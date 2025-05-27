Фронт посыпался. На Покровском направлении формируется каскад котлов. Новости СВО

Покровское направление. Ситуация на 27.05.25. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. Мы возвращаемся к привычному, детальному формату сводок и сегодня поговорим об одном из самых горячих участков фронта — Покровском, где Российские войска уверенно продолжают наступление, развивая успех сразу по нескольким направлениям.

Линия обороны претерпела ряд критических изменений. Нехватка резервов и общая измотанность личного состава неприятеля позволяет нашим подразделениям атакуя небольшими группами при поддержке с воздуха добиваться существенных успехов.

Покровское направление. Ситуация на 27.05.25. Карта и сводка СВО.

После освобождения Романовки и закрепления в Заре, наши штурмовые группы перерезали трассу Н-20, лишив противника возможности отхода по твёрдому покрытию. Украинские части оказались заперты в тактическом мешке: выход остался только по полевым дорогам под наблюдением и огневым контролем наших беспилотников. Попытки покинуть район под покровом ночи оборачиваются потерями — слаженная работа операторов БпЛА и артиллерии не оставляет врагу шансов.

Зачистка Зари и Романовки позволила нашей армии выйти на оперативный простор, ведущий к ключевому оборонительному рубежу противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. Здесь, по оценке командования, отходящий противник пытается закрепиться, опираясь на старые? подготовленные, укрепления и рельеф местности. Кстати, в Заре, местные жители, судя по видео, ждали освобождения долго и встретили наших штурмовиков с распростёртыми объятиями в прямом смысле.

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Гражданские прекрасно понимают, что русские своим присутствием, спасают их от верной гибели от рук украинских неонацистов, которые давно взяли за правило расправляться со «своими», теми, кто не покинул прифронтовую зону. Русский солдат, и так было всегда, по-прежнему остается воином-освободителем, символом справедливости, отваги и чести.

Юго-восточнее Клебан Быка, российские части уже удерживают позиции в районе Катериновки, переправившись через речушку Кривой Торец, контролируя участок жилой зоны в северо-восточной части Щербиновки и тем самым формируя плотное охватывающее кольцо.

Клебан-Бык прикрывают довольно серьёзные укрепрайоны, созданные задолго до начала нашего наступления. Однако и значение этого населенного пункта сложно переоценить.

Контроль над ним и Катериновкой окночательно расколет группировку неприятеля, лишив его централизованного снабжения. А это неминуемый крах всех планов украинского командования, если они конечно есть, в чём сомневаются даже солдаты неприятеля находящиеся непосредственно на местах боестолкновений.

Таким образом, на данном отрезке фронта формируется каскад котлов — одна оперативная ловушка замыкается другой, втягивая украинские части в огневые мешки. Если противник не покинет эти позиции немедленно, путь отступления будет полностью перерезан, и вторая волна окружения сомкнётся в районе Александро-Калиново, перекрыв кислород огромному карману расположенному южнее.

Зарубежные Военные аналитики бьют тревогу, отмечая наше кратное превосходство в использовании ударных беспилотных систем, которые получив значительно больший радиус применения кошмарят тылы противника тотально уничтожая всё, что движется. Не помогают даже противодроновые сети, которыми враг пытается драпировать транспортные магистрали.

На прошлой неделе нашими силами была взята Новооленовка, а уже в эти дни передовые подразделения вошли в Яблоновку. Штурм села уже начался, и в южной его части установлено физическое присутствие российской армии.

Этот населенный пункт критично важен для противника. Протяженностью чуть менее десяти километров и прикрываемый с востока водохранилищем, которое в последствии сыграет с противником злую шутку, он является последним рубежом, отделяющим наши части от выхода на оперативный простор для броска на Константиновку с юга. На этом участке наши части почти полностью овладели сегодня Попов Яром и медленно продвигаются в Полтавке.

Также мы почти вплотную подошли к Русин Яру где уже завтра могут начаться штурмовые действия. В то же время продолжается расширение зоны контроля в районе Новой Полтавки и Малиновки.

Таким образом, на фоне наступления по всему фронту между Покровском и Константиновкой, российская армия формирует глубокие оперативные клещи, создавая предпосылки для окружения и последующей ликвидации украинских группировок сразу в нескольких секторах. Системный характер наступления, устойчивость темпа и слаженность боевых действий позволяют говорить о скором полном охвате опорных пунктов ВСУ в этом районе.

Фронт между Покровском и Константиновкой больше не является сплошной оборонительной линией — он разваливается на отдельные участки, каждый из которых становится следующей мишенью для штурма.

Ожидается, что после стабилизации рубежей в районе Яблоновки и Попова Яра, начнётся фаза охвата Мирнограда и прорыва вглубь Покровского укрепрайона.

Первичная цель на этом этапе взятие Новоэкономического, что откроет Мирноград с северо-востока.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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