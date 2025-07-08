Запорожское направление сегодня. 08.07.25. Плацдарм расширяется. Новости, карта и сводка СВО

Запорожское направление. Ситуация на 08.07.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о Запорожском направлении где Российская армия начала масштабное наступление.

Впервые за три года боевых действий наши войска развернули полномасштабную операцию на Ореховском участке фронта. Применяется комбинированная тактика: малые штурмовые группы по три–четыре бойца атакуют по широкому фронту при плотной поддержке FPV-дронов, круглосуточной артиллерии и авиаразведки. На Западе этот стиль уже называют «гибридным огненно-пехотным валом», способным взламывать любую оборону.

Запорожское направление. Ситуация на 08.07.25. Карта и сводка СВО

Ключевым участком стал район Каменского. Именно здесь 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк из состава 7-й гвардейской дивизии нанёс один из сильнейших ударов.

После массированной воздушной подготовки — ФАБы и управляемые ракеты — российские десантники форсировали реку Янчекрак в районе разрушенного моста и прорвали оборону 230-го батальона ВСУ, заняв здание бывшей начальной школы, использовавшееся как полевой узел связи.

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Смотрите видеообзор по Запорожскому направлению

Контрудар ВСУ с JDAM-бомбами 25 июня провалился. Позиции не только удержаны — наш плацдарм расширен: до двух километров по фронту и шестьсот метров в глубину. Это стало первым за два года устойчивым плацдармом на северном берегу Янчекрака и означает изменение оперативной конфигурации всей запорожской дуги.

По словам командира 65-й бригады ВСУ, россияне методично уничтожают склады и технику, с очевидной целью — перерезать снабжение Днепропетровской группировки, взять Орехов и Каменское и выйти к Камышеватой, тем самым контролируя Мариупольскую трассу. В Киеве уже паника — опасаются коллапса южного фронта.

На сегодня в Каменском наши войска закрепились в центре, идут бои за северо-запад и юго-восточную часть, включая район дач и пересохшее дно Каховского водохранилища. Украинские источники признают: «В Каменском русские расширили зону контроля севернее Янчекрака и штурмуют западную и восточную части».

Отсюда открывается путь к Приморскому и микрорайону №3 Степногорска. По обоим пунктам наносятся удары авиабомбами, включая ФАБы.

Одновременно идут бои в районе Щербаков и Степового. Также активные действия разворачиваются в Плавнях, где штурмовые группы продвигаются по южной окраине и ведут бой в северной части Каменского.

Захват этих населённых пунктов позволит РФ выйти к южной окраине Приморского и ударить по опорным районам Степногорска. Этот манёвр фактически разрезает южную группировку ВСУ, заставляя её отступать или быть отрезанной от снабжения.

На юго-восточной окраине Каменского давление оказывают 429-й мотострелковый полк и БАРС-32 им. Судоплатова. Они выбивают врага с участка, который с декабря удерживали ССО и остатки 241-й бригады теробороны. Сейчас позиции этих украинских подразделений на грани окружения. Удержание участка за Янчекраком теряет смысл — мосты под контролем РФ, снабжение разорвано.

Украинская сторона признаёт: на фоне усталости, некомплекта и деморализации резервов появление устойчивого российского плацдарма может в кратчайшие сроки привести к вторжению в тыл всей южной обороны.

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Смотрите видеообзор по Константиновскому направлению

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 663 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,

🔹 612 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,

🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь. Запорожское направление. Карта и сводка СВО НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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