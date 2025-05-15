Часов Яр сегодня. Наступление Армии России продолжается. Сводка и карта СВО

Покровское направление сегодня. Ситуация на 15.05.25, Карта и сводка СВО. Сегодня кратко разберем ситуацию вокруг Часов Яра, где положение группировки противника становится критичным и на покосившихся руинах многоэтажек вновь развевается российский флаг. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полностью выбили противника из квартала высотной застройки. Это был один из последних опорных районов ВСУ в городской черте. Теперь большая часть господствующих высот, включая прилегающие участки, находится под контролем российских войск.

Часов Яр сегодня. Ситуация на 15.05.25, Карта и сводка СВО.

Бои продолжаются. В оставшихся за противником кварталах ВСУ пытается удержать позиции и даже время от времени переходит к контратакам. Один из таких «накатов» был отброшен десантниками два дня назад — результат предсказуем: противник отступил с потерями.

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Основная часть удерживаемой ВСУ территории — это частный сектор, отдельные дома на западной окраине и микрорайон Шевченко. Всё это составляет не более десяти квадратных километров. Однако важно понимать: Российская армия контролирует высоты, а значит — и инициативу. Судьба этого гарнизона неприятеля предрешена.

Пока Часов Яр дожимают, начались тревожные сигналы с юго-запада — от Константиновки. Это крупный логистический узел ВСУ. Заняв высоты вокруг Часов Яра, армия России получила возможность прямого контроля над снабженческими маршрутами из Константиновки, через Новодмитровку и Стенки — на Часов Яр и Торецк.

Сейчас наши дроны-камикадзе и оптоволоконные «инструменты точечной смерти», обкатанные ещё в Курской области, активно работают по украинским складам, колоннам, местам сосредоточения в Константиновке. ВСУ в панике натягивают «противодронные сетки» на дорогах и срочно укрепляют город. Но слаженные действия Группировки «Север» уже принесли свои плоды — логистика у противника буксует.

Логистический «спинной хребет» украинского гарнизона в Часов Яре — это дороги через Николаевку, Подольское, Червоное. Именно оттуда поступает «подмога» и боекомплект, а также по лесопосадкам и полям осуществляется пешая ротация и снабжение. Но сейчас эти маршруты под плотным огневым контролем российских сил, в том числе дронов.

Вдобавок к этому, фиксируется всё больше случаев, когда украинские бойцы отказываются выходить из подвалов разрушенных зданий или сдаются на месте — сказывается истощение, как моральное, так и физическое.

Бронетехника почти не используется — условия не позволяют. Основной упор сделан на манёвренные группы на квадроциклах, мотоциклах и багги, а также БПЛА всех калибров. ВСУ в свою очередь «насытили» воздух гексакоптерами «Баба-Яга», чтобы сорвать российское продвижение. Однако ситуация в воздухе остаётся контролируемой: дроны взаимно выкашиваются, но наши всё чаще берут верх по эффективности ударов.

Итак, Часов Яр трещит по швам. Противник оттеснён в частный сектор и держится на силе привычки, но российская армия методично дожимает оборону. Константиновка — следующая цель. А значит, для киевской группировки на этом участке — вопрос не в том, будет ли прорыв, а в том, когда он начнётся.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 57 275 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 605 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 339 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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