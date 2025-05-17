Котёл для ВСУ между Покровским и Торецким направлениями. Карта и сводка СВО

Котёл для ВСУ между Покровским и Торецким направлениями. Ситуация на 17.05.25, Карта и сводка СВО. Сегодня разберем ситуацию складывающуюся На Константиновском направлении где стремительно развивается операция российских войск, цель которой — формирование и окончательное закрытие крупного тактического мешка с украинскими силами. Речь идёт об участке обороны ВСУ, растянутом между Александрополем, Старой Николаевкой и Романовкой. Именно здесь разворачиваются бои высокой интенсивности.

Котёл между Покровским и Торецким направлениями. Ситуация на 17.05.25, Карта и сводка СВО.

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Основания для такого успеха были заложены ещё в предыдущие недели: удачные штурмы в Тарасовке и Новоолёновке, освобождение каскада сёл от Пантелеймоновки к Романовке, а также уверенное наступление на Александрополь, который накануне был окончательно освобождён. Его взятие обозначило пробой опорного звена украинской обороны и дало возможность нашим частям «развязать» фланги.

Юго-восточнее, в районе Старой Николаевки и Игнатовки, наблюдается активное сужение кольца. Наши штурмовые подразделения прорываются с обеих сторон, а украинская пехота пытается оттянуть силы ближе к Романовке, чтобы избежать полного окружения. Однако все признаки говорят о том, что «мешок» вот-вот будет затянут. На месте работает авиация, артиллерия и БПЛА, ВСУ теряют технику и личный состав. Тактические успехи зафиксированы как в самой Романовке, так и на прилегающих высотах.

Севернее, вдоль русла реки Бычок, наши части несколько дней развивали наступление в сторону Яблоновки. По данным украинских источников, бои уже идут на её южных окраинах, подтверждая глубокое продвижение вражеской зоны контроля.

Бои также фиксируются в районе населённого пункта Заря, откуда открывается оперативный простор к Романовке и возможному сжатию охвата с северо-восточного фланга. Все больше признаков говорит о том, что наступление переходит в стадию выхода к тылам украинской группировки.

Одновременно наши войска продолжают бои за Новую Полтавку, где к этому часу под контролем российских частей находится большая часть северной части села. По сути, битва за этот важный опорный пункт ВСУ входит в финальную фазу. Укрепления противника ослаблены, и оборона постепенно рассыпается.

Южнее продолжается зачистка Малиновки с вектором движения на Мирное, а в трёх километрах ниже по карте наши части развивают успех в Миролюбовке продвигаясь к Николаевке. По сути, здесь зреет второй котёл с центром тяжести в Елизаветовке и соответственно укрепрайоны неприятеля, как собственно и сам посёлок уже отрезаны от снабжения.

Продвижение в направлении Малиновки и за ней открывает выход на правый фланг Мирнограда и Покровска через Новоэкономическое.

Таким образом, мы наблюдаем реализацию классического приёма «тактических клещей» — наступление на Старую Николаевку, Игнатовку и Романовку с целью взятия под огневой и физический контроль всей линии от Александрополя до северного берега Бычка. Закрытие этого мешка в ближайшие дни способно полностью обрушить сектор обороны ВСУ между Покровском и Торецком, с последующим выходом к Константиновке и формированием новой оперативной угрозы.

Бои продолжаются. Оперативная обстановка в районе — на стороне ВС РФ. Победа в этом секторе даст стратегический контроль над всей западной дугой донецкого направления.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 57 275 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 605 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 339 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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