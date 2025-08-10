Днепропетровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 10.08.25. Карта и сводка СВО. В то время, когда без преувеличения весь мир ожидает встречу Президентов, на которой, как ожидается будут приняты судьбоносные решения определяющие финал Российско-Украинского конфликта, На Днепропетровском направлении российские войска продолжают уверенное развитие наступления. После освобождения села Темировка, наши подразделения пересекли административную границу, ведя бои уже на территории Днепропетровщины. Противник, понимая стратегическую важность этого участка, практически не прекращает контратак, стремясь замедлить продвижение наших сил.

Днепропетровское направление. Новости СВО. Обстановка на 10.08.25. Карта и сводка СВО.

Ключевые бои в последние дни развернулись за населённые пункты Искра и Александроград. Наши штурмовые подразделения методично продвигаются по посадкам и полям, выходя на последние узлы обороны ВСУ на южном Донбассе. С направлений Вольного, Зелёного Поля и Шевченко идёт планомерное давление на Камышеваху — важный элемент оборонительного рубежа противника.

На других участках фронта продолжаются ожесточённые бои. У Зелёного Гая наши войска сдерживают вражеские попытки прорваться малыми группами. В районе Филии противник закрепился в самом селе и периодически предпринимает стремительные атаки в сторону Ялты, однако открытый рельеф делает любое продвижение крайне опасным и для них, и для нас.

Особенно упорные столкновения происходят под Александроградом, где наши подразделения малыми группами, при поддержке артиллерии, ведут встречные бои в полях и лесопосадках севернее населённого пункта. В районе Малиевки мы закрепились на одном из южных рубежей, а в окрестностях Январского наши бойцы продвигаются в балках и лесополосах, расширяя зону контроля.

Одним из ключевых событий стало освобождение населённого пункта Январское. После Малиевки это вторая значимая победа группировки войск «Восток» в этой полосе. Штурмовые подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке 36-й армии вели бои за каждый дом и каждое строение. Противник бросил на оборону лучшие силы, включая 225-й штурмовой полк и подразделения 31-й отдельной механизированной бригады. Однако сопротивление было сломлено.

За время боёв за Январское освобождено свыше трёх квадратных километров территории и более ста семидесяти зданий. Потери противника превысили роту личного состава, значительное количество техники было уничтожено, часть бойцов из состава «элиты» ВСУ взята в плен.

Стратегически, освобождение Январского создаёт для нас уникальную конфигурацию фронта. Южный «клин» глубиной до четырёх километров охватывает село Александроград и выходит к сети балок, ведущих к реке Волчья, по которой проходит граница с Украиной. С севера этот клин давит на район обороны Камышеваха – Вороное, а также обеспечивает свободу манёвра в узловом районе, открывая пути как на запад, так и на север.

После закрепления в Малиевке и Январском наши войска зачистили район Воскресенки и продолжают расширять зону контроля в Днепропетровской области. Отмечены продвижения в направлении Вороного и Новосёловки.

Действия авиации стали серьёзным фактором давления на противника. ВКС России нанесли прицельные удары по отступающим группам ВСУ из Январского, Новосёловки и Сосновки, значительно прорядив несколько батальонов 31-й бригады.

В целом, на Днепропетровском направлении наши войска уверенно закрепляются на новых рубежах, расширяют плацдармы и создают условия для дальнейшего охвата опорных районов ВСУ.

