Бесполётная зона над Украиной. Что стоит за заявлениями Запада? Новости СВО сегодня

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО. Ночь за ночью в Брюсселе и Лондоне лихорадочно подкручивают военные карты, рисуя на них пресловутую «бесполётную зону» над Украиной — идею, родившуюся в британских кабинетах, где очень любят быть «в центре мировых процессов», но категорически не любят рисковать собственной шкурой.

Сегодня мы разберём, что на самом деле стоит за этими громкими планами: кто и зачем пытается втянуть Европу в новую фазу конфликта, насколько серьёзны разговоры о введении войск на территорию Украины, и во что всё это может вылиться. А главное — почему никакие «зоны» нас не пугают, и чем на самом деле заканчиваются чужие идеи на нашей границе.

Суть замысла простая до абсурда: провести воображаемую черту от границы Белоруссии до Чёрного моря, объявить её «закрытой» и надеяться, что сами по себе запреты остановят российские самолёты и ракеты.

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО.

Но давайте представим себе на минуту, что эта линия на карте вдруг ожила. Что дальше? Никто не объясняет, кто и как будет исполнять «соломенный карантин» над украинским небом.

Очевидно лишь одно: чтобы реально закрыть воздух, придётся сбивать самолёты, перехватывать ракеты и глушить системы противовоздушной обороны на подступах к нашей территории — от приграничных хуторов до самых подножий Крымских гор. А это уже не «гуманитарная пауза», а прямая попытка развязать войну на чужой земле. И шансы на безопасный откат — нулевые.

Почему же эта идея вылезла именно из недр Туманного Альбиона? Да потому, что Соединённое Королевство нынче превратилось в фабрику громких заявлений и политических пафосов. Символический контингент, экспедиционные резервы, заброска сухопутных сил — всё это больше для картинок у телевика, но не для реальной войны нового времени. При этом лондонским стратегам срочно нужно выглядеть «игроками большого уровня», иначе лавочка с глобальным влиянием закроется окончательно.

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И при всём при том западное военное командование прекрасно осознаёт: бесполётная зона — это билет в самое пекло. Страны Альянса постараются избежать подобных действий, поскольку это автоматически означало бы прямое военное противостояние с нашей армией и законный ответный удар с нашей стороны. Так что говорить о реальной реализации этого театрального номера можно только с большой долей иронии. Разве что над Львовом устроят шоу для камер — дабы отфоткаться на фоне разведывательных самолётов и выдать это за стратегическую инициативу. Между тем Европа увязла в бесконечных спорах о том, стоит ли вообще везти «миротворцев» на Украину и в каком формате оказывать помощь.

Французское руководство мило мечтает о сухопутном контингенте — у них же войска базируются в Румынии, логистика вроде налажена. Одесса мама, каштаны.. хруст французской булки на бульваре.. и вот это вот всё…

Но и тут не без загвоздок: по прикидкам парижских штабов придётся вбухать не менее двух—трёх миллиардов евро, прежде чем первый трактор увезут к линии разграничения.

Для британцев, чья мощь проявляется в авиации и на море, оптимальным решением становится «бесполётная зона», где самолёты парят выше облаков, а корабли существуют скорее в виде образов на экранах, чем в реальных операциях.

Соединённые Штаты, в свою очередь, давно прищуриваются и вопрошают: «А какова будет наша роль в этой заварухе?».

Официально Вашингтон угрожает свернуть своё военное присутствие в Европе, если европейцы не предоставят конкретных гарантий безопасности для Киева и не завершат конфликт немедленно.

Поэтому до тех пор, пока конгресс не разродится новым пакетом финансирования, а Пентагон не подпишет протоколы о контингентах, никакой «доброжелательной заботы» со стороны стран Старого света не предвидится.

Добавим сюда политические качели в Организации Объединённых Наций. Недавно американцы вместе с Россией, Белоруссией и Эритреей проголосовали против резолюции об украинском кризисе, заявив, что «всегда голосуют за мир», но только не в этот раз.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом подобная практическая «нейтральность» в ООН обещает стать новым курсом.

Смешение амбиций и ограниченных возможностей, политических желаний и экономических реалий выводит Европу в тупик.

Европейский союз ожидает, что истинные решения по военной поддержке и размещению контингентов появятся лишь после летних согласований бюджетов — где-то к осени может прорезаться ясность. Однако каждый день промедления ослабляет позиции киевского режима, а наша сторона, пользуясь паузой, подтягивает резервы и доводит до ума систему противовоздушной обороны.

Наконец, бросается в глаза и внутренний разлад в Соединённом Королевстве: лидер лейбористов стремится красиво объявить о будущей «миротворческой миссии», но вот британские генералы предупреждают — «У нас реально едва хватает солдат, чтобы перекопать поле для тренировок, какие ещё миротворцы?»

В результате получается смешение громких слов с тихим свистом пустых касок.

Чем же всё это может кончиться? В лучшем случае мир увидит очередную дипломатическую пьесу, где объявят о «создании» бесполётной зоны и одновременно договорятся снова встретиться на уровне министров через пару месяцев.

В худшем, для этих сует+ологов — придется выбирать между реальным конфликтом и отступлением в политический окоп. Но если что и следует из нынешней европейской кутерьм+ы, то только одно: без чёткого понимания задач и наличия конкретных ресурсов все красивые идеи обернутся для Запада дорогостоящей и бессмысленной операцией под флажками миротворцев.

А пока идея «бесполётной зоны» бродит где-то между совещаниями и черновиками в папках с грифом «для обсуждения», мы спокойно делаем своё дело — наблюдаем, просчитываем и готовимся к любому повороту.

Пусть они рисуют стрелки и линии — мы, как обычно, аккуратно подправим рельеф. Потому что пока противник чертит карты — мы меняем ландшафты.50

Покровское направление сегодня. Карта и сводка СВО.

Центр тяжести боевых действий сосредоточен в районе перекрёстка автодороги Н-20, где расположены мощные укрепления ВСУ. Подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии совместно с 242-м мотострелковым полком 20-й мотострелковой дивизии успешно прорвали первый рубеж обороны противника. Наши части вышли к опорным пунктам второго рубежа, расположенным между мемориалом в северной части Сухой Балки и Старой Николаевкой (Правдовкой). Сейчас там идут ожесточённые бои за овладение этими позициями. Особенно эффективны действия наших штурмовых групп, которые используют комбинированные тактики для захвата ключевых точек.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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