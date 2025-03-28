Богатырское направление. Ситуация на 28.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Богатырском направлении разворачиваются ключевые бои, которые могут существенно повлиять на общую оперативную обстановку на фронте. Российские войска, преодолевая инженерные заграждения и укреплённые рубежи, добиваются заметных успехов, создавая угрозы окружения для украинских гарнизонов. В районе Раздольного и Богатыря, а также в междуречье рек Соленая и Волчья, российские подразделения активно продвигаются, стремясь взять под контроль стратегически важные перекрёстки и населённые пункты. Украинские силы, несмотря на упорное сопротивление, сталкиваются с растущим давлением и риском потери ключевых позиций.

Богатырское направление. Сводка и карта СВО от 28.03.25

На Богатырском направлении ситуация для украинских сил продолжает ухудшаться. Российские войска успешно преодолели инженерные заграждения на дороге, ведущей из Раздольного в Богатырь. Этот манёвр создаёт серьёзную угрозу окружения Богатыря с юга, что может привести к изоляции украинского гарнизона в этом населённом пункте. По данным военных экспертов, российские подразделения активно используют тактику фланговых обходов, чтобы минимизировать потери и максимально эффективно использовать свои ресурсы.

В районе Веселого российские войска заняли стратегически важные позиции в лесопосадках, что позволяет им выдвигаться в сторону Федоровки. Целью является установление контроля над ключевым перекрёстком в районе Комара. Этот шаг не только усиливает давление на украинские силы, но и создаёт угрозу для логистических маршрутов, что может существенно осложнить снабжение и манёвренность украинских подразделений.

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На направлении Вольного Поля продолжаются интенсивные бои, где украинские войска оказывают упорное сопротивление. Однако грядущая потеря этого населённого пункта может привести к переходу всей линии обороны под контроль российских войск.

В районе Котляровки российским частям удалось продвинуться более чем на два километра, что создаёт угрозу полного прорыва украинской обороны. Противник активно задействует резервы для контратак, пытаясь стабилизировать ситуацию. Однако, по мнению экспертов, российские войска обладают значительным преимуществом в артиллерии и авиации, что позволяет им методично расширять зону контроля.

Наши действия направлены на создание локальных угроз окружения и изоляции ключевых украинских гарнизонов, что может привести к дестабилизации всей линии обороны. Украинские силы, несмотря на упорное сопротивление, сталкиваются с нехваткой ресурсов и необходимостью перегруппировки.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48 599 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 511 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

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