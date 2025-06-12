Константиновка. Новости СВО сегодня. Видеосводка и карта СВО

Константиновка. Новости СВО сегодня. Ситуация на 12.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы разберем ситуацию на Константиновском направлении, где Российские войска продолжают наступление с юга к Константиновке, закрепляясь на восточном охвате Клебан-Быкского водохранилища, одновременно усиливая давление в Часов Яре и южнее, в Ступочках. Продолжается наступление в районе Дылеевки, Белой Горы в направлении на Александро-Шультино.

Наши штурмовые группы продвигаются в глубину вражеской обороны, усиливая давление по всему фронту. Удары наносятся как с воздуха, так и с земли — враг вынужден спешно стягивать резервы, чтобы не допустить прорыва к городу.

Константиновка. Новости СВО. Обстановка на 12.06.25. Карта и сводка СВО.

Яблоновка превращена в ключевой узел украинской обороны. С западного фланга активно ведутся штурмовые действия, а с востока российские силы вышли во фланг обороняющихся. Расстояние от западного берега Клебан-Быкского водохранилища до наших позиций — около трёх с половиной километров, с востока — не более четырёх.

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Оформляется оперативный полукотёл: если, а вернее когда, бойцы прорвутся к воде, враг окажется в ловушке. Сформируется огромный котёл южнее. В предыдущих сводках я говорил, что водохранилище сыграет с противником злую шутку и этот момент становится ближе с каждым днём.

Со стороны Зари наши войска продвинулись почти на четыре километра в направлении Александро-Калиново. Манёвр позволил выйти во фланг украинской обороне, удерживающей восточные окраины Яблоновки. Постепенно зачищаются карманы справа и слева от участка прорыва. Неприятель оттягивается на север.

Отмеченный участок помните? Думаю, вам будут интересны расстояния, и размеры объектов которые вы видите на карте. Проведем небольшой ликбез. Я наглядно показал размеры поля, которое находится слева от занятого нами посёлка Заря.

Периметр этого участка составляет пять километров, ширина чуть более полутора километров, условная высота почти тысяча метров. Общая площадь участка, семизначная цифра. Я привожу размеры и расстояния для понимания титанического труда нашей пехоты, где каждый метр даётся с боем а отметка и стрелка продвижения на карте обильно полита потом и кровью наших отважных штурмовиков. Ликбез закончен, продолжим сводку. Нажмите на паузу и вдумайтесь в эти цифры.

В Александро-Калиново идут упорные бои. Российские подразделения наступают с юго-запада и юго-востока, постепенно охватывая обороняющегося противника. Задача очевидна — лишить украинские силы манёвра и полностью перекрыть снабжение по оставшимся грунтовым дорогам.

Восточнее, На подступах к Нелеповке вторые сутки идут ожесточённые бои. Штурмовые подразделения ведут зачистку укрепрайона, занятого после недавнего прорыва нашей бронегруппы. Противник, понимая важность этого района тащит сюда всё, что только можно, но наша артиллерия и дроноводы своё дело знают. Логистика неприятеля практически парализована.

Расстояние до водохранилища здесь — не более двух с половиной километров, до трассы Плещеевка – Щербиновка — менее двух. Параллельно наши силы продвинулись в лесополосах севернее, в сторону Александро-Шультино, прижимая противника к логистическим развязкам. В районе Дылеевки, на Дзержинском направлении, российские войска взяли под контроль значительную территорию, оттеснив украинские формирования с выгодных высот. Здесь создаётся опорный плацдарм для дальнейшего давления на тылы противника.

В Часов Яре продолжаются ожесточённые уличные бои. город практически очищен от неприятеля, однако Украинское командование перебрасывает в город резервы пехоты и усиливает применение дронов, пытаясь любой ценой сдержать наше наступление.

Уже в начале мая наши силы прорвали оборону противника в районе рудника «Северный», севернее города. С этого момента российская армия ведёт наступление одновременно с трёх направлений — в городской черте, с севера и с юга. Используется проверенная тактика полуохвата, затрудняющая снабжение и подталкивающая украинский гарнизон к отходу.

Центральной ареной боёв стал район улиц Константиновская, Согласия и Высоковольтная. Здесь украинские подразделения отчаянно пытаются контратаковать, чтобы замедлить продвижение и нарушить управление российских штурмовых групп.

Широко применяется весь спектр беспилотных средств: удары по позициям противника наносятся как летающими, так и наземными дронами минами. Российские подразделения активно используют залистование — психологическое воздействие на личный состав ВСУ через точечные удары и сбросы листовок с призывами к сдаче.

Южнее Часов Яра освобождены Ступочки. Хотя официальное подтверждение поступило ещё двадцать четвертого мая, видеокадры с российским флагом были обнародованы лишь сейчас. Факт освобождения этого населённого пункта свидетельствует о прогрессирующем охвате Часова Яра с южного направления.

Давайте посмотрим видео из этого района.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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