Запорожское направление. Ситуация на СВО сегодня. ВС РФ продолжают наступление. Карта и сводка СВО

Запорожское направление. Ситуация на 02.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня мы подробно разберём обстановку на Запорожском направлении, где российские войска продолжают демонстрировать стратегическую инициативу.

На фоне интенсивных боевых действий ключевые населённые пункты постепенно переходят под контроль наших подразделений, а противник, несмотря на попытки контратак и переброску резервов, теряет возможность эффективно сопротивляться.

Запорожское направление. Ситуация на 02.04.25, Карта и сводка СВО

С самого утра второго апреля две тысячи двадцать пятого года на Запорожском направлении развернулись ожесточённые бои. Десантники двести сорок седьмого полка, действуя в тесной координации с авиацией и артиллерией, взяли под контроль населённый пункт Лобковое. Этот успех стал возможен благодаря штурмовым действиям, в ходе которых российские подразделения продвинулись на восемьсот метров вглубь северной части населённого пункта, выбив противника из жилой застройки. В ходе операции были захвачены пленные из числа украинских военнослужащих, что подтверждает факт дезорганизации обороны врага.

В районе Каменского ситуация остаётся напряжённой. Здесь продолжаются позиционные бои, периодически перерастающие во встречные столкновения. Сегодняшний день ознаменовался очередным успехом российских штурмовых групп, выбивших противника из укреплённого узла обороны. Отступая, украинские формирования понесли значительные потери, что подтверждается видеоматериалами с места событий.

В районе населённого пункта Щербаки, который недавно был взят нашими войсками, артиллерийские удары были направлены севернее, на ферму и ангарные комплексы, где находилась пехота и техника противника.

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В населённых пунктах Малокатериновка, Новодаровка и Темировка российская авиация нанесла удары по местам временной дислокации украинских новобранцев и ангарным комплексам с вооружением. В Новодаровке реактивная артиллерия поразила скопление живой силы и техники противника. По данным радиоперехватов, потери украинской стороны составили около тридцати человек убитыми, а также значительное количество раненых.

В городе Гуляйполе российские подразделения уничтожили скопление живой силы и техники противника в лесопосадке на юго-восточной окраине города. В Малой Токмачке был нанесён удар по ангарным комплексам вблизи железной дороги, где украинская сторона занималась сборкой беспилотников.

Особое внимание стоит уделить действиям наших подразделений в районе Нестерянки, откуда противник методично выдавливается в направлении Новоандреевки.

Этот манёвр не только сужает зону контроля врага, но и создаёт предпосылки для перехвата ключевых путей снабжения, что критически важно для дестабилизации всей группировки противника на Запорожском направлении.

Главная задача российских войск на Запорожском направлении — не только продвижение к административным центрам, но и системное разрушение логистической системы противника. Сокращение путей снабжения вражеской группировки становится ключевым элементом стратегии. Успехи в районе Лобкового и Каменского позволили перерезать несколько критически важных маршрутов, что вынуждает украинские формирования импровизировать, используя обходные пути.

Запорожское направление остаётся одним из ключевых участков фронта, где российские войска демонстрируют как тактическое мастерство, так и стратегическое видение. Освобождение Лобкового, успехи под Каменским и постоянное давление на логистику противника создают условия для будущих прорывов. Украинские формирования, даже с учётом прибытия иностранных наёмников, не в состоянии переломить ход событий — их действия носят реактивный характер и лишены единого замысла.

Остаётся констатировать: инициатива прочно удерживается российскими подразделениями, а противник, теряя контроль над территориями и ресурсами, всё глубже погружается в оперативный кризис. Боевые действия продолжаются, но чаша весов склоняется в нашу пользу.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

48 599 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 511 танков и других боевых бронированных машин,

1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

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