Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Бесполётная зона над Украиной. Что стоит за заявлениями Запада? Новости СВО сегодня
Новости Республики
Бесполётная зона
Бесполётная зона над Украиной

Бесполётная зона над Украиной. Что стоит за заявлениями Запада? Новости СВО сегодня

Опубликовал: Лев Крымский в Актуально 19:17 18.04.2025

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО. Ночь за ночью в Брюсселе и Лондоне лихорадочно подкручивают военные карты, рисуя на них пресловутую «бесполётную зону» над Украиной — идею, родившуюся в британских кабинетах, где очень любят быть «в центре мировых процессов», но категорически не любят рисковать собственной шкурой.

Сегодня мы разберём, что на самом деле стоит за этими громкими планами: кто и зачем пытается втянуть Европу в новую фазу конфликта, насколько серьёзны разговоры о введении войск на территорию Украины, и во что всё это может вылиться. А главное — почему никакие «зоны» нас не пугают, и чем на самом деле заканчиваются чужие идеи на нашей границе.

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. 

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. 

Суть замысла простая до абсурда: провести воображаемую черту от границы Белоруссии до Чёрного моря, объявить её «закрытой» и надеяться, что сами по себе запреты остановят российские самолёты и ракеты.

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. 

Но давайте представим себе на минуту, что эта линия на карте вдруг ожила. Что дальше? Никто не объясняет, кто и как будет исполнять «соломенный карантин» над украинским небом.

Очевидно лишь одно: чтобы реально закрыть воздух, придётся сбивать самолёты, перехватывать ракеты и глушить системы противовоздушной обороны на подступах к нашей территории — от приграничных хуторов до самых подножий Крымских гор. А это уже не «гуманитарная пауза», а прямая попытка развязать войну на чужой земле. И шансы на безопасный откат — нулевые.

Почему же эта идея вылезла именно из недр Туманного Альбиона? Да потому, что Соединённое Королевство нынче превратилось в фабрику громких заявлений и политических пафосов. Символический контингент, экспедиционные резервы, заброска сухопутных сил — всё это больше для картинок у телевика, но не для реальной войны нового времени. При этом лондонским стратегам срочно нужно выглядеть «игроками большого уровня», иначе лавочка с глобальным влиянием закроется окончательно.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

Rutube

Бесполётная зона над Украиной. Что стоит за заявлениями Запада? Новости СВО сегодня

И при всём при том западное военное командование прекрасно осознаёт: бесполётная зона — это билет в самое пекло. Страны Альянса постараются избежать подобных действий, поскольку это автоматически означало бы прямое военное противостояние с нашей армией и законный ответный удар с нашей стороны. Так что говорить о реальной реализации этого театрального номера можно только с большой долей иронии. Разве что над Львовом устроят шоу для камер — дабы отфоткаться на фоне разведывательных самолётов и выдать это за стратегическую инициативу. Между тем Европа увязла в бесконечных спорах о том, стоит ли вообще везти «миротворцев» на Украину и в каком формате оказывать помощь.

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Сводка СВО. 

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Сводка СВО. 

Французское руководство мило мечтает о сухопутном контингенте — у них же войска базируются в Румынии, логистика вроде налажена. Одесса мама, каштаны.. хруст французской булки на бульваре.. и вот это вот всё…

Но и тут не без загвоздок: по прикидкам парижских штабов придётся вбухать не менее двух—трёх миллиардов евро, прежде чем первый трактор увезут к линии разграничения.

Для британцев, чья мощь проявляется в авиации и на море, оптимальным решением становится «бесполётная зона», где самолёты парят выше облаков, а корабли существуют скорее в виде образов на экранах, чем в реальных операциях.

Соединённые Штаты, в свою очередь, давно прищуриваются и вопрошают: «А какова будет наша роль в этой заварухе?».

Узнайте больше:  В Крыму 21 апреля - выходной день

Официально Вашингтон угрожает свернуть своё военное присутствие в Европе, если европейцы не предоставят конкретных гарантий безопасности для Киева и не завершат конфликт немедленно.

Поэтому до тех пор, пока конгресс не разродится новым пакетом финансирования, а Пентагон не подпишет протоколы о контингентах, никакой «доброжелательной заботы» со стороны стран Старого света не предвидится.

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. 

Бесполётная зона над Украиной. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. 

Добавим сюда политические качели в Организации Объединённых Наций. Недавно американцы вместе с Россией, Белоруссией и Эритреей проголосовали против резолюции об украинском кризисе, заявив, что «всегда голосуют за мир», но только не в этот раз.
С возвращением Дональда Трампа в Белый дом подобная практическая «нейтральность» в ООН обещает стать новым курсом.

Смешение амбиций и ограниченных возможностей, политических желаний и экономических реалий выводит Европу в тупик.

Европейский союз ожидает, что истинные решения по военной поддержке и размещению контингентов появятся лишь после летних согласований бюджетов — где-то к осени может прорезаться ясность. Однако каждый день промедления ослабляет позиции киевского режима, а наша сторона, пользуясь паузой, подтягивает резервы и доводит до ума систему противовоздушной обороны.

Наконец, бросается в глаза и внутренний разлад в Соединённом Королевстве: лидер лейбористов стремится красиво объявить о будущей «миротворческой миссии», но вот британские генералы предупреждают — «У нас реально едва хватает солдат, чтобы перекопать поле для тренировок, какие ещё миротворцы?»

В результате получается смешение громких слов с тихим свистом пустых касок.

Чем же всё это может кончиться? В лучшем случае мир увидит очередную дипломатическую пьесу, где объявят о «создании» бесполётной зоны и одновременно договорятся снова встретиться на уровне министров через пару месяцев.

В худшем, для этих сует+ологов — придется выбирать между реальным конфликтом и отступлением в политический окоп. Но если что и следует из нынешней европейской кутерьм+ы, то только одно: без чёткого понимания задач и наличия конкретных ресурсов все красивые идеи обернутся для Запада дорогостоящей и бессмысленной операцией под флажками миротворцев.

А пока идея «бесполётной зоны» бродит где-то между совещаниями и черновиками в папках с грифом «для обсуждения», мы спокойно делаем своё дело — наблюдаем, просчитываем и готовимся к любому повороту.

Пусть они рисуют стрелки и линии — мы, как обычно, аккуратно подправим рельеф. Потому что пока противник чертит карты — мы меняем ландшафты.50

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Покровское направление сегодня. Карта и сводка СВО. 

Центр тяжести боевых действий сосредоточен в районе перекрёстка автодороги Н-20, где расположены мощные укрепления ВСУ. Подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии совместно с 242-м мотострелковым полком 20-й мотострелковой дивизии успешно прорвали первый рубеж обороны противника. Наши части вышли к опорным пунктам второго рубежа, расположенным между мемориалом в северной части Сухой Балки и Старой Николаевкой (Правдовкой). Сейчас там идут ожесточённые бои за овладение этими позициями. Особенно эффективны действия наших штурмовых групп, которые используют комбинированные тактики для захвата ключевых точек.

Бесполётная зона над Украиной. Что стоит за заявлениями Запада? Новости СВО сегодня

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 661 самолет,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,
▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 17.04.25, Сводка и Карта СВО.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Курская область
Часов Яр
Курская область
Курская область
Торецкое направление
Покровское направление
Сумская область. Ситуация на 06.04.25, Карта и сводка СВО. 
Краснолиманское направление
Горнальский монастырь
Времьевское направление
Запорожское направление.
Днепропетровское направление

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 1 139

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Спецоперация

Спецоперация
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x