубине. Судя по панике в украинских сводках, они осознают угрозу потери Степногорска как ключевого логистического и ремонтного узла. Город, по сути, является распределительным центром украинских резервов в районе Запорожья.

Также стоит отметить продвижение российских подразделений западнее Новополя и на южные окраины Темировки. Здесь фиксируется уверенное наступление группировки «Восток» с охватом в сторону границы ДНР и Днепропетровской области. За последние дни, по уточнённым данным, освобождено около девяти квадратных километров территории. Обстановка остаётся напряжённой, но именно российская армия уверенно диктует ход событий.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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