Запорожское направление сегодня. Новости и ситуация на СВО. Карта и сводка СВО

Запорожское направление. Ситуация на 15.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. Пока всё внимание приковано к Курской области, где происходят воистину грандиозные события, на Запорожском направлении, особенно в районе Ореховского участка, российские войска продолжают активные действия, демонстрируя решимость прорвать оборону противника. Это направление становится одним из ключевых участков текущей операции, где наши подразделения добиваются значительных успехов. Впервые с две тысячи двадцать второго года зафиксировано столь значительное продвижение. Тогда, несмотря на усилия, до Малых Щербаков дойти не удалось. Сегодня же ситуация изменилась кардинально.

Запорожское направление. Сводка СВО от 15.03.25

Основные события разворачиваются в районе населённых пунктов Щербаки и Малые Щербаки. После упорных боёв наши десантники сумели прорваться в Щербаки, практически полностью зачистив село от противника. Интересно отметить, что население Малых Щербаков значительно превышает численность жителей Щербаков: в первых проживает триста пятьдесят пять человек, тогда как во вторых — всего восемь. Штурмовые группы воздушно-десантных войск России продолжают наступление на северную часть Малых Щербаков, вытесняя противника и создавая угрозу окружения украинской группировки в районе Каменского.

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Значительный успех достигнут и в районе Пятихаток. Село полностью перешло под контроль российских войск. Подразделения семьдесят седьмой десантно-штурмовой дивизии проводят зачистку западной части населённого пункта и уничтожают противника у его подходов. Одновременно идёт продвижение на север к Лобковому — небольшому населённому пункту, который имеет стратегическое значение для дальнейших операций.

Особого внимания заслуживает операция в Степовом. Погодные условия сыграли на руку нашим бойцам: под покровом ночного тумана десантники вошли в село и провели успешную зачистку. После этого на квадроциклах были переброшены дополнительные силы для укрепления обороны населённого пункта. В настоящее время идут бои на севере Степового, где противник пытается удержаться в лесопосадках.

Активные действия ведутся также севернее Работино, где российские войска атакуют в направлении Новоданиловки. Наши подразделения продвинулись на полтора километра ближе к Орехову, создавая давление на украинскую оборону и облегчая задачи штурмовых групп на других участках фронта.

Несмотря на успехи на вышеупомянутых участках, активизация действий на Гуляйпольском направлении пока маловероятна. Географические особенности местности и мощная оборона противника требуют значительных ресурсов для начала операции. Тем не менее стратегическое значение Гуляйполя как транспортного узла остаётся важным фактором для дальнейших планов командования.

Заключая этот очень короткий обзор, можно отметить, что текущие действия российских войск на Запорожском фронте имеют стратегическую значимость.

Они не только позволяют расширить зону контроля, но и подрывают возможности противника удерживать ключевые позиции.

Ожидается развитие наступления в ближайшие дни, что может привести к ещё более значительным успехам.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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