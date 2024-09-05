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Часов Яр: российские войска расширяют плацдарм. Карта СВО

Часов Яр: российские войска расширяют плацдарм. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 13:33 05.09.2024

Обстановка на Часовярском направлении — 05.09.24 года. Сегодня на фронтах продолжается активная работа российских вооружённых сил. На Курском направлении удерживаются ключевые позиции, противник несёт значительные потери, а на Бахмутском направлении российские войска успешно расширяют плацдармы. В результате успешных атак ВС РФ на линии фронта в районе Клещеевки, украинские силы были отброшены за канал «Северский Донец-Донбасс», что создало предпосылки для дальнейшего продвижения южнее и потенциального выхода на оперативные рубежи. Но сегодня главным событием стала активизация боевых действий на Часовоярском направлении, где российские десантные войска продемонстрировали уверенные успехи.

Продвижение российских войск на Часовоярском направлении

Новости СВО. Обстановка на фронтеВ восточной части Часова Яра российские десантники активно занимаются взятием новых позиций, несмотря на серьёзное сопротивление противника. За последние сутки ВС РФ продвинулись в районе Калиновки, стабилизируя линии обороны и расширяя зону контроля. (19:56:44)

Командование ВСУ сосредоточило свои резервы на отражении российских атак на участке Часов Яр, где продолжается активная деятельность российских частей, демонстрирующих решимость и уверенность в своих действиях. Эти действия отвлекают внимание ВСУ и не позволяют противнику эффективно распределить силы на других участках фронта.

Прорыв в районе Клещеевки и влияние на Часовоярское направление

Российские войска успешно закрепились на правой стороне канала в районе Клещеевки, что даёт им контроль над высотами, ключевыми для контроля территории. Это завершает многомесячные бои за этот район и открывает перспективы для дальнейшего наступления на Курдюмовку. После форсирования канала возможен выход российских войск к Константиновке, что создаст угрозу тылам ВСУ, обороняющим Часов Яр.

Украинские источники подтверждают, что ВС РФ активно продвигаются к югу от Красного (Ивановского), достигая канала и закрепляясь на новых рубежах. Это расширяет возможности для дальнейших наступательных операций российских войск на юге.

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Новости СВО. Хроника событийПрорыв российских войск в районе Клещеевки стал важным достижением. ВС РФ удалось продвинуться на глубину более 3 км, что отбросило украинские силы на большое расстояние за линию канала Северский Донец-Донбасс. Это стратегическое продвижение может оказать существенное влияние на дальнейшие действия ВС РФ на Часовоярском направлении, особенно в контексте возможного форсирования канала и выхода к Константиновке.

ВСУ, истощив резервы, не смогли сдержать натиск российских войск, что создало возможность для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сильное давление на противника в районе Торецка, Покровска, Селидово и Угледара не позволило украинским силам эффективно прикрыть все атакованные участки, что привело к прорыву под Клещеевкой.

Перспективы и планы

  Учитывая успехи российских войск на Часовоярском направлении, прорывы на юге и западном Донбассе, можно предположить, что командование ВС РФ намерено развить успех и перейти к масштабным наступательным действиям в ближайшие дни. Прорыв под Клещеевкой, а также продвижение на Угледарском и Бахмутском направлениях открывают возможности для окружения крупных группировок ВСУ и создания условий для их дальнейшего разгрома.

Российские войска уверенно продвигаются вперёд, эффективно используя тактические успехи для выхода на стратегические рубежи. Если удастся продолжить наступление в направлении Константиновки, это не только создаст угрозу тылам ВСУ, но и обеспечит дальнейшие успехи на других участках фронта.

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Карта боевых действий Часов Яр. 05.09.24 сегодня, онлайн. Клещеевка — Красное (Ивановское)

По данным портала LostArmour.info;

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