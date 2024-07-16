Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Истребители F-16 на Украине: смогут ли они изменить ситуацию?
актуально в республике
Истребители F-16 на Украине: смогут ли они изменить ситуацию?
Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ангаре авиабазы ​​Скрыдструп в Военсе, северная Дания (Getty Images)

Истребители F-16 на Украине: смогут ли они изменить ситуацию?

Опубликовал: Лев Крымский в Актуально 22:04 16.07.2024

Истребители F-16 на Украине. На фоне затянувшегося конфликта на Украине поставки истребителей F-16 стали одной из главных тем обсуждения в военно-политических кругах. Эти самолеты четвертого поколения обещают значительные изменения в воздушной обороне Украины.  Первая партия истребителей F-16 уже направляется в Украину из Дании и Нидерландов. Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом. Хотя количество самолетов и их базы пока остаются загадкой, международная коалиция из 16 стран планирует поставить около 80 F-16.

Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в Дании, Румынии, Великобритании и США. Этот процесс необходим для успешной интеграции новых самолетов в ВВС Украины. Владимир Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за их поддержку и подчеркнул, что истребители F-16 помогут лучше защищать украинских граждан от российских атак.

F-16

Основные характеристики истребитель F-16: Может без посадки пролететь почти 4000 км со скоростью 2120 км/ч и подняться на высоту до 18 000 метров. Боевой радиус — 1361–1759 км. Пилотируется одним человеком (хотя несколько моделей были переоборудованы в двухместные). Крейсерская скорость — 0,93 М; максимальная — 2 145 км/ч. Практический потолок применения — 14000–16000 метров. Скорость подъёма — 275 м/с. Вес порожнего F-16 составляет от 7 до 9 тонн, максимальный вес при взлёте — 17–21 тонна. Вес внешней нагрузки — 8,7 тонны. У истребителя девять точек подвески. Боевая нагрузка составляет 5,4 тонны, но в ущерб маневренности она может быть увеличена до 9,2 тонны.

Значение истребители F-16 для Украины

Узнайте больше:  «Ландшафтные» пожары в Крыму. Счет идет уже на десятки выжженных гектаров

Украина, которая до сих пор полагалась на устаревшие МиГ-29 и Су-27, наконец-то получила возможность модернизировать свои ВВС. F-16 способны перехватывать российские крылатые ракеты и поддерживать наземные операции. С учетом того, что эти самолеты будут оснащены ракетами AGM-88 HARM для поражения российских зенитно-ракетных комплексов, Украина попытается добиться локального превосходства в воздухе. Однако, как отмечают аналитики, для полноценной поддержки наземных операций Украине потребуется гораздо больше самолетов.

Разумеется Россия готова к такому повороту событий и может противостоять этим амбициозным планам. Во-первых, российская система ПВО не уступает западным аналогам и способна эффективно противодействовать воздушным угрозам. Современные комплексы С-400 и С-500 способны сбивать самолеты и ракеты противника на больших дистанциях. Во-вторых, Россия продолжает совершенствовать свои боевые самолеты. Су-35, Су-57 и другие модели, оснащенные передовыми системами радиоэлектронной борьбы и вооружением, способны успешно конкурировать с F-16. В-третьих, российские ВВС обладают значительным опытом и выучкой, что позволяет им эффективно противодействовать любым угрозам.

Узнайте больше — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Покровское направление сегодня: ВС РФ атакуют западнее Авдеевки
Новоселовка Первая: Прорыв российских сил. Карта СВО
Торецкое направление: Взятие Нью-Йорка открывает путь к Дзержинску — Карта СВО на 14.07.24
Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?
Торецкое направление. Успешное продвижение ВС РФ. Карта СВО
Сводка СВО на 7.07.24: Наступление ВС РФ на всех направлениях
Карта СВО.  Авдеевское направление. Сводка СВО — 6.07.24
Карта СВО. Авдеевское направление: ситуация на фронте — 05.07.24
Карта СВО — 04.07.24 — Харьковское направление сегодня
Харьковское направление. Обстановка на 04.07.24. Карта СВО
Карта СВО — Часов Яр сегодня — 03.07.24
Часов Яр сегодня: ВС РФ наступают с нескольких направлений

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 2 265

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Спецоперация

Комментарии для сайта Cackle
Спецоперация
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.