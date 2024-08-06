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Котёл для ВСУ под Нью Йорком

Котёл для ВСУ под Нью Йорком

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 13:57 06.08.2024

Вооруженные силы Украины пытаются выйти из окружения на востоке села Нью-Йорк (Новгородское), неся при этом большие потери.  ВСУ отступили с позиций к востоку от Нью-Йорка. Данная территория перешла под контроль РФ, свидетельствует карта аналитических ресурсов противника. Восточнее Нью-Йорка под контроль ВС РФ перешел участок шириной около 3.5 км на глубину до 1.7 км.

Нью Йорк — Артёмово. Формируется котёл для ВСУ

Нью Йорк. Карта СВО

Украинские аналитики не перестают писать о тяжелом положении ВСУ:

В н.п. Северное, окраина Торецка, тяжелая ситуация, русские занимают жилые массивы и стремятся выйти в тыл украинским подразделениям. Сложные бои, потому что все как каша, типично для боев в городе, битва за каждый дом и подвал», — пишет один из медийных офицеров ВСУ. Непосредственно с мест приходят ещё более отчаянные возгласы:

«Враг атакует в северной части Северного. Штурмовые группы двигаются в район террикона по направлению к западному въезду в город со стороны Торецка! ВСУ пытаются небольшими группами контратаковать и выбивать русских, но арта врага очень плотно работает, пехота русских какая-то бесстрашная лезет без остановки! В поселке Дружба продолжаются боевые действия по ул. Космонавтов. ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги в направлении школы №7 до 400 м. Русские засели в нескольких домах!» — пишет другой.

Начинают появляться сообщения, что постепенно схлопывается не только Нью-Йоркский укрепрайон, но и значительная часть полосы обороны к востоку от Желанного на покровском направлении.

Узнайте больше:  Новости с фронта СВО. Успехи ВС РФ на Торецком направлении. Карта СВО

Если выскочить из огневого мешка как в Нью-Йорке у ВСУ не получится, то у российской армии появится шанс срезать существенную часть группировки противника на этом направлении и обеспечить себе дальнейшее продвижение на запад.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО на Украине 06.08.24 сегодня, онлайн. Торецкое направление

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По данным портала LostArmour.info;

Узнайте больше — Здесь.

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Котёл для ВСУ под Нью Йорком
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